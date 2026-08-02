 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο

Η ηλιακή ενέργεια, για πρωτη φορά συνέβαλε με ποσοστό το 14,4% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Βρετανία

World 02.08.2026, 19:33
Σχολιάστε
Βρετανία: Ρεκόρ ηλιακής ενέργειας τον Ιούλιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στο μιγμα ηλεκτρισμού, σημειώθηκε τον Ιούλιο στη Βρετανία καθώς τα ηλιακά πάρκα και τα ηλιακά πάνελ στις στέγες παρείχαν το 14,4% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας,

Περισσότερη ισχύ στο δίκτυο της Μεγάλης Βρετανίας τον Ιούλιο από ό,τι σε οποιονδήποτε προηγούμενο μήνα,  παρείχε η ηλιακή ενέργεια καθώς τα νοικοκυριά στράφηκαν στα ηλιακά πάνελ στις στέγες για να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας . Παράλληλα,  ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψαν σχεδόν διπλάσιες ώρες ηλιοφάνειας από τον μέσο όρο για την εποχή του έτους.

Οι μακρές περίοδοι ,χωρίς συννεφιά , βοήθησαν την ηλιακή ενέργεια να σπάσει το προηγούμενο μηνιαίο ρεκόρ του 12,4%, που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Το ποσοστό του Ιουλίου είναι 50% υψηλότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, όταν μόνο το 9,6% της παραγωγής προερχόταν από ηλιακή ενέργεια, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Διαχειριστή Ενεργειακού Συστήματος (Neso).

Περισσότερα ηλιακά πάνελ στη Βρετανία

Η αύξηση αυτή έρχεται μετά την καταγραφή, στα επίσημα στοιχεία για τη Μεγάλη Βρετανία, περισσότερων νέων εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξάμηνη περίοδο από το 2011.

Τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλα, επί εδάφους ηλιακά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάνελ σε στέγες, κατέγραψαν 142.536 ηλιακές εγκαταστάσεις, θέτοντας το 2026 σε τροχιά να ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ προσθηκών ηλιακών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μερίδιο των νέων ηλιακών εγκαταστάσεων που καταγράφηκαν βρίσκεται στις στέγες των κατοικιών, με αυτά τα μικρότερα ηλιακά συστήματα να αποτελούν λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο της συνολικής ηλιακής ισχύος της χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα νοικοκυριά έχουν εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στις στέγες τους, ελπίζοντας να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας τους παράγοντας τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους, καθώς, σύμφωνα με τις εταιρείες ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα έχουν προκαλέσει εκτόξευση των τιμών.

Η επιπλέον ηλιακή ενέργεια συνέβαλε στην κάλυψη της υψηλότερης από το συνηθισμένο ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία κλιματιστικών και ανεμιστήρων, προσφέροντας ένα σπάνιο θετικό αποτέλεσμα των καυσώνων που έχουν οδηγήσει σε ξηρασία, πυρκαγιές και ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μια τυπική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο με ηλιακό σύστημα στην οροφή παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχούσε σε πάνω από πέντε ώρες λειτουργίας κλιματιστικού κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, όταν οι θερμοκρασίες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για το καλοκαίρι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Ember, έναν οργανισμό μελέτης και ανάλυσης για την καθαρή ενέργεια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Πετρέλαιο: Οι επενδυτές κέρδισαν από την άνοδο της αγοράς λόγω του πολέμου στο Ιράν
World

Υψηλά κέρδη στην αγορά πετρελαίου αλλά βραχυπρόθεσμα
ΕΚΤ: Η κλιματική κρίση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
World

EKT: Αυξανόμενη απειλή για την οικονομική σταθερότητα η κλιματική κρίση
Morgan Stanley: Το «πάρτι» μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο
World

Το «πάρτι» μετά την εισαγωγή της Morgan Stanley στο χρηματιστήριο
Γερμανία: Η αγορά εργασίας γεμίζει με στελέχη που απολύονται
World

Γερμανία: Η αγορά εργασίας γεμίζει με στελέχη που απολύονται
New York Times: Επιτέλους, γιατί ανεχόμαστε τον ρατσισμό του Ίλον Μασκ;
World

New York Times: Επιτέλους, γιατί ανεχόμαστε τον ρατσισμό του Ίλον Μασκ;
Κίνα: Η κεντρική τράπεζα δεσμεύεται για χαλαρή νομισματική πολιτική και άφθονη ρευστότητα
World

Ρευστότητα και ομόλογα panda, οι προτεραιότητες για την τράπεζα της Κίνας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton

Τι αποκάλυψε η σύγκρουση του Μπερνάρ Αρνό από τον όμιλο της LVMH και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος
Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Οι solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από World
ΕΚΤ: Η κλιματική κρίση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
World

EKT: Αυξανόμενη απειλή για την οικονομική σταθερότητα η κλιματική κρίση

H αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λέει o Φρανκ Έλντερσον, στέλεχος της EKT  

Καύσωνας: Σε πίεση υποδομές και επιχειρήσεις στην Ευρώπη – Ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου
Green

Καύσωνας: Η «αθόρυβη καταστροφή» που θέτει υπό πίεση την Ευρώπη

Ο καύσωνας ωθεί πολλά ευρωπαϊκά κράτη στην υιοθέτηση έκτακτων πολιτικών για την αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων - Πώς μπορεί να απαντήσει η Ευρώπη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κλιματική Αλλαγή: Γιατί και πώς χτυπά τις ασφαλιστικές εταιρείες
Κλιματική αλλαγή

Γιατί η Ευρώπη γίνεται... εφιάλτης για τις ασφαλιστικές

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβαρύνουν ήδη με τεράστιο κόστος τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημοσιονομικές πιέσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού
Κλιματική αλλαγή

Η πτώση της στάθμης στο Δούναβη «σβήνει» τον πυρηνικό σταθμό του Paks

Ο πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία , που παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενδέχεται να κλείσει μεσα στο Σαββατοκύριακο λόγω της ξηρασίας

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες
Κλιματική αλλαγή

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες

Ο Ρήνος αποτελεί βασική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη – Πλοία ακινητοποιούνται, το κόστος μεταφορών εκτοξεύεται – Συναγερμός και στον Δούναβη.

