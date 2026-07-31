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ΟΗΕ: Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για τη θέση του επόμενου γ.γ.

Η πρώτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έδειξε την πρώτη σαφή ένδειξη για τη θέση των επτά υποψηφίων μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου

Κόσμος 31.07.2026, 06:45
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ΟΗΕ: Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για τη θέση του επόμενου γ.γ.
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Τη Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κόστα Ρίκα και την Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ από τη Γουιάνα ανέδειξε η πρώτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως τις επικρατέστερες υποψήφιες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που διέρρευσαν μετά την ψηφοφορία της 30ής Ιουλίου. Η διαδικασία προσέφερε την πρώτη σαφή ένδειξη για τη θέση των επτά υποψηφίων μεταξύ των 15 μελών του Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατό να διαπιστωθεί εάν κάποια από τις αρνητικές ψήφους προήλθε από ένα από τα πέντε μόνιμα μέλη, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκαν διαφοροποιημένα ψηφοδέλτια.

Η Γκρίνσπαν κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση στον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας δέκα ψήφους «ενθάρρυνσης», μία ψήφο «αποθάρρυνσης» και τέσσερις ψήφους «χωρίς έκφραση γνώμης». Ακολούθησε σε μικρή απόσταση η Ροντρίγκες Μπιρκέτ, με εννέα θετικές ψήφους, δύο αρνητικές και τέσσερις ουδέτερες. Τα αποτελέσματα τοποθετούν και τις δύο υποψήφιες σαφώς μπροστά από τους υπόλοιπους διεκδικητές, με τη Γκρίνσπαν να συνδυάζει την υψηλότερη υποστήριξη με τον μικρότερο αριθμό αρνητικών ψήφων.

Ο Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι από την Αργεντινή κατετάγη τρίτος ως προς τις θετικές ψήφους, λαμβάνοντας επτά «ενθαρρύνσεις», δύο «αποθαρρύνσεις» και έξι ψήφους χωρίς έκφραση γνώμης. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι η υποψηφιότητά του παραμένει βιώσιμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, αν και σημαντικό μέρος του Συμβουλίου δεν έχει ακόμη λάβει σαφή θέση.

Η Μισέλ Μπασελέ συγκέντρωσε έξι θετικές ψήφους, πέντε αρνητικές και τέσσερις ουδέτερες. Η επίδοσή της καταδεικνύει περισσότερο πολωμένη υποδοχή στο εσωτερικό του Συμβουλίου, καθώς διαθέτει μια υπολογίσιμη βάση υποστήριξης, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνει τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ψήφων αποθάρρυνσης μεταξύ των επτά υποψηφίων.

Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Μάκι Σαλ έλαβε επίσης έξι ψήφους ενθάρρυνσης, αλλά συγκέντρωσε επτά αρνητικές ψήφους, ενώ μόλις δύο μέλη δεν εξέφρασαν γνώμη. Η υποψηφιότητά του φαίνεται, συνεπώς, να αντιμετωπίζει την πιο σαφώς παγιωμένη αντίθεση σε αυτή τη φάση, παρά το γεγονός ότι απέσπασε τον ίδιο αριθμό θετικών ψήφων με την Μπασελέ.

Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα από τον Ισημερινό συγκέντρωσε πέντε θετικές ψήφους και μόλις δύο αρνητικές, ενώ οκτώ μέλη δεν εξέφρασαν γνώμη. Το αποτέλεσμα αφήνει σημαντικά περιθώρια μεταβολής στους επόμενους γύρους, καθώς περισσότερα από τα μισά μέλη του Συμβουλίου απέφυγαν να τοποθετηθούν είτε θετικά είτε αρνητικά.

Ο Ολάρα Οτούνου από την Ουγκάντα, ο οποίος εισήλθε τελευταίος στην κούρσα, κατετάγη στην τελευταία θέση, με δύο θετικές ψήφους, πέντε αρνητικές και οκτώ χωρίς έκφραση γνώμης. Ο μεγάλος αριθμός ουδέτερων ψήφων ενδέχεται να συνδέεται εν μέρει με τον χρόνο και τις συνθήκες υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο Οτούνου προτάθηκε στις 24 Ιουλίου και συμπεριλήφθηκε στην ψηφοφορία, παρότι δεν είχε συμμετάσχει στους διαδραστικούς διαλόγους με τη Γενική Συνέλευση, στις άτυπες συναντήσεις με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ή στην εκδήλωση Town Hall της 23ης Ιουλίου, στην οποία έλαβαν μέρος οι υπόλοιποι έξι υποψήφιοι.

Η ένταξή του στην ψηφοφορία είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, ορισμένα μέλη του Συμβουλίου και την Ομάδα Λογοδοσίας, Συνοχής και Διαφάνειας, γνωστή ως ACT, η οποία υποστήριξε ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο βαθμό ελέγχου πριν εξεταστούν από το Συμβούλιο.

Η επόμενη άτυπη ψηφοφορία αναμένεται στα τέλη Αυγούστου υπό την προεδρία της Δανίας.

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