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Piraeus: Στο 143,5% του ΑΕΠ υποχώρησε το χρέος – Η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ

Στο 4,4% επιβραδύνθηκε ο εθνικός πληθωρισμός και στο 3,2% ο δομικός τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Piraeus

Economy 31.07.2026, 13:14
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Piraeus: Στο 143,5% του ΑΕΠ υποχώρησε το χρέος – Η μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ
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Τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των 17 κρατών μελών της ΕΕ σημείωσε ο λόγος του ελληνικού δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, που αποκλιμακώθηκε στο 143,5% το α΄τρίμηνο του 2026 μειωμένος κατά 9,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Στα θετικά του μήνα, όπως αναφέρει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Piraeus, συγκαταλέγεται η ανακοίνωση (22/7) του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030 , ύψους €23 δισ., το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους συμπληρώνοντας τη χρηματοδότηση της Ε .Ε καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης εισέρχεται στο τελικό του στάδιο .

Επιπλέον, εκταμιεύθηκαν €234 εκατ. από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και €118,2 εκατ. από το χρηματοδοτικό μέσο SAFE για την άμυνα, ποσό που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικών κονδυλίων ύψους €787,7 εκατ.

Παράλληλα, το α΄ εξάμηνο του 2026 διατηρείται σταθερό πρωτογενές πλεόνασμα ύψους €4,5 δισ., ενώ ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,%, με τάση αποκλιμάκωσης τον Ιούνιο, σε ένα ωστόσο ιδιαίτερα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον.

Το δημόσιο χρέος

Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψε το δημόσιο χρέος το α΄ τρίμηνο του 2026, βάσει των στοιχείων της Eurostat (21/7). Ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ υποχώρησε στο 143,5% σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε . τόσο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2025 (152,9%) κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες όσο και με τα τέλη του 2025 (146,1%) κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες .

Σε απόλυτα μεγέθη το χρέος περιορίστηκε στα €360,1δισ.

Θετική παραμένει η εικόνα των βραχυχρόνιων δεικτών δραστηριότητας, σε εποχικά εξομαλυμένη βάση. Τον Μάιο, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση, λόγω της θετικής συμβολής των κλάδων «μεταποίηση» και «ηλεκτρισμός».

Τον Απρίλιο, στο χονδρικό εμπόριο ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 6,1%, αν και ο δείκτης όγκου υποχώρησε κατά 1,6% σε ετήσια βάση . Στον κλάδο των αυτοκινήτων, οι δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου αυξήθηκαν κατά 3,6% αμφότεροι, ενώ στις υπηρεσίες ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,1% σε ετήσια βάση .

Ανοδικά κινήθηκαν και οι οικοδομικές άδειες (+ 4,2%, έναντι πτώσης 17,3% τον Απρίλιο του 2025)

Ο πληθωρισμός

Επιβράδυνση εμφάνισε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα υψηλότερα του 2025. Ο εθνικός δείκτης (Δ.Τ.Κ.) υποχώρησε στο 4,4%, καθώς μετριάστηκαν οι ρυθμοί ανόδου τόσο του δείκτη τιμών υπηρεσιών στο 4,8%  όσο και του δείκτη αγαθών στο 4%.

Ο δομικός ΔΤΚ διαμορφώθηκε στο 3,2%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός ανήλθε στο  3,9% , με τον δείκτη ενέργειας να αυξάνεται κατά 14,7% και τον δείκτη εκτός ενέργειας κατά 2,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία των μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών για το α’ τρίμηνο 2026, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών & ΜΚΙΕΝ αυξήθηκε κατά 3,2%.

Ωστόσο, η αύξηση κατά 4,7% σε ετήσια βάση της τελικής κατανάλωση διαμόρφωσε το ποσοστό αποταμίευσης για το α’ τρίμηνο 2026 στο -3,3% (α’ τρίμ. 25: -1,8%) [ακαθ. διαθέσιμο εισόδημα μείον κατανάλωση ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος] .

Ο προϋπολογισμός

Στο δημοσιονομικό σκέλος, την περίοδο Ιανουαρίου –Ιουνίου, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα €929 εκατ. έναντι ελλείμματος €564 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές πλεόνασμα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, στα €4.491 εκατ. έναντι €4.519 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον Μάιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε στα €960 εκατ. έναντι οριακού ελλείμματος 3,6 εκατ. τον Μάιο του 2025, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, των πρωτογενών εισοδημάτων .

Η μεταβολή αντανακλά ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό, επίδραση βάσης, καθώς τον Μάιο του 2025 πραγματοποιήθηκε η εκταμίευση της πέμπτης δόσης από το σκέλος επιχορηγήσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία καταγράφηκε στα ισοζύγια δευτερογενών εισοδημάτων και κεφαλαίων .

Αντίθετα σημειώθηκε βελτίωση στα ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών . Σωρευτικά, το πρώτο πεντάμηνο του έτους το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά €1,6 δισ., στα €8,9 δισ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά €1,4 δισ. καθώς και η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά €547 εκατ., αντιστάθμισαν μόνο εν μέρει τη μείωση του πλεονάσματος δευτερογενών εισοδημάτων (κατά €2,98δισ.) και τη διεύρυνση του ελλείμματος πρωτογενών εισοδημάτων (κατά €615 εκατ.).

Αναφορικά με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 20,9% και οι εισπράξεις κατά 25.8% σε ετήσια βάση.

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