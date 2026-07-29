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Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»

Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις στη Γαλλία – Τι ισχύει για την Ισπανία

Κόσμος 29.07.2026, 11:44
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Γαλλία: «Παραμένει σταθερή η φωτιά στο Μπορντό»
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Η σπάνιας σφοδρότητας πυρκαγιά που από τις 22 Ιουλίου έχει κάψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, «παραμένει σταθερή» σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η νομαρχία, όμως η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Για τη Ζιρόντ και τον γειτονικό νομό Λαντ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα από το μεσημέρι

«Η νύκτα ήταν ήρεμη, η πυρκαγιά σήμερα το πρωί παραμένει σταθερή με πολλές αναζωπυρώσεις να τίθενται γρήγορα υπό έλεγχο στη διάρκεια της νύκτας», δήλωσε η Σοφί Μπροκά νομάρχης της Ζιρόντ μία εβδομάδα μετά το ξέσπασμα της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1949, όταν κάηκαν περίπου 500.000 στρέμματα.

«Η καμένη επιφάνεια δεν άλλαξε», διευκρίνισε η ίδια.

Ωστόσο οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» σήμερα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέβει και να φτάσει ως τους 41° Κελσίου στο κεντρικό τμήμα της Γαλλίας και τους 38° Κελσίου στις παράκτιες περιοχές. Για τη Ζιρόντ και τον γειτονικό νομό Λαντ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα από το μεσημέρι. Εκτός από τη ζέστη οι άνεμοι που θα πνέουν κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν εκ νέου τις φλόγες.

Στιγμιότυπο από την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Ζιρόντ.

Την Πέμπτη έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καταιγίδες στη Γαλλία

Οι αρχές αναμένουν ότι από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με ριπές που θα φτάνουν τα 30 με 45 χιλιόμετρα την ώρα και χαμηλή υγρασία. Για αύριο Πέμπτη έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καταιγίδες.

Δεδομένων αυτών των καιρικών συνθηκών, οι πυροσβέστες στη Ζιρόντ προειδοποίησαν για «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο αναζωπύρωσης πυρκαγιών» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Χθες λόγω των συνθηκών αυτών αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, 50 χλμ. δυτικά του Μπορντό.

Μετά το ξέσπασμα αυτής της πρωτοφανούς πυρκαγιάς 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 τοποθεσίες.

Χθες το βράδυ 57.000 κάτοικοι τριών πόλεων κοντά στο Μπορντό, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δήλωσε Μπροκά.

Ένα τεράστιο έργο μήκους 127 χιλιομέτρων «τακτικής εκκαθάρισης», το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχει στόχο να στερήσει από την πυρκαγιά «καύσιμο» και να εμποδίσει την εξάπλωσή της, σύμφωνα με την Ένωση Προάσπισης των Δασών από τις Πυρκαγιές στην περιοχή της Ακουιτανίας (DFCI).

«126 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς», επεσήμανε η νομαρχία.

Τις τελευταίες ημέρες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Κορσική, στις Άνω Άλπεις και στη Βαρ.

Πώς έχει η κατάσταση στην Ισπανία

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πολλές χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στις εστίες τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αφού είχαν αναγκαστεί πριν ημέρες να τις εγκαταλείψουν λόγω των πυρκαγιών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, την ώρα που οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ισπανίας.

Συγκεκριμένα «24.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ενώ οι αρχές ήραν την οδηγία που είχαν εκδώσει για παραμονή στα σπίτια τους περίπου 20.000 άλλων, επεσήμανε τη νύκτα της Τρίτης προς Τετάρτη στο Χ ο επικεφαλής της περιφέρειας της Μαδρίτης Φρανθίσκο Μαρτίν Αγκίρε.

Οι αρχές της περιφέρειας ανακοίνωσαν ότι η άρση των περιορισμών τέθηκε σε ισχύ χθες στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) και αφορά 13 κοινότητες μιας περιοχής περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Μαδρίτη.

Καμένο όχημα στο χωριό Τιέμπλο, στην Ισπανία.

Οι πυροσβέστες «συνεχίζουν» τις προσπάθειές τους «για να εδραιώσουν τις προόδους που σημειώθηκαν» χθες, όπως ανέφεραν στο Χ, διευκρινίζοντας ότι η επιστροφή των κατοίκων στις εστίες τους διεξάγεται προς το παρόν «χωρίς επεισόδια».

Ωστόσο το χρονικό περιθώριο των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για τον έλεγχο της πυρκαγιάς έχει περάσει, καθώς η θερμοκρασία έχει αρχίσει ξανά να αυξάνεται: σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει περίπου τους 37° Κελσίου, ενώ προβλέπονται και ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να περιπλέξουν το έργο των πυροσβεστών.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβιλα λίγα χιλιόμετρα μακριά στη γειτονική περιοχή της Καστίλης και Λεόν, έχουν ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα.

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