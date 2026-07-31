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Γουόρς: Περιστέρι σε κοστούμι γερακιού; Το σήμα της αγοράς και το δίλημμα

Η αντίδραση της αγοράς ομολόγων ενδέχεται να φέρει το Κέβιν Γουόρς σε δίλημμα το Σεπτέμβριο

World 31.07.2026, 22:00
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Γουόρς: Περιστέρι σε κοστούμι γερακιού; Το σήμα της αγοράς και το δίλημμα
Τζούλη Καλημέρη

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Σε ένα δύσκολο δίλημμα ενδέχεται να βρεθεί ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, μετά την τελευταία συνέντευξη Τύπου.

Ο Γουόρς έχει επιλέξει τη σιωπή, χωρίς να θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του για την πορεία των επιτοκίων. Ενώ με έμφαση τόνιζε τη δέσμευση για την επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο της κεντρικής τράπεζας ωστόσο δεν έστειλε σήμα για την ετοιμότητα να αυξήσει τα επιτόκια. Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε αν είναι ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί ο πολύ υψηλός πληθωρισμός ο Γουόρς απάντησε σιβυλλικά ότι τα υψηλότερα επιτόκια «θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν μέρος της λύσης».

Η αντίδραση από την αγορά ομολόγων ήταν άμεση με την απόδοση του 30ετούς να εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 χρόνων.

Ο νέος πρόεδρος της Fed ενδέχεται να βρεθεί στη δύσκολη θέση να διαλέξει ανάμεσα στο να αυξήσει τα επιτόκια κάτι που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την επιθυμία του Τραμπ για χαμηλότερα επιτόκια ή να αντιμετωπίζει τους συναδέλφους του που γίνονται όλο και περισσότεροι και ζητάνε τη χάραξη μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής.

Η κατάσταση περιπλέκεται καθώς ο Γουόρς υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να αλλάξει το μέτρο που παρακολουθεί η Fed τις πληθωριστικές πιέσεις, τον ετήσιο ρυθμό του Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών.

«Αυτός είναι ο αριθμός μας, θα τον τηρήσουμε» είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε «ποιος ξέρει, μετά τον επόμενο Ιανουάριο, τι θα πούμε για τη στρατηγική. Υποψιάζομαι ότι οι ομάδες εργασίας μπορεί να έχουν κάτι να προσθέσουν».

Ο Γουόρς έχει ορίσει 5 task forces που θα κάνουν συστάσεις για μια σειρά από ζητήματα ανάμεσα τους και ο πληθωρισμός. Επεσήμανε ότι θα μιλήσει με του; 15 εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που έχει επιλέξει και θα μοιραστεί τις οποιεσδήποτε σκέψεις που είναι «έτοιμες για την ώρα» στο συνέδριο των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζιτών της Fed στο Jackson Hole του Wyoming.

Προηγούμενοι επικεφαλής της Fed χρησιμοποιούσαν αυτή τη συνάντηση στα τέλη Αυγούστου για να προαναγγείλουν τι μπορεί να κάνει η κεντρική τράπεζα στις συνεδριάσεις της τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο ο Γουόρς έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα προσφέρει μελλοντική καθοδήγηση.

Ψήφος μη εμπιστοσύνης στη Fed

Η αναταραχή στην αγορά ομολόγων έστειλε ένα μήνυμα στο νέο πρόεδρο της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του πλανήτη.

«Αυτό ερμηνεύεται σχεδόν από τις αγορές ως ψήφος «μη εμπιστοσύνης» προς τη Fed και την προθυμία και ικανότητά της να μειώσει τον πληθωρισμό» εξηγεί στο Reuters ο Νέιθαν Σιτς, επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup για παγκόσμια θέματα.

«Επισήμανε ένα πρόβλημα και δεν πρότεινε καμία στρατηγική για την επίλυσή του πέρα από το “Είμαι σκληροπυρηνικός, εμπιστευθείτε με”, ενώ οι αγορές ήθελαν κάτι περισσότερο από αυτό», πρόσθεσε ο Σιτς, ο οποίος εργάστηκε στη Fed για 18 χρόνια.

«Πιστεύω ότι ένα μέρος του προβλήματος είναι ότι, αν δώσει υπερβολική έμφαση στις μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων, τότε απογοητεύει τον Λευκό Οίκο. Και πρόκειται για μια ισορροπία μεταξύ του Γουόρς ως «γεράκι», που είναι, και της προσπάθειάς του να παραμείνει σε καλή θέση έναντι της οδού 1600 της Πενσυλβανίας». Ο Σιτς εκτιμά ότι θα κληθεί να επιλέξει μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Η καταιγίδα

Στους κόλπους της Fed αυξάνονται οι φωνές που ζητάνε να αυστηροποιηθεί η νομισματική πολιτική. Η πρόσφατη απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, καθώς τρεις κεντρικοί τραπεζίτες ψήφισαν υπέρ της αύξησης των επιτοκίων.

Οι περιφερειακοί πρόεδροι, Μπεθ Χάμακ από το Κλίβελαντ, τον Νιλ Κασκάρι από τη Μινεάπολη και τη Λόρι Λόγκαν από το Ντάλας, είχαν εκφραστεί με τον πιο σαφή τρόπο σχετικά με την ανάγκη να αυξηθούν τα επιτόκια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός που βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Οι ψήφοι τους ερμηνεύονται ως μια πρώιμη πρόκληση για τον πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, του οποίου η άρνηση να δώσει σαφείς ενδείξεις για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής οδήγησε σε ένα ασυνήθιστα υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας πριν από τη συνεδρίαση.

Οι τρεις κεντρικοί τραπεζίτες είναι ελεύθεροι πλέον να μιλήσουν, πριν από την συνεδριάζει δεσμεύονται από την περίοδο σιωπής, και να αιτιολογήσουν τη θέση τους.

Οι αναλυτές αναμένουν έναν καταιγισμό σχολίων, δεδομένου αυτού που ο Σιτς χαρακτήρισε ως «απόλυτη προειδοποιητική ένδειξη» για την άνοδο των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων ομολόγων.

«Ενώ ο  Γουόρς μπορεί να προσπαθήσει να περιορίσει τις επίσημες ανακοινώσεις της Fed και να αντικαταστήσει τη δράση με «συζητήσεις», περιμένοντας τις «ομάδες εργασίας» να καταλήξουν σε απόφαση, οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed, και ίσως και μέλη του δ.σ., είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τις απόψεις τους ανοιχτά και θα το πράξουν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες» επισημαίνει ο Thierry Wizman, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στην Macquarie Group. «Αναμένουμε ότι θα καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για τον περιορισμό της ζημίας και θα τονίσουν ότι, αν όχι ο Γουορς, τουλάχιστον αυτοί είναι έτοιμοι να σφίξουν τη νομισματική πολιτική».

Το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ ανέφερε την Πέμπτη ότι ο πληθωρισμός PCE μειώθηκε τον Ιούνιο στο 3,7% από 4,1% τον Μάιο, και ο υποκείμενος δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,3% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 3,4% τον Μάιο.

«Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν προειδοποιήσει τον Γουόρς ότι σκοπεύουν να πιέσουν για αύξηση τον Σεπτέμβριο εάν ο πληθωρισμός δεν μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», έγραψε σε σημείωμα ο Τιμ Ντάι, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην SGH Macro Advisors.

«Εάν ο Γουόρς είναι πράγματι ένα περιστέρι με ρούχα γερακιού, δεν θα έχει τόση υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο για να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ξανά ενόψει του επίμονα υψηλού πληθωρισμού».

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