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Γουόρς: Θα επιστρέψουμε τον πληθωρισμό στο 2%

Ο Γουόρς υπογράμμισε ότι στόχος της Fed είναι να επιστρέψει ο πληθωρισμό στο 2% αλλά δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις

World 29.07.2026, 22:43
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Γουόρς: Θα επιστρέψουμε τον πληθωρισμό στο 2%
Τζούλη Καλημέρη

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Την ανησυχία για το πληθωρισμό και την ετοιμότητα της Fed να δράσει υπογράμμισε ο πρόεδρος της, Κέβιν Γουόρς στη συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση της FOMC να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Ωστόσο δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις και κυρίως για το πως ο ίδιος βλέπει την πορεία της νομισματικής πολιτικής στέλνοντας ξεκάθαρο σήμα ότι η μελλοντική καθοδήγηση είναι παρελθόν.

Ανέφερε ότι η αύξηση των επιτοκίων ήταν αντικείμενο συζήτησης στη διήμερη συνεδρίαση. Ερωτηθείς  αν αυτός είναι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί ο πολύ υψηλός πληθωρισμός ο Γουόρς απάντησε σιβυλλικά ότι τα υψηλότερα επιτόκια «θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν μέρος αυτής της λύσης».

Ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας σημείωσε επίσης ότι η Fed υπό την εποπτεία του δεν ασχολείται με τις προβλέψεις και δεν θα δώσει περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων.

«Κατανοώ την επιθυμία για κυλιόμενες προβλέψεις και σχόλια από αυτήν την επιτροπή, αλλά από την πλευρά μας, πρέπει να παρακολουθούμε την αντίδραση της αγοράς στις εξελίξεις άμεσα και χωρίς φιλτράρισμα» είπε. «Θέλω να τονίσω, φυσικά, ότι οι αποφάσεις αυτής της επιτροπής έχουν μεγάλη σημασία και, όπου είναι απαραίτητο και σκόπιμο, δεν θα διστάσουμε να ενεργήσουμε».

Επιβεβαίωσε επίσης τον στόχο πληθωρισμού 2% της κεντρικής τράπεζας.

«Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι δεν υπάρχει χαλαρός στόχος πληθωρισμού. Δεν υπάρχει χαλαρός έμμεσος στόχος. Όχι υπό την εποπτεία αυτής της επιτροπής. Υπάρχει μόνο ένας στόχος και είναι 2%. Κανένας από τους συναδέλφους μου στην FOMC δεν τρέφει καμία ψευδαίσθηση. Έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο και καταλαβαίνουμε ότι τα πέντε και πλέον χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο δεν μπορούν να θεραπευτούν σε εννέα εβδομάδες ή με έναν μόνο μήνα μέτριων μειώσεων τιμών. Αυτή η Fed δεν θα ταλαντευτεί».

Δεν είναι παύση

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το επιχείρημα της «παύσης» των επιτοκίων αντί της αύξησης ή της μείωσής τους, ο Γουόρς τόνισε ότι δεν θα χαρακτήριζε την απόφαση με αυτόν τον τρόπο.

«Δεν θα χαρακτήριζα αυτό που κάναμε ως παύση. Θα χαρακτήριζα αυτό που κάναμε ως αυστηρή ανασκόπηση της οικονομικής κατάστασης. Θα χαρακτήριζα αυτό που κάναμε ως ανασκόπηση των μεγάλων, δύσκολων ερωτημάτων».

Πρόσθεσε ότι εάν η απόφαση περιγραφόταν ως παύση, «οι τιμές της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα έπαιρναν την άλλη πλευρά αυτού».

Υπογράμμισε ότι ενώ η κεντρική τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αυτή είναι απλώς η αρχή μιας ιστορίας, όχι το τέλος.

Η συζήτηση

Ο Γουόρς παρείχε πληροφορίες για το τι συζήτησαν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Είπε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν αυτό που ονόμασε «έντονη συζήτηση» επικεντρωμένη σε τέσσερα ερωτήματα.

