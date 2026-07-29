Ανεργία: Στο 8% «έπεσε» τον Ιούνιο [γραφήματα]

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Στο 8% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 9,2% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Σε σύγκριση, ωστόσο, με τον Μάιο του 2026 (7,8%), καταγράφεται οριακή αύξηση της ανεργίας κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.389.230 άτομα, αυξημένοι κατά 53.413 άτομα ή 1,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, η απασχόληση ενισχύθηκε κατά 16.465 άτομα, καταγράφοντας άνοδο 0,4%.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε σε 381.769 άτομα, μειωμένος κατά 58.363 άτομα ή 13,3% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 12.345 άτομα, δηλαδή κατά 3,3%.

Παράλληλα, τα άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού, δηλαδή δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.941.499. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 36.988 άτομα ή 1,2% σε ετήσια βάση και κατά 33.042 άτομα ή 1,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα ανά φύλο και ηλικία

Η ανεργία εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6%, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε αισθητά υψηλότερο, στο 10,4%.

Στις ηλικίες 15-24 ετών, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 19,5%, έναντι 18,6% τον Ιούνιο του 2025, ενώ για τις ηλικίες 25-74 ετών υποχώρησε στο 7,3% από 8,6% έναν χρόνο πριν.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι τα μηνιαία στοιχεία είναι εποχικά διορθωμένα και ενδέχεται να αναθεωρούνται καθώς ενσωματώνονται νέα δεδομένα και ολοκληρώνονται τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Στην παρούσα ανακοίνωση αναθεωρήθηκαν επίσης οι εκτιμήσεις για την περίοδο από τον Απρίλιο του 2025 έως και τον Μάιο του 2026.