Οργανισμός Λιμένος Βόλου: Στη Δικαιοσύνη θα κριθεί το μέλλον της ιδιωτικοποίησης 

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη Δικαιοσύνη μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, καθώς το επόμενο κεφάλαιο αναμένεται να γραφτεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μετά την απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), η οποία ακύρωσε τη ματαίωση του διαγωνισμού, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εκτιμάται ότι θα προσφύγει στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Αρχής.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου και η αντίδραση του Αναπτυξιακού Ταμείου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ταμείο θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς νομικοί λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή, με αποτέλεσμα η τελική έκβαση της υπόθεσης να εξαρτηθεί πλέον από τη δικαστική κρίση. Η εξέλιξη αυτή παρατείνει την αβεβαιότητα γύρω από την αξιοποίηση του λιμένα καθώς μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης δύσκολα θα υπάρξουν ουσιαστικές κινήσεις για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Νωρίτερα, η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ Α.Ε.) ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τις τελευταίες εξελίξεις, υπενθυμίζοντας ότι η υπόθεση είχε επιστρέψει στην ΕΑΔΗΣΥ, προκειμένου να εξεταστούν επί της ουσίας οι λόγοι που είχαν προβληθεί κατά της απόφασης του τότε Υπερταμείου να ματαιώσει τον διαγωνισμό για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Η απόφαση για τον διαγωνισμό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την υπ’ αριθμ. Σ 1258/2026 απόφασή της, η ΕΑΔΗΣΥ έκανε δεκτή την προδικαστική προσφυγή της ΟΛΘ Α.Ε. και ακύρωσε την απόφαση της 19ης Φεβρουαρίου 2025 του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπερταμείου περί ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, η Αρχή δικαίωσε την ΟΛΘ Α.Ε., η οποία είχε ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.

Παράλληλα, η ΕΑΔΗΣΥ όρισε προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου 2026 για τη συμμόρφωση του Υπερταμείου με την απόφασή της, εξέλιξη που θεωρητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανεκκίνηση της διαδικασίας. Ωστόσο, η αναμενόμενη προσφυγή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να αναστείλει στην πράξη οποιαδήποτε οριστική εξέλιξη, μεταφέροντας την τελική απόφαση για το μέλλον του λιμένα στις δικαστικές αίθουσες.