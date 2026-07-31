Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

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Τα οφέλη από το μοντέλο ανάπτυξης που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια η διοίκηση της Alpha Bank έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στα οικονομικά της μεγέθη.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του CEO της Βασίλη Ψάλτη την Παρασκευή, μέσω της εμπορικής συνεργασίας με το βασικό μέτοχο της τράπεζας, τη UniCredit και των εξαγορών που έχουν ολοκληρωθεί, επιτυγχάνεται η παραγωγή αξίας από κάθε πελατειακή σχέση.

Όπως είπε κατά την τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β΄ τριμήνου 2026, δημιουργείται μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα κάλυψης των αναγκών των πελατών, που παράγει έσοδα τόσο από τα δάνεια, όσο και από άλλες εργασίες, από τις οποίες ο όμιλος κερδίζει προμήθειες.

Αυτή η ενιαία αξιοποίηση της συνολικής σχέσης με τον πελάτη, εξήγησε ο κ. Ψάλτης, περιλαμβάνει εργασίες από διάφορους τομείς, όπως χρηματοδοτήσεις, συναλλακτική τραπεζική, επενδυτική τραπεζική και κεφαλαιαγορές, υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων, διεθνείς λύσεις.

Ο επικεφαλής της Alpha Bank έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξαγορά της ΑΧΙΑ, η οποία όπως ανέφερε, «μετασχηματίζει την παρουσία μας στην εταιρική τραπεζική».

Κατά τον ίδιο, η εταιρεία αυξάνει το μερίδιο της τράπεζας στη συνολική σχέση με τον πελάτη και δημιουργεί επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, λιγότερο εξαρτημένα από τον κύκλο των επιτοκίων.

Μέχρι στιγμής έχει συμμετάσχει σε 17 συναλλαγές στις οποίες παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνολικής αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ.

Αύξηση κερδών

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank διαθέτει τα απαραίτητα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που θα επιταχύνουν την αύξηση της κερδοφορίας της.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ολοκληρωμένη κάλυψη των εταιρικών πελατών και στην υποστήριξη των ιδιωτών σε όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω ενιαίων πλατφορμών.

Έτσι, η Alpha Bank ανακοίνωσε την αναβάθμιση του στόχου της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2026 στα 0,41 ευρώ από 0,40 ευρώ προηγουμένως.

Η ετήσια αύξηση θα φτάσει το 13%, χωρίς να συνυπολογίζεται, όπως διεκρίνισε ο κ. Ψάλτης, η θετική επίδραση από την εγκεκριμένη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους 259 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί πρόσθετο ανοδικό παράγοντα για τα EPS.

Ο ίδιος τόνισε ότι η συνολική επικαιροποίηση των μεσοπρόθεσμων στόχων θα παρουσιαστεί στο Investor Day του Νοεμβρίου 2026.

Επιβράβευση μετόχων

Αναφερόμενος στην επιβράβευση των μετόχων, η CEO της Alpha Bank γνωστοποίησε την πρόθεση της διοίκησης για διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 124 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί στο δ΄ τρίμηνο 2026, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις.

Επιπλέον, παραμένει ο στόχος για επιβράβευση των μετόχων με το 55% των καθαρών κερδών εφέτος.

Ο κ. Ψάλτης πάντως σημείωσε ότι η περαιτέρω ενίσχυση των μερισμάτων αποτελεί προτεραιότητα για την τράπεζα.

Κατά τον ίδιο, τον πλεονάζον κεφάλαιο θα αξιοποιηθεί για την οργανική ανάπτυξη των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) στους τομείς της επιχειρηματικής και της λιανικής τραπεζικής σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παράλληλα, θα υπάρξει σταδιακή αύξηση των τακτικών διανομών προς του μετόχους, αλλά και έκτακτες καταβολές, όταν αυτό είναι δυνατό.

Τέλος, σημείωσε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε αναζήτηση ευκαιριών για εξαγορές με απόδοση άνω του 15% και θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή εντός δύο – τριών ετών, χωρίς να θίγεται η μερισματική πολιτική.