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Microsoft: Στα 35,77 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη του τριμήνου

Η Microsoft ξεπέρασε τις προσδοκίες για το 4ο τρίμηνο στον τομέα του cloud, καθώς τα έσοδα του Azure για ολόκληρο το έτος ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια

World 29.07.2026, 23:33
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Microsoft: Στα 35,77 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη του τριμήνου
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Η μετοχή της Microsoft σημείωσε άνοδο στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, αφού η εταιρεία λογισμικού ανακοίνωσε ισχυρά έσοδα για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο. Η μετοχή σημείωσε άνοδο 2% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 90,01 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι των αναμενόμενων 87,62 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα της Microsoft αυξήθηκαν κατά περίπου 18% σε ετήσια βάση κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη ύψους 35,77 δισ. δολαρίων, ή 4,81 δολάρια ανά μετοχή, αυξήθηκαν από τα 27,23 δισ. δολάρια, ή 3,65 δολάρια ανά μετοχή, του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Η Microsoft ανακοίνωσε κέρδη 3,2 δισ. δολαρίων από την επένδυσή της στην startup τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, καθώς και χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κόστη που συνδέονται με το πρώτο της πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης. Εν τω μεταξύ, ο τομέας παιχνιδιών Xbox της εταιρείας υπέστη ζημία απομείωσης.

Μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, οι μετοχές της εταιρείας λογισμικού σημείωναν πτώση 19% μέχρι στιγμής το 2026, ενώ ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο περίπου 7%.

Ο τομέας Intelligent Cloud της Microsoft, στον οποίο περιλαμβάνεται το Azure, κατέγραψε έσοδα 39,31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 31,6% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της StreetAccount, η οποία ανερχόταν σε 38,16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αύξηση των εσόδων του Azure επιταχύνθηκε στο 43% σε σύγκριση με το 40% του προηγούμενου τριμήνου. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του CNBC και της StreetAccount προέβλεπαν αύξηση 40% για το Azure και 40,2% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι τα έσοδα του Azure κατά το οικονομικό έτος 2026 ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά. Με αυτό το μέγεθος, η επιχείρηση βρίσκεται πίσω από την Amazon Web Services, ενώ παραμένει μεγαλύτερη από το Google Cloud της Alphabet.

Ο τομέας «Παραγωγικότητα και Επιχειρηματικές Διαδικασίες», ο οποίος περιλαμβάνει τα Office, Dynamics και LinkedIn, παρήγαγε έσοδα 37,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 14,3% και υπερβαίνοντας την πρόβλεψη της StreetAccount για 37,19 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει διαθέσει πάνω από 30 εκατομμύρια συνδρομητικές θέσεις για τον βοηθό εργασίας Microsoft 365 Copilot. Τον Ιούλιο, ο αριθμός αυτός ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια.

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