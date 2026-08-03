TotalEnergies: Αποκτά τα έργα ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενισχύει η TotalEnergies, ανακοινώνοντας δύο σημαντικές συμφωνίες που εντάσσονται στη στρατηγική της για την ανάπτυξη του τομέα ηλεκτροπαραγωγής (Integrated Power).

Η γαλλική ενεργειακή εταιρεία αποκτά το χερσαίο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Shell στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα πωλεί το 50% ενός ώριμου χαρτοφυλακίου έργων ανανεώσιμης ενέργειας στην επενδυτική εταιρεία KKR, σε συναλλαγή που αποτιμάται στα 1,8 δισ. ευρώ.

Η TotalEnergies και οι ΑΠΕ της Shell

Η πρώτη συμφωνία αφορά την εξαγορά του συνόλου των χερσαίων δραστηριοτήτων της Shell στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συνολική δυναμικότητα 4 GW, εκ των οποίων περίπου 500 MW αντιστοιχούν σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, κυρίως στην Ιταλία και την Ολλανδία. Επιπλέον, περιλαμβάνει έργα συνολικής ισχύος 3,5 GW υπό ανάπτυξη στους τομείς της ηλιακής ενέργειας, της αιολικής ενέργειας και της αποθήκευσης με μπαταρίες στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που αναμένεται έως το τέλος του 2026 και τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών, το χαρτοφυλάκιο θα περάσει εξ ολοκλήρου στον έλεγχο της TotalEnergies.

Η εξαγορά ενισχύει σημαντικά την παρουσία της εταιρείας σε τέσσερις από τις σημαντικότερες απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Μετά τη συμφωνία, το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών της TotalEnergies θα φθάνει σχεδόν τα 10 GW εγκατεστημένης ή υπό κατασκευή ισχύος, ενώ τα έργα υπό ανάπτυξη θα ανέρχονται σε περίπου 27 GW.

Η συμφωνία με την KKR

Παράλληλα, η TotalEnergies ανακοίνωσε τη δεύτερη συναλλαγή, η οποία αφορά την πώληση του 50% ενός χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων έργων ισχύος 1,2 GW στην KKR, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς ομίλους. Η συναλλαγή αποτιμά το χαρτοφυλάκιο σε επιχειρηματική αξία 1,8 δισ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χερσαία φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πολωνία. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είτε έχει ήδη διατεθεί μέσω συμβολαίων σε τρίτους είτε θα συνεχίσει να εμπορεύεται από την ίδια την TotalEnergies.

Το μοντέλο της TotalEnergies για ΑΠΕ

Παρότι μεταβιβάζει το μισό των συμμετοχών, η γαλλική εταιρεία θα διατηρήσει το υπόλοιπο 50% και θα συνεχίσει να λειτουργεί και να διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται επίσης μέσα στο 2026, υπό τις συνήθεις εγκρίσεις.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει η TotalEnergies τα τελευταία χρόνια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία αναπτύσσει τα έργα έως την ωρίμανσή τους και στη συνέχεια πωλεί μειοψηφικά πακέτα σε χρηματοοικονομικούς επενδυτές, απελευθερώνοντας κεφάλαια για νέες επενδύσεις χωρίς να χάνει τον επιχειρησιακό έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Σχολιάζοντας τις συμφωνίες, ο πρόεδρος του τομέα Φυσικού Αερίου, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρισμού της TotalEnergies, Στεφάν Μισέλ, δήλωσε ότι οι δύο κινήσεις επιτρέπουν στην εταιρεία να βελτιστοποιήσει την κατανομή κεφαλαίων, ενώ παράλληλα επιταχύνει την ανάπτυξη της στρατηγικής Integrated Power.

Όπως ανέφερε, η εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Shell ενισχύει τη θέση της εταιρείας στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού και συμπληρώνει τις ευέλικτες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου που διαθέτει μέσω της κοινοπραξίας TTEP με την EPH, ιδιαίτερα στην Ιταλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η συμφωνία με την KKR επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον ίδιο, την ικανότητα της TotalEnergies να εφαρμόζει με συνέπεια το μοντέλο μερικής αποεπένδυσης στα ώριμα έργα ανανεώσιμης ενέργειας, με στόχο ο τομέας Integrated Power να επιτύχει απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (ROACE) της τάξης του 12% έως το 2030.

Με τις δύο αυτές συναλλαγές, η TotalEnergies επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυάζοντας ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή από φυσικό αέριο και ενεργή διαχείριση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.