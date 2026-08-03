Go Delivery (efood): Άλμα 74,73% το 2025 – Ο ρόλος του στόλου

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Ως ικανοποιητική χαρακτηρίζει η διοίκηση της Go Delivery την πορεία της, ως εταιρεία συνδεδεμένη με την Online Delivery στην οποία ανήκει και διαχειρίζεται το efood.

Να σημειωθεί πως η εταιρεία, που ανήκει επίσης στον όμιλο της Delivery Hero, παρέχει υπηρεσίες διανομής για τη μεταφορά των προϊόντων -τροφίμων, ειδών λιανικής και άλλων καταναλωτικών αγαθών- που παραγγέλνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας efood.

Οι δείκτες της Go Delivery

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 2025 που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 159 εκατ. ευρώ έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 74,73%.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 7.977 χιλ. Ευρώ έναντι των 4.489 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 7.959 χιλ. ευρώ έναντι 4.471 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 7,61 εκατ. ευρώ έναντι 4,24 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 79,48%.

Ο ρόλος του στόλου

Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε κυρίως από την αύξηση του όγκου των υπηρεσιών διανομής που εκτελέστηκαν σε συνδυασμό με την αύξηση του στόλου των συνεργαζόμενων διανομέων, ο οποίος σήμερα ξεπερνά τους 14.000 διανομείς.

Το 2025 καταγράφηκε αύξηση στα λοιπά έξοδα και ζημίες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, μια μεταβολή που οφείλεται κατά κύριο λόγω στις αμοιβές υπηρεσιών διανομής, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της αύξησης του αριθμού των συνεργατών, ακολουθώντας την αύξηση των παραγγελιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.