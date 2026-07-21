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Aγορά εργασίας: Αύξηση ανεργίας με ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης και της συμμετοχής

«Η αυξημένη ζήτηση δεν απορρόφησε εξ ολοκλήρου την αυξημένη προσφορά» εξηγεί το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής για την αγορά εργασίας

Economy 21.07.2026, 07:00
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Aγορά εργασίας: Αύξηση ανεργίας με ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης και της συμμετοχής
Επιμέλεια Κώστας Παπαδής

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Μια ιδιόμορφη εικόνα παρουσιάζει η αγορά εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έτσι όπως καταγράφεται στην έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής. Στην έκθεση απεικονίζεται ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας, της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της απασχόλησης. Η εικόνα αυτή εξηγείται από τους συντάκτες της έκθεσης ως εξής: «η αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό δεν απορρόφησε εξ ολοκλήρου την αυξημένη προσφορά».

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκαν 640.854 προσλήψεις με το 55,2% να είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες μερικής ή εκ περιτροπής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που παρατίθενται το ποσοστό ανεργίας σημείωσε μικρή αύξηση, το εποχικά διορθωμένο του πρώτου τριμήνου του 2026 ανήλθε σε 9,5% έναντι 9,3% το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 454.000 άτομα, αυξημένος κατά 13.000 άτομα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 (αύξηση 2,9%) και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας παρουσίασε αύξηση (+1,2 ποσοστιαίες μονάδες) όπως και ο αριθμός των απασχολουμένων (+1,4% τον τελευταίο χρόνο).

Η αύξηση στην απασχόληση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2025. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης παρουσίασαν σημαντική μείωση (11%). Ως εκ τούτου η μερική απασχόληση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 5,1% του συνόλου της απασχόλησης (έναντι 5,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2025), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην EE για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν 18,7% και για το ίδιο τρίμηνο του 2025 ήταν 18,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ισοζύγιο ροών νέων θέσεων εργασίας (προσλήψεις μείον απολύσεις) ήταν θετικό και ανήλθε στις 54.904 θέσεις εργασίας, αυξημένο (+3,3%) σε σχέση με το 2025. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκαν 640.854 προσλήψεις με το 55,2% να είναι πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες μερικής ή εκ περιτροπής.

Τα υψηλότερα ισοζύγια ροών νέων θέσεων εργασίας σημειώθηκαν στα «Καταλύματα (ΚΑΔ: 55)», στις «Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ: 56)», στο «Λιανικό εμπόριο (ΚΑΔ: 47)» και στη «Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΚΑΔ: 84)».

Οι γυναίκες

Οι γυναίκες εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τους άνδρες (12,6% και 6,9% το α’ τρίμηνο του 2026, αντίστοιχα), με την απόκλιση αυτή να μεγαλώνει τον τελευταίο χρόνο (από 4,4 ποσοστιαίες μονάδες το α’ τρίμηνο του 2025 σε 5,7 στο ίδιο τρίμηνο του 2026). Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο χρόνο (από το α’ τρίμηνο του 2025 στο ίδιο τρίμηνο του 2026), το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε για τους άντρες αλλά αυξήθηκε για τις γυναίκες: η μεταβολή ήταν -0,4 ποσοστιαίες μονάδες για τους άνδρες και +0,9 για τις γυναίκες.

H ανεργία των νέων 15-29 ετών, αυξήθηκε ελαφρώς σε 19,1% το α’ τρίμηνο του 2026 έναντι 18,4% του 2025 (αύξηση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες).ΔΥΠΑ

Τέλος σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, σημαντική μείωση κατά 10,9% παρουσιάζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων κατά το μήνα Ιούνιο. Το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον Ιούνιο 2026 ανήλθε σε 672.293 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -82.032 άτομα (-10,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και αύξηση κατά 11.611 άτομα (1,8%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιούνιο 2026 ανήλθε σε 106.727 άτομα καταγράφοντας αύξηση κατά 10.091 άτομα (10,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και μείωση κατά -4.129 άτομα (-3,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

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