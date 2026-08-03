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AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση ο AKTOR όμιλος εταιρειών

Business 03.08.2026, 10:51
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AKTOR: Στο 20,31% το ποσοστό της Castellano μετά την ΑΜΚ
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Σε αύξηση του ποσοστού της στον όμιλο AKTOR προχώρησε η Castellano Properties Limited, ξεπερνώντας το όριο του 20% στα δικαιώματα ψήφου.

Πλέον η συμμετοχή της Castellano αυξήθηκε από 19,53% σε 20,31%.

Η ανακοίνωση

Η AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ σε συνέχεια της από 31/07/2026 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία Castellano Properties Limited (εφεξής «Castellano»), γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Την 28.07.2026 ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι νέες μετοχές που προέκυψαν από αυτήν, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη να ανέλθει σε 261.780.241.

2. Η Castellano συμμετείχε στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, συνεπεία τούτου, το ποσοστό των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στον Εκδότη αυξήθηκε από 19,53% σε 20,31%, ήτοι υπερέβη το όριο του 20% του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, συνεπεία εταιρικού γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου.

3. Περαιτέρω, σε συνέχεια της επίσης από 31/07/2026 γνωστοποίησης που έλαβε από την εταιρεία Castellano, ο Εκδότης γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

4. Η Castellano, σε συνέχεια και της από 09/03/2026 προηγούμενης γνωστοποίησης, διατηρεί χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια της παρ. 1 (α) του άρθρου 11 του Ν. 3556/2007 (ΣΜΕ), τα οποία, εφόσον ασκηθούν, θα οδηγήσουν στην απόκτηση ποσοστού 4,27% του συνόλου των κοινών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη.

5. Συνεπεία τούτου και λαμβανομένου υπόψη ότι, μετά την ολοκλήρωση, την 28/07/2026, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη, η Castellano κατέχει ποσοστό 20,31% των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Castellano στον Εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια της παρ. 1 (α) του άρθρου 11 του Ν. 3556/2007 (ΣΜΕ), εφόσον αυτά ασκηθούν, θα διαμορφωθεί σε 24,58%, από ποσοστό 22,96% που είχε γνωστοποιηθεί με την προηγούμενη από 09/03/2026 γνωστοποίησή της.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη ληφθείσα γνωστοποίηση, πραγματικοί δικαιούχοι της Castellano είναι οι κ.κ. Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, με ποσοστό συμμετοχής 25% έκαστος.

Εντούτοις, κατά τα γνωστοποιηθέντα, η Castellano δεν αποτελεί «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007 από τα ανωτέρω ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ούτε άλλως συντρέχει η περίπτωση (α) του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007 ή η περίπτωση (ε) του άρθρου 2 του Ν. 3461/2006.

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