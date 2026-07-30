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Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα με ψήφους 6-3 τα επιτόκια

Αυξήθηκαν οι διαφωνούντες στην Τράπεζα της Αγγλίας

World 30.07.2026, 16:07
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Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα με ψήφους 6-3 τα επιτόκια
Τζούλη Καλημέρη

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Αμετάβλητα στο 3,75% διατήρησε η Τράπεζα της Αγγλίας τα επιτόκια, καθώς τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC)  προσπάθησαν να εξισορροπήσουν την απειλή από την αναζωπύρωση των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν με τα σημάδια ότι οι πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν ταχύτερα από ό,τι προβλεπόταν.

Η MPC, η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των επιτοκίων, ψήφισε με ψήφους 6-3 υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου,  γνωστό ως Τραπεζικό Επιτόκιο, στο ίδιο επίπεδο.

Ο επικεφαλής οικονομολόγο Χιού Πιλ και τα εξωτερικά μέλη Μέγκαν Γκριν και Κάθριν Μαν τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασής της. Οι Πιλ και Γκριν είχαν υποστηρίξει την αύξηση των επιτοκίων και τον Ιούνιο.

Όλα τα μέλη συμφώνησαν ότι οι κίνδυνοι για την πορεία των τιμών της ενέργειας παραμένουν ανοδική.

Η σημερινή απόφαση της κεντρικής τράπεζας αναμενόταν ευρέως μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο.

Ωστόσο, ο Γκριν επιχειρηματολόγησε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε πάνω από τον στόχο για περίπου πέντε χρόνια, προσθέτοντας ότι πρόσθετοι κίνδυνοι εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου ενός δεύτερου ενεργειακού φραγμού στην Ερυθρά Θάλασσα και περιορισμών στην προσφορά υλικού που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, επιβαρύνουν τώρα τις αγορές.

«Μια προληπτική αύξηση του τραπεζικού επιτοκίου μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης δευτερογενών επιπτώσεων» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πιλ προειδοποίησε ότι «η βαθιά αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές των τιμών της ενέργειας είναι πιθανό να παραταθεί και η διάρκειά της να παραμείνει άγνωστη, καθιστώντας επικίνδυνες τις προσπάθειες προσαρμογής της οικονομίας μέσω της νομισματικής πολιτικής».

«Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αυξηθεί τώρα το επιτόκιο της Τράπεζας, ώστε να ξεπεραστούν οι διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και των περιουσιακών στοιχείων και να δοθεί ένα σαφές και αδιαμφισβήτητο μήνυμα για τη βούληση και την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό που απορρέουν από τα γεγονότα στον Κόλπο», πρόσθεσε. «Αυτό θα μας θέσει στην καλύτερη δυνατή θέση για να διαχειριστούμε τους κινδύνους για τον στόχο του πληθωρισμού, καθώς αυτοί προκύπτουν».

Η λίρα σημείωσε άνοδο 0,08% έναντι του δολαρίου στα 1,3376 δολάρια μετά την απόφαση.

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατηρεί την καθοδήγηση

Οι αξιωματούχοι άφησαν ανοιχτές τις επιλογές τους, διατηρώντας την κατεύθυνση σύμφωνα με την οποία η επιτροπή «είναι έτοιμη να αναλάβει δράση» για να εμποδίσει τη διατήρηση του υψηλού πληθωρισμού, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας των τελευταίων εβδομάδων.

Το απρόβλεπτο περιβάλλον είχε ως αποτέλεσμα, τις ημέρες αμέσως πριν από την ανακοίνωση της επιτροπής, οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να βρίσκονται ήδη σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο που είχε υποθέσει η τράπεζα στην κεντρική της πρόβλεψη μόλις δέκα ημέρες νωρίτερα.

Ωστόσο, η MPC εκτιμά ότι υπάρχουν «σαφή σημάδια» ότι οι εγχώριες πληθωριστικές πιέσεις υποχωρούν και «ελάχιστα στοιχεία» μέχρι στιγμής ότι το ενεργειακό σοκ έχει επηρεάσει τις μισθολογικές απαιτήσεις και τις υψηλότερες τιμές αλλού. Η πλειοψηφία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής που υποστήριξαν τη διατήρησε των επιτοκίων δήλωσαν επίσης ότι η στρατηγική τους θα μπορούσε να αλλάξει εάν ο πόλεμος τελείωνε σύντομα, με δύο μέλη να λένε ότι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης σε αυτή την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή διοικητή Ντέιβ Ράμσντεν.

Οι χρηματιστές μείωσαν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων μετά την απόφαση και η απόδοση των διετών βρετανικών ομολόγων, οι τίτλοι είναι ευαίσθητοι στην αλλαγή της νομισματικής πολιτικής, μειώθηκε οκτώ μονάδες βάσης στο 4,37%.

Οι χρηματιστές βλέπουν τώρα 35 μονάδες βάσης σύσφιγξη μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Δεν υπάρχουν ακόμη πολλά στοιχεία για τις δευτερογενείς επιπτώσεις, αν και είναι πολύ νωρίς για να αντλήσουμε μεγάλη ανακούφιση από αυτό» τόνισε ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι. «Η διατήρηση του τραπεζικού επιτοκίου είναι η κατάλληλη επιλογή, καθώς οι παγκόσμιες συνθήκες φαίνονται πιο αβέβαιες και πληθωριστικές, ενώ οι εγχώριες συνθήκες είναι, συνολικά, πιο ευνοϊκές όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.»

Οι Νταν Χάνσον, Άννα Μαντράντε και Ματ Μπάνι του Bloomberg εκτιμούν ότι  ο πυρήνας της MPCφαίνεται να απέχει ακόμη αρκετά από το να ψηφίσει υπέρ μιας αύξησης. Πιθανοί παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη σκέψη τους παραμένουν η πορεία της σύγκρουσης, οι τιμές της ενέργειας και τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις αρχίζουν να γίνονται εμφανείς».

Η σύγκρουση εισέρχεται στον έκτο μήνα της, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διαλείπουσες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη.

Ενώ ο πληθωρισμός κυμαίνεται κάτω από τα επίπεδα που είχε προβλέψει η Τράπεζα της Αγγλίας την άνοιξη, η αύξηση των τιμών αναμένεται να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες, αντανακλώντας την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με μια νέα άνοδο στο κόστος των καυσίμων αυτοκινήτων.

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