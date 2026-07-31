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DIMAND: Deal 158,3 εκατ. με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία

Συμφωνία της DIMAND με τον ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Business 31.07.2026, 21:11
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DIMAND: Deal 158,3 εκατ. με ΔΕΔΔΗΕ για γραφεία
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Την υπογραφή συμβολαίων με τη ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού, που αφορούν την πώληση ακινήτου και την ανάπτυξη του νέου συγκροτήματος γραφείων της επιχείρησης στον Δήμο Αθηναίων και την απόκτηση υφιστάμενων ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Περιστερίου ανακοίνωσε η Dimand.

Ειδικότερα, η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας «IQ Athens M.A.E.» υπέγραψε συμβόλαιο πώλησης ακινήτου με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος €134,7 εκατ. το οποίο θα καταβληθεί
τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση

Το ακίνητο αποτελεί κάθετη ιδιοκτησία, οικοπεδικής έκτασης 32.381 τ.μ., βρίσκεται επί των οδών Ιεράς Οδού 87-93, Αγίου Πολυκάρπου 92 και Χαρτεργατών, στην περιοχή του Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων, και επ’ αυτής ανεγείρεται κτιριακό συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας 37.530 τ.μ..

Το συγκρότημα πρόκειται να πιστοποιηθεί κατά LEED στη βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα U.S. Green Building
Council (USGBC). Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης και η παράδοση του συγκροτήματος προς χρήση προβλέπονται εντός του 2028.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού, η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας «ΤΕΡΡΑ ΑΘΕΝΑ Μ.Α.Ε.», υπέγραψε συμβόλαιο απόκτησης των κάτωθι ακινήτων από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

α) κτιρίου γραφείων, συνολικής επιφάνειας 19.004 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισού 62 και των οδών Λογοθέτου και Οικονομίδου στον Δήμο Περιστερίου, και

β) δύο όμορων και λειτουργικά συνδεδεμένων με το υπό α) ανωτέρω κτίριο οικοπέδων, επιφάνειας 196 τ.μ. και 479 τ.μ., αντίστοιχα, επί της οδού Οικονομίδου 31, στον Δήμο Περιστερίου.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται σε €23,6 εκατ.. Η απόκτηση των ανωτέρω ακινήτων θα χρηματοδοτηθεί με συνδυασμό ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, ενώ η σχετική τραπεζική χρηματοδότηση έχει ήδη εξασφαλιστεί από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας και του Ομίλου, τα ακίνητα αυτά προορίζονται για εκμετάλλευση κατόπιν ανακατασκευής τους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου.

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