Τένις: Το Wimbledon κατακτά την Ινδία

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Οι διοργανωτές του Wimbledon, του παλαιότερου Grand Slam στον κόσμο αποφάσισαν να κατακτήσουν φέτος την Ινδία, μια χώρα που είναι παθιασμένη με το κρίκετ. Στο πλαίσιο αυτό το Wimbledon αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μέρος των… παραδόσεών του για να κερδίσει το κοινό σε μια χώρα όπου το τένις παραμένει ένα άθλημα για λίγους.

Το κανάλι του στο Instagram μοιράστηκε βίντεο με τον Ρότζερ Φέντερερ και άλλους αστέρες να κατεβαίνουν στο γήπεδο υπό τους ρυθμούς δημοφιλών επιτυχιών του Μπόλιγουντ της δεκαετίας του 1990. Το τουρνουά υποδέχτηκε επίσης διάσημους παίκτες κρίκετ και ινδούς influencers στο Royal Box, αξιοποιώντας τη δύναμη της διασημότητάς τους για να διευρύνει την ελκυστικότητά του.

Το Wimbledon προχώρησε επίσης σε υπερ-εξατομικευμένη τοπική προσέγγιση των προσπαθειών μάρκετινγκ, με ψηφιακό περιεχόμενο διαθέσιμο σε διάφορες ινδικές γλώσσες.

Η προσπάθεια φαίνεται να απέδωσε καρπούς.

Η νίκη του Γιάνικ Σίνερ επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον τελικό των ανδρών συγκέντρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 2,7 εκατομμύρια θεατές στη ζωντανή μετάδοση, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας διεξήχθη μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Ιδνία: Μια μεγάλη αγορά για το τένις

Και κατά μέσο όρο 853.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν το τουρνουά στην Ινδία φέτος – αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι – σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η JioStar – η πλατφόρμα που κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων – αρνήθηκε να κοινοποιήσει επίσημα στοιχεία στη BBC.

Η προσπάθεια του Wimbledon να κερδίσει την Ινδία είναι στρατηγική και όχι τυχαία, δήλωσε στη BBC η Νταρσάνα Μπάλα, ειδική σε θέματα αθλητικής εικόνας.

Η Ινδία αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη διεθνή αγορά του Wimbledon σε όρους εμβέλειας, ενώ το 2026 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς ο Αρνάβ Παπαρκάρ έγινε ο πρώτος Ινδός μετά από 36 χρόνια που προκρίθηκε στους προημιτελικούς του απλού αγοριών κάτω των 18 ετών.

«Η Ινδία βλέπει επίσης μια ισχυρότερη ροή νέων ταλέντων τόσο στα πρωταθλήματα ATP όσο και ITF από ό,τι σε σχεδόν μια δεκαετία, και η κατανάλωση αστικών αθλημάτων υψηλής ποιότητας επεκτείνεται ραγδαία πέρα ​​από το κρίκετ, με τις πλατφόρμες streaming να μπορούν να στοχεύσουν σε εξειδικευμένο κοινό σε μεγάλη κλίμακα», λέει η Μπάλα.

Οι διοργανωτές του παιχνιδιού αξιοποιούν αυτές τις αλλαγές.

Ανάπτυξη και κοινωνικά δίκτυα

Αλλά με τη χώρα να είναι πιθανό να γίνει η πιο σημαντική αγορά ανάπτυξης στον κόσμο για τον αθλητισμό τα επόμενα χρόνια – ο τομέας εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με σύνθετο ρυθμό 12-14% έως το 2030, σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο σύμφωνα με την KPMG – τουρνουά όπως το Wimbledon πρέπει να είναι πιο πολιτισμικά συγκεκριμένα στον τρόπο που προσελκύουν το ινδικό κοινό.

«Το Wimbledon έχει κατανοήσει μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές στο παγκόσμιο μάρκετινγκ. Για δεκαετίες, οι premium μάρκες πίστευαν ότι η αποκλειστικότητα προερχόταν από την απόσταση. Ωστόσο, σήμερα καταλαβαίνουν ότι η αποκλειστικότητα προέρχεται από το να ανήκεις κάπου», λέει η Μπάλα.

«Αυτό που έχουν αλλάξει είναι το σημείο εισόδου, αντί να ζητούν από τους νέους Ινδούς να κατανοήσουν πρώτα το Wimbledon… επιτρέπουν στους Ινδούς να ανακαλύψουν το Wimbledon μέσα από γνωστά πολιτιστικά στοιχεία. Όπως , η μουσική εισροή Punjabi, Bollywood και Tamil και οι Ινδοί δημιουργοί».

Αυτό, λέει, δεν είναι απλώς τακτική εμπλοκή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η δημιουργία μιας πολιτιστικής γέφυρας για ένα τεράστιο πιθανό κοινό που επικεντρώνεται επί του παρόντος στο κρίκετ.

Για πολλούς νεότερους Ινδούς, για τους οποίους το Wimbledon μπορεί να φαίνεται φιλόδοξο αλλά και απόμακρο, η «μείωση αυτής της πολιτισμικής απόστασης» είναι σημαντική, δήλωσε στο BBC η Ουπάσνα Ντας, ιδρύτρια της Jajabor Brand Consultancy.

Η εστίασή της στο μάρκετινγκ με γνώμονα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν τα γεγονότα στις μέρες μας, προσθέτει.

«Το νεότερο κοινό συχνά έρχεται σε επαφή με παγκόσμιες εκδηλώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προτού ασχοληθεί με την ίδια την εκδήλωση. Αντί να ζητά από τους καταναλωτές να εισέλθουν στον κόσμο του Wimbledon, η καμπάνια εισέρχεται για λίγο στον δικό τους».