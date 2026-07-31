ΤΙΤΑΝ: Αναβαθμίζει το guidance για υψηλότερες πωλήσεις και αυξημένα EBITDA

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Εν μέσω της πρωτοφανούς αβεβαιότητας και μεταβλητότητας των διεθνών αγορών ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ καταφέρνει όχι απλά να πετύχει υψηλότερες πωλήσεις και περισσότερα κέρδη αλλά και να προσδοκά ακόμη πιο ενισχυμένες επιδόσεις.

Η διοίκηση του ΤΙΤΑΝ υπό τον Marcel Cobuz, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου στη διάρκεια του conference call με τους αναλυτές με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου έκανε γνωστό ότι αναβαθμίζει το guidance για τις οικονομικές επιδόσεις στο τέλος του 2026.

Ο ΤΙΤΑΝ βλέπει αύξηση πωλήσεων και κερδών

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου η ΤΙΤΑΝ αναμένει υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων, καθώς και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών EBITDA, με περαιτέρω διεύρυνση των περιθωρίων κερδοφορίας.

Οι επιταχυντές για αυτές τις υψηλότερες επιδόσεις, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που έδωσαν τα στελέχη της διοίκησης, είναι η αύξηση των όγκων πωλήσεων, η ευνοϊκή σχέση μεταξύ τιμών και κόστους, καθώς και η συμβολή τόσο της οργανικής ανάπτυξης όσο και της ενσωμάτωσης των πρόσφατων εξαγορών. Οι επενδυτικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 300-350 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας κυρίως την ανάπτυξη και την υλοποίηση στρατηγικών επενδυτικών έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από τις εξαγορές που έκανε η ΤΙΤΑΝ στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Τουρκία για το 2026 προβλέπει πρόσθετη ενίσχυση των EBITDA κατά 45 με 50 εκατ. ευρώ. Επίσης από το Project Prime, το πρόγραμμα που τρέχει για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωσης του κόστους αναμένεται να αποφέρει οφέλη άνω των 50 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη για το πρώτο εξάμηνο έδωσε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Η διεθνής οικονομία

Ο ΤΙΤΑΝ παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία σημειώνει ότι αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξη και το 2026 «αν και με βραδύτερους ρυθμούς και αυξημένη μεταβλητότητα, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των υψηλότερων τιμών ενέργειας και των αυστηρότερων χρηματοοικονομικών συνθηκών». Ωστόσο διακρίνει ότι οι επενδύσεις, οι δαπάνες για έργα υποδομών, η ενεργειακή ασφάλεια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Τα data centers στις ΗΠΑ και οι προσδοκίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Ανά αγορά, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ βλέπει σημαντικές ευκαιρίες.

Στις ΗΠΑ, η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα παραμείνει συγκρατημένη αλλά ανθεκτική, υποστηριζόμενη από τη σταθερή αγορά εργασίας, τα δημόσια έργα και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο αναμένεται να παραμείνει ανομοιογενής, με τα έργα υποδομών, τη μεταποίηση, τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και τα data centers να αντισταθμίζουν τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς κατοικίας.

Ο Όμιλος συνεχίζει να επωφελείται από ισχυρούς μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως η αναβάθμιση των υποδομών, η επαναφορά παραγωγικών δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

Η Ελλάδα και η Νοτιοανατολική Ευρώπη

Όπως σημειώνει η διοίκηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ «η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει την ανθεκτικότητά της, χάρη στις επενδύσεις, τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας». Πιο συγκεκριμένα υπογραμμίζει ότι η ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζεται από έργα υποδομών, τουριστικές επενδύσεις, επενδύσεις στον τομέα των logistics, data centers και εργασίες ανακαίνισης κατοικιών.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με την ΤΙΤΑΝ η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει γενικά ανθεκτική, χάρη στις επενδύσεις σε υποδομές, την οικιστική δραστηριότητα και τις επενδύσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, αν και το ενεργειακό κόστος, οι συνθήκες χρηματοδότησης και ο ρυθμός υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες αβεβαιότητας.

Η Ανατολική Μεσόγειος και η Τουρκία

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν θετικές παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, σημειώνουν τα διοικητικά στελέχη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Στην Αίγυπτο, τα έργα υποδομών, ενέργειας και logistics συνεχίζουν να στηρίζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα, ενώ στην Τουρκία η ζήτηση υποστηρίζεται από τα έργα ανακαίνισης, την αστική ανανέωση και τις επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές.