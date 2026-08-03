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Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα

Η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.08.2026, 11:03
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με το κλίμα να είναι βελτιωμένο λόγω της πτώσης του πετρελαίου, ενώ η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,73% στις 2.588,47 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 23,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,79% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.601,93 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,24% στις 3.001,66 μονάδες.

Ανάσες δίνει η πτώση του πετρελαίου

Ανάσα στις διεθνείς αγορές δίνει η νέα στροφή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ακύρωσε τις στρατιωτικές επιθέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο. Η αποκλιμάκωση της έντασης έφερε ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες υποχώρησαν σε χαμηλό τριών εβδομάδων, βελτιώνοντας αισθητά το επενδυτικό κλίμα διεθνώς.

Το θετικό διεθνές περιβάλλον βρίσκει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μία από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων ετών. Ο Γενικός Δείκτης κινείται σε υψηλά 17ετίας, μάλιστα στην «καρδιά» του καλοκαιριού, όταν οι περισσότεροι ανέμεναν μια περίοδο χαμηλών τόνων και θερινής ραστώνης. Παρότι ο τραπεζικός κλάδος ολοκλήρωσε ουσιαστικά τον κύκλο των εταιρικών αποτελεσμάτων, στη συνεδρίαση της Παρασκευής έδειξε τα πρώτα σημάδια κόπωσης, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της Fast Finance, Ηλίας Ζαχαράκης.

Το ενδιαφέρον της αγοράς περνά πλέον στις ενεργειακές μετοχές, καθώς η εβδομάδα ανήκει στη ΔΕΗ και τη METLEN, οι οποίες ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Για τη ΔΕΗ, οι επενδυτές αναμένουν ενδείξεις για τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα της διοίκησης, καθώς μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα που του επιτρέπει να εξετάσει νέες επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα της METLEN προϊδεάζει για ένα ισχυρό τρίμηνο, με την αγορά να εκτιμά ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να αποτελέσουν θετική έκπληξη και να σηματοδοτήσουν την οριστική υπέρβαση της περιόδου αδυναμίας που είχε παρουσιάσει η μετοχή το προηγούμενο διάστημα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει άλμα 3,21%, με τον Aktor να κερδίζει 2,50%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Τιτάν, Εθνική, CrediaBank, Metlen, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Alpha Bank, Optima Bank, Λάμδα, ΟΤΕ, ΔΑΑ, Jumbo και Eurobank. Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Motor Oil και Aegean, με τις Coca Cola, Helleniq Energy και Πειραιώς να χάνουν πάνω από 1%.

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