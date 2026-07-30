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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο πράσινο με οδηγό τα εταιρικά κέρδη

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,77%, στις 649,95 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 30.07.2026, 20:43
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο πράσινο με οδηγό τα εταιρικά κέρδη
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Με κέρδη έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να εστιάζουν στα οικονομικά αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,77%, στις 649,95 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε μικρές απώλειες 0,1% στις 10.897,27 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με άνοδο 0,92% στις 8.485,64 μονάδες και ο DAX στη Φρανκφούρτη με κέρδη 0,60% στις 25.612,03 μονάδες.

Η απόφαση της Federal Reserve να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια είναι μια σημαντική είδηση για τις αγορές ωστόσο η σιωπή του προέδρου Κέβιν Γουόρς όσον αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής δημιούργησε αβεβαιότητα στις αγορές με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 χρόνων.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια με ψήφους  6-3 καθώς τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC)  προσπάθησαν να εξισορροπήσουν την απειλή από την αναζωπύρωση των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν με τα σημάδια ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν ταχύτερα από ό,τι προβλεπόταν.

Τα μάκρο

Η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύχθηκε ταχύτερα από τις προσδοκίες του περασμένου τριμήνου, καθώς οι αυξανόμενες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι άφθονες κρατικές δαπάνες και διάφοροι έκτακτοι παράγοντες βοήθησαν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν και την αύξηση του κόστους ενέργειας.

Η οικονομία των 21 χωρών του ευρώ αναπτύχθηκε κατά 0,4% στο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 0,2%, μετά από συρρίκνωση 0,2% που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat την Πέμπτη.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, η ανάπτυξη του γεωγραφικού και οικονομικού χώρου των 360 εκατομμυρίων ανθρώπων επιταχύνθηκε στο 1,0% από 0,3% τρεις μήνες νωρίτερα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για 0,5%.

Οι επιδόσεις των εταιρειών

Οι εκτιμήσεις για τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών blue-chip για το δεύτερο τρίμηνο έχουν αυξηθεί περαιτέρω, με την άνοδο των κερδών να αναμένεται πλέον στο 20,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αν και μεγάλο μέρος της αύξησης οφείλεται στον ενεργειακό τομέα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG I/B/E/S την Πέμπτη.

Η ανάκαμψη των κερδών εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες ενέργειας, οι οποίες αναμένεται να υπερδιπλασιάσουν τα κέρδη τους. ​Εξαιρουμένου του τομέα, ο συνολικός ρυθμός ανάπτυξης ​για τον STOXX 600 προβλέπεται να είναι 10,3%.

Τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 11,7%, τερματίζοντας τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης, σύμφωνα με στοιχεία που βασίζονται σε αποτελέσματα 225 εταιρειών και εκτιμήσεις της αγοράς για εκείνες που δεν έχουν ακόμη υποβάλει στοιχεία.

Οκτώ από τους 10 τομείς του δείκτη αναμένεται να αναφέρουν αύξηση κερδών.

Οι βασικές πρώτες ύλες προβλέπεται επίσης να σημειώσουν ισχυρά κέρδη, ενώ η τεχνολογία και τα χρηματοοικονομικά αναμένεται να καταγράψουν μέτρια διψήφια ανάπτυξη.

Οι κλάδοι ακινήτων, οι καταναλωτικοί κυκλικοί δείκτες και η υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να είναι μεταξύ των τομέων με τις χαμηλότερες επιδόσεις αυτή την περίοδο αποτελεσμάτων.

Οι επενδυτές αντιμετωπίζουν μια ακόμη πολυάσχολη εβδομάδα αναφοράς, με 46 εταιρείες του STOXX 600 να έχουν προγραμματίσει την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής BP, της εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης Novo Nordisk  και της τράπεζας HSBC.

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