Ευρωπαϊκή Ένωση: Σφίγγει ο κλοιός για ChatGPT και Roblox

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Η εταιρεία ChatGPT της OpenAI και η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Roblox Corp. θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους και απαιτήσεις παρακολούθησης βάσει των κανόνων εποπτείας περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ξεπέρασαν το όριο των 45 εκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών στην Ένωση.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ θα χαρακτηρίσει τις δύο αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ως «πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες» σύμφωνα με τον Νόμο περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, στο Bloomberg. Ο χαρακτηρισμός πρόκειται να γίνει ήδη από τον Αύγουστο, πρόσθεσε η πηγή.

Τι είναι ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας

Ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) απαιτεί από όλα τα κοινωνικά δίκτυα και τις μηχανές αναζήτησης να καταπολεμήσουν το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους.

Τα «VLOP», στα οποία περιλαμβάνονται επίσης η Meta Platforms Inc. και η X του Elon Musk, πρέπει επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις διαφάνειας, να περιγράφουν λεπτομερώς τα σχέδια μετριασμού του κινδύνου και να καταβάλλουν ετήσιο τέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εταιρείες που παραβιάζουν τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 6% των ετήσιων παγκόσμιων πωλήσεών τους.

Ο νόμος DSA στοχεύει στην προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, υποχρεώνοντας τις εταιρείες τεχνολογίας να διασφαλίσουν τις διαδικτυακές εμπειρίες τους.

Η Roblox, η οποία έχει δεχθεί κριτική για την προστασία της ασφάλειας των παιδιών, πρόσφατα εφάρμοσε αυστηρότερους ελέγχους σχετικά με το με ποιον μιλάνε τα παιδιά και ποια παιχνίδια παίζουν. Η εταιρεία επικεντρώνεται επίσης περισσότερο στη διαφήμιση , την οποία ο DSA στοχεύει να καταστήσει πιο διαφανή όσον αφορά το μάρκετινγκ που απευθύνεται σε παιδιά.

Η επιτροπή έχει ξεκινήσει περισσότερες από δώδεκα έρευνες σε διαδικτυακές πλατφόρμες από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) το 2022.

Οι κανόνες έχουν εξοργίσει την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει την ΕΕ ότι λογοκρίνει αμερικανικές εταιρείες.

Τον Δεκέμβριο, στην X επιβλήθηκε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ (137 εκατομμύρια δολάρια) για παραπλανητικό σχεδιασμό και έλλειψη διαφάνειας. Η εταιρεία άσκησε έφεση.

Στην υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba Group Holding Ltd. επιβλήθηκε πρόστιμο 550 εκατομμυρίων ευρώ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού η ΕΕ δήλωσε ότι δεν αξιολόγησε σωστά τα μη ασφαλή ή παραποιημένα προϊόντα που πωλούνται στην πλατφόρμα της.