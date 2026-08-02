Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο

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Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στο μιγμα ηλεκτρισμού, σημειώθηκε τον Ιούλιο στη Βρετανία καθώς τα ηλιακά πάρκα και τα ηλιακά πάνελ στις στέγες παρείχαν το 14,4% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας,

Περισσότερη ισχύ στο δίκτυο της Μεγάλης Βρετανίας τον Ιούλιο από ό,τι σε οποιονδήποτε προηγούμενο μήνα, παρείχε η ηλιακή ενέργεια καθώς τα νοικοκυριά στράφηκαν στα ηλιακά πάνελ στις στέγες για να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας . Παράλληλα, ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψαν σχεδόν διπλάσιες ώρες ηλιοφάνειας από τον μέσο όρο για την εποχή του έτους.

Οι μακρές περίοδοι ,χωρίς συννεφιά , βοήθησαν την ηλιακή ενέργεια να σπάσει το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ του 12,4%, που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Το ποσοστό του Ιουλίου είναι 50% υψηλότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, όταν μόνο το 9,6% της παραγωγής προερχόταν από ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Διαχειριστή Ενεργειακού Συστήματος (Neso).

Περισσότερα ηλιακά πάνελ στη Βρετανία

Η αύξηση αυτή έρχεται μετά την καταγραφή, στα επίσημα στοιχεία για τη Μεγάλη Βρετανία, περισσότερων νέων εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξάμηνη περίοδο από το 2011.

Τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλα, επί εδάφους ηλιακά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάνελ σε στέγες, κατέγραψαν 142.536 ηλιακές εγκαταστάσεις, θέτοντας το 2026 σε τροχιά να ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ προσθηκών ηλιακών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων ηλιακών εγκαταστάσεων που καταγράφηκαν βρίσκεται στις στέγες των κατοικιών, με αυτά τα μικρότερα ηλιακά συστήματα να αποτελούν λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο της συνολικής ηλιακής ισχύος της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα νοικοκυριά έχουν εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες τους, ελπίζοντας να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας τους παράγοντας τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους, καθώς, σύμφωνα με τις εταιρείες ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα έχουν προκαλέσει εκτόξευση των τιμών.

Η επιπλέον ηλιακή ενέργεια συνέβαλε στην κάλυψη της υψηλότερης από το συνηθισμένο ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία κλιματιστικών και ανεμιστήρων, προσφέροντας ένα σπάνιο θετικό αποτέλεσμα των καυσώνων που έχουν οδηγήσει σε ξηρασία, πυρκαγιές και ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μια τυπική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο με ηλιακό σύστημα στην οροφή παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχούσε σε πάνω από πέντε ώρες λειτουργίας κλιματιστικού κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για το καλοκαίρι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Ember, έναν οργανισμό μελέτης και ανάλυσης για την καθαρή ενέργεια.