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Ισχυροί άνεμοι: Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο

Παρά την ομαλοποίηση της κατάστασης, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Λιμάνια 01.08.2026, 11:55
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Ισχυροί άνεμοι: Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο
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Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και την εξασθένηση των ισχυρών ανέμων που είχαν προκαλέσει ανατροπές στο πρόγραμμα των πλοίων.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών που δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψουν χθες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληρότητες των πλοίων είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της μεγάλης εξόδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφήνα 18 δρομολόγια και από το Λαύριο 12. Στον αριθμό των αναχωρήσεων από το Λαύριο περιλαμβάνονται και τέσσερα πλοία τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ραφήνας και κατέπλευσαν τελικά στο Λαύριο.

Παρά την ομαλοποίηση της κατάστασης, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά έως 6 μποφόρ στα νότια, ενώ στα ανατολικά θα φθάνουν τα 5 με 6 και στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Aπό το απόγευμα αναμένεται επιπλέον εξασθένηση των ανέμων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

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