«Πρώτον, μιλήσαμε πολύ για τις επιπτώσεις των τελευταίων πέντε ετών υψηλού πληθωρισμού στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία. Για να επαναλάβω μια παλιά φράση, έχει πραγματικά περάσει το παρελθόν;» διερωτήθηκε.

«Δεύτερον, οι συνάδελφοί μου και εγώ εξετάσαμε τα οικονομικά σοκ των τελευταίων ετών, τις τεταμένες αλυσίδες εφοδιασμού που προέκυψαν από την πανδημία, τις στρατιωτικές συγκρούσεις, τις διαταραχές του ενεργειακού εφοδιασμού, τις σημαντικές αυξήσεις στους δασμολογικούς συντελεστές. Και, ναι, την αύξηση των επενδύσεων που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτά διαφέρουν ως προς τις πηγές τους. Διαφέρουν επίσης ως προς τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή και την απασχόληση;»

Τα δύο άλλα ερωτήματα αφορούσαν τις αυξήσεις των τιμών που προκύπτουν από σοκ και τα εργαλεία και τις στρατηγικές νομισματικής πολιτικής, πρόσθεσε.

Ξεκινώντας την τοποθέτηση του χαρακτήρισε τη συνεδρίαση συναδελφική και εποικοδομητική. Ωστόσο όταν στη συνέντευξη Τύπου του ζητήθηκε να χαρακτηρίσει τις τρεις διαφωνίες στη σημερινή απόφαση είπε ότι έλαβε την «καλή οικογενειακή διαμάχη» που ζήτησε.

«Αυτός είναι ο σκοπός… Έρχομαι σε αυτή τη συνάντηση, ακόμη και σε αυτή τη συνέντευξη Τύπου, ενθαρρυμένος από όσα βίωσα τις τελευταίες δύο ημέρες. Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησής μας αφορούσε τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν σημασία για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής», είπε προσθέτοντας ότι «ήταν μια πραγματική οικογενειακή διαμάχη».

«Ήταν μια ενεργή, έντονη συζήτηση για το τι εμπίπτει στο πλήρες φάσμα αυτού που μπορούμε να κάνουμε και ίσως θέλουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα».

Η αγορά ομολόγων

Ο Γουόρς επεσήμανε  ότι οι ονομαστικές και οι πραγματικές αποδόσεις είναι «σημαντικά υψηλότερες» σε ολόκληρη την καμπύλη των ομολόγων του Δημοσίου σε σύγκριση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Ανέφερε ότι οι αγορές παρακολούθησαν τα οικονομικά στοιχεία και αποδίδει μέρος αυτής της κατάστασης στην έλλειψη προοπτικής καθοδήγησης από την ίδια την Fed.

«Η προσοχή της αγοράς επικεντρώθηκε στα πραγματικά στοιχεία και στις πραγματικές οικονομικές εξελίξεις. Οι τιμές αντέδρασαν σε πραγματικό χρόνο στις πληροφορίες που έρχονταν» ανέφερε. «Οι συμμετέχοντες στην αγορά μαθαίνουν να παίζουν με τη μπάλα, όχι με τον διαιτητή, και οι τιμές της αγοράς θα συνεχίσουν να αντιδρούν με την κατεύθυνση και το μέγεθος που θεωρούν κατάλληλο».

Πρόσθεσε ότι η τάση αυτή είναι θετική αναφέροντας ότι η Fed δεν χρειάζεται πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής.

Εξήγησε ότι η Fed δεν θέλει να «επεμβαίνει» στα σήματα της αγοράς. Αντίθετα, θέλει «να προσπαθήσει να κρίνει η ίδια τι σημαίνει αυτό για την αρμοδιότητά μας; Πώς τα πάμε με τον πληθωρισμό; Πώς τα πάμε με την απασχόληση;»

«Το μήνυμα από τις αγορές είναι το μήνυμα από τις αγορές» είπε προσθέτοντας ότι θέλει να λάβει ένα μη φιλτραρισμένο μήνυμα από τις αγορές.

Ενώ η Fed δεν έχει κάνει πολλά από την τελευταία συνεδρίαση πολιτικής, οι χρηματοπιστωτικές αγορές «έχουν κάνει αρκετά», η σύσφιγξη της αγοράς έχει κάνει αρκετή δουλειά για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

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