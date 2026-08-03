Όμιλος ΑΒΑΞ: Σύμβαση με ΔΕΗ για νέο φωτοβολταϊκό σταθμό στη Ρουμανία

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Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 275.5 MW στη Ρουμανία, υπέγραψε ο Όμιλος ΑΒΑΞ με τον Όμιλο ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

Το νέο έργο

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 100,2 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού στην επαρχία Arad στο δυτικό τμήμα της Ρουμανίας.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθμού, μέσω υπόγειων καλωδίων 33 kV, με τον Κεντρικό Υποσταθμό Μετασχηματισμού 33/33/400 kV.

Η νέα συμφωνία είναι η 4η κατά σειρά που συνάπτει η ΑΒΑΞ με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και αποτυπώνει την ισχυρή παρουσία της ΑΒΑΞ σε μεγάλα ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι για λογαριασμό του ίδιου πελάτη κατασκευάζεται στην Κοζάνη φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 525 MW, προϋπολογισμού 173 εκ. ευρώ, σε σύμβαση που υπεγράφη τον περασμένο Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΑΒΑΞ αποτυπώνουν την προοπτική ισχυρής ανάπτυξης για το α’ τρίμηνο του 2026, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17%, ενίσχυση EBITDA στα 26,7 εκατ. ευρώ και καθαρά μετά φόρων κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε 208,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι €177,7 εκατομμυρίων στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και την Ρουμανία.

Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του Ομίλου ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2026 σε 26,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 26,2 εκατομμυρίων ευρώ στο προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%).