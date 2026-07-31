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Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου

Στο στόχαστρο μπαίνουν τα ενοίκια - Τι πρέπει να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 31.07.2026, 14:40
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Ενοίκια: Τέλος οι πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτωβρίου
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Ριζικές αλλαγές έρχονται στα ενοίκια καθώς από την 1η Οκτωβρίου 2026 όλες οι μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.

Στόχος η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Η εξάμηνη περίοδος προσαρμογής που είχε χορηγηθεί  ολοκληρώνεται και πλέον ιδιοκτήτες και ενοικιαστές καλούνται να συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα, αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με  πρόστιμα και κυρώσεις.

Τα ενοίκια

Από τον Οκτώβριο, κάθε μίσθωμα, είτε αφορά κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη είτε επαγγελματικό ακίνητο, θα πρέπει να καταβάλλεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η εξόφληση θα μπορεί να πραγματοποιείται με τραπεζική μεταφορά μέσω e-banking, ενώ η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό πληρωμής.

Προσοχή! Οι ενοικιαστές που θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν την επιστροφή του ενός ενοικίου τον χρόνο, καθώς και κάθε στεγαστική ενίσχυση ή επίδομα που συνδέεται με τη μίσθωση κατοικίας.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες που θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα μισθώματα «στο χέρι» θα στερηθούν την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από ενοίκια, γεγονός που θα οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Το νέο πλαίσιο αποτελεί εργαλείο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα καθώς μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει αυτόματα τις τραπεζικές πληρωμές με τα μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, εντοπίζοντας ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων ή υποδηλωμένων ενοικίων.

Οι κυρώσεις

Για τους ενοικιαστές, η μη συμμόρφωση με το νέο σύστημα σημαίνει ότι, ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, δεν θα έχουν πρόσβαση στις προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, ποσό που αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, καθώς και άλλα στεγαστικά βοηθήματα.

Για τους ιδιοκτήτες, η είσπραξη ενοικίων σε μετρητά θα συνεπάγεται την απώλεια της αυτόματης έκπτωσης 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από ακίνητα. Η έκπτωση αυτή παρέχεται σήμερα χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών και λειτουργεί ως αναγνώριση δαπανών συντήρησης και επισκευών.

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