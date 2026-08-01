«Τινάζει» την μπάνκα η Τραμπζονσπόρ για τον Σαλάχ

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Η Τραμπζονσπόρ δείχνει διατεθειμένη να κάνει μια τεράστια υπέρβαση, έχοντας σε πρώτο πλάνο την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, στον οποίο σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση.

Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η τουρκική ομάδα προσφέρει στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με ετήσιες αποδοχές που αγγίζουν τα 17.000.000 ευρώ, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Η Τραμπζονσπόρ τερμάτισε στην τρίτη θέση και θα παίξει στη League Phase του Europa League, θέλοντας να κάνει μία μεγάλη κίνηση για να… γλυκάνει τον κόσμο της, με τον πρώην άσο της Λίβερπουλ να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Η ανάρτηση για τον Σαλάχ

🚨 Trabzonspor, Mohamed Salah’ın Temsilcisi ile görüştü ve resmi teklifini iletti. • 17 milyon Euro maaş

• 2 yıllık sözleşme pic.twitter.com/TLDH3Gu5DT — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 1, 2026

Στα εννέα χρόνια παρουσίας του στο Άνφιλντ κατέγραψε 435 συμμετοχές, σημείωσε 255 γκολ και έφτασε μέχρι την τρίτη θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών των «Reds».

Πηγή: in.gr