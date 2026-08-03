Γουόρς: Επανεξετάζει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Fed

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Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κέβιν Γουόρς, έθεσε το ενδεχόμενο αλλαγής της συχνότητας των τακτικών συνεδριάσεων πολιτικής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Μια ιδέα που εξέθεσε ο Γουόρς είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed να συναντώνται έξι φορές το χρόνο για να αποφασίζουν για τα επιτόκια και άλλα ζητήματα νομισματικής πολιτικής και δύο φορές το χρόνο για να συζητούν ένα ουσιαστικό οικονομικό θέμα. Δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση.

Επιπλέον έθεσε το ερώτημα της επανεξέτασης του προγράμματος συνεδριάσεων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς που καθορίζει τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν τα άτομα.

Πότε συνεδριάζει η FOMC

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η 12μελής FOMC συνεδριάζει οκτώ φορές το χρόνο στην Ουάσινγκτον για να καθορίσει τα επιτόκια. Η μείωση του αριθμού των συνεδριάσεων πολιτικής θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας.

Η συζήτηση την περασμένη εβδομάδα επικεντρώθηκε επίσης στο κατά πόσον το πρόγραμμα των πολιτικών αποφάσεων μπορεί να ευθυγραμμιστεί καλύτερα ώστε να συμπέσει με τις σημαντικές δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων και άλλες πληροφορίες, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής λήψης αποφάσεων, επεσήμαναν οι πηγές.

Η κίνηση επανεξέτασης του προγράμματος συνεδριάσεων υπογραμμίζει πώς ο Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Μάιο μετά τον διορισμό του από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σκέφτεται να αλλάξει την προσέγγιση της Fed στη χάραξη πολιτικής και τα δεδομένα.

Ο νέος πρόεδρος έθεσε το ενδεχόμενο λιγότερων συνεντεύξεων Τύπου και συντόμευσε σημαντικά τη δήλωση πολιτικής της Fed μετά τη συνεδρίαση. Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία πέντε ομάδων εργασίας για να εξετάσουν πιθανές αλλαγές σε τομείς που κυμαίνονται από τον τρόπο επικοινωνίας της Fed έως τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα διαχειρίζεται τον ισολογισμό της.

Πρόγραμμα Συνεδριάσεων

Η FOMC έχει ήδη προγραμματίσει τις συνεδριάσεις της για το υπόλοιπο του 2026 με τις συναντήσεις να έχουν οριστεί για τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο αλλά και για το 2027. «Κάθε ημερομηνία συνεδρίασης επιχειρείται μέχρι να επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση που προηγείται αμέσως» σύμφωνα με τον ιστότοπο, μια δήλωση αποποίησης ευθύνης που προηγείται του διορισμού του Γουόρς ως προέδρου της Fed.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της FOMC, συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο στην Ουάσινγκτον, αν όχι περισσότερες.

«Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήματος οποιωνδήποτε τριών μελών της Επιτροπής» σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας.

Η Fed έχει επίσης πραγματοποιήσει περιοδικά έκτακτες συνεδριάσεις σε περιόδους οικονομικής και αναταραχής της αγοράς, όπως η έναρξη της πανδημίας Covid το 2020.

Η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed περιλαμβάνει 12 μέλη: τους επτά αξιωματούχους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed στην Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένου του Γουόρς· τον πρόεδρο της Fed της Νέας Υόρκης, ο οποίος ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου της FOMC· και τέσσερις από τους 12 προέδρους των περιφερειακών τραπεζών της Fed, οι οποίοι εναλλάσσονται ως μέλη με δικαίωμα ψήφου κάθε χρόνο.

Ο Γουόρς έχει προτείνει αλλαγές στα προγράμματα συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών στο παρελθόν.

Το 2014, διεξήγαγε μια αναθεώρηση των πρακτικών και διαδικασιών διαφάνειας της Τράπεζας της Αγγλίας, γνωστή ως Αναθεώρηση Warsh, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου να μειώσει τις ετήσιες συνεδριάσεις της σε οκτώ από 12.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2015 μείωσε τη συχνότητα των συνεδριάσεων νομισματικής πολιτικής της σε κάθε έξι εβδομάδες, αντικαθιστώντας την προηγούμενη πρακτική που το έκανε την πρώτη εργάσιμη Πέμπτη κάθε μήνα.