Bloomberg: Μάχη με τις φλόγες στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα
Κλιματική αλλαγή

Το Bloomberg για τις φωτιές στην ηπειρωτικά και νησιωτική Ελλάδα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για εβδομάδες ζεστού, ξηρού καιρού που ευνοούν το ξέσπασμα φωτιάς

Προστατευόμενα τοπία: Διευρύνεται ο κατάλογος με δύο νέες προσθήκες
Green

Διευρύνεται ο κατάλογος των προστατευόμενων τοπίων

Στα προστατευόμενα τοπία η κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και ο ορεινός όγκος «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Latest News
Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga
Business of Sport

Η Ρεάλ πανηγυρίζει την ήττα Ινφαντίνο – Μήνυμα σε FIFA και La Liga

Η «βασίλισσα» χαιρέτισε την απόσυρση του σχεδίου για την πώληση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ευχαρίστησε την UEFA για την αντίστασή της και συνέδεσε την υπόθεση με τη δική της πολυετή σύγκρουση για τη συμφωνία της La Liga με το επενδυτικό ταμείο CVC.

Γιώργος Μαζιάς
Πετρέλαιο: Οι επενδυτές κέρδισαν από την άνοδο της αγοράς λόγω του πολέμου στο Ιράν
World

Υψηλά κέρδη στην αγορά πετρελαίου αλλά βραχυπρόθεσμα

Τα εντυπωσιακά κέρδη των Exxon Mobil, Chevron και Valero Energy έδειξαν πώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησε τεράστια βραχυπρόθεσμα κέρδη στον τομέα του πετρελαίου

ΕΚΤ: Η κλιματική κρίση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα
World

EKT: Αυξανόμενη απειλή για την οικονομική σταθερότητα η κλιματική κρίση

H αυξανόμενη συχνότητα των φυσικών καταστροφών που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, λέει o Φρανκ Έλντερσον, στέλεχος της EKT  

Spiderman: Εκανε 355 εκ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο
Tέχνη και Ζωή

Η μάχη του Spiderman στο... αμερικανικό box office

Η ταινία υπολείπεται μόλις 2 εκατομμυρίων δολαρίων από το ντεμπούτο ρεκόρ του «Avengers: Endgame» του 2019

Wall Street: Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ
Markets

Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τα στοιχεία για την απασχόληση και τις ανακοινώσεις κορυφαίων εταιρειών, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Fed

Apple: Βάζει «φρένο» στις αναφορές για κενά ασφαλείας λόγω… ChatGPT
Tεχνητή νοημοσύνη

H Apple βάζει «φρένο» στις αναφορές για κενά ασφαλείας λόγω... ChatGPT

Η κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone έχει περιορίσει τον αριθμό των ευπαθειών, προκειμένου να διαχειριστεί το κύμα αναφορών κατά της Apple

Morgan Stanley: Το «πάρτι» μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο
World

Το «πάρτι» μετά την εισαγωγή της Morgan Stanley στο χρηματιστήριο

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που...ποντάρει η Morgan Stanley

Γερμανία: Η αγορά εργασίας γεμίζει με στελέχη που απολύονται
World

Γερμανία: Η αγορά εργασίας γεμίζει με στελέχη που απολύονται

Η Volkswagen απευθύνεται σε εταιρεία εύρεσης στελεχών για να βρει θέσεις εργασίας για εκατοντάδες στελέχη

New York Times: Επιτέλους, γιατί ανεχόμαστε τον ρατσισμό του Ίλον Μασκ;
World

New York Times: Επιτέλους, γιατί ανεχόμαστε τον ρατσισμό του Ίλον Μασκ;

Η μεγάλη αμερικανική εφημερίδα έχει βάλει στο στόχαστρο τον Ίλον Μασκ - Οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις

Βαγγέλης Γεωργίου
Κίνα: Η κεντρική τράπεζα δεσμεύεται για χαλαρή νομισματική πολιτική και άφθονη ρευστότητα
World

Ρευστότητα και ομόλογα panda, οι προτεραιότητες για την τράπεζα της Κίνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, η οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα ανήλθε στο 4,3% το δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών και πλέον ετών

Rethymno Wildfires Leave Trail of Destruction, Authorities on Alert
English Edition

Rethymno Wildfires Leave Trail of Destruction, Authorities on Alert

Southern Rethymno counts the devastating cost of wildfires: two firefighters dead, thousands of acres burned and communities facing widespread destruction

Γάζα: Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις – Τέσσερα παιδιά νεκρά
Inbox

Γάζα: Τουλάχιστον 15 άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις – Τέσσερα παιδιά νεκρά

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 άτομα και 4 παιδιά. Χτύπησαν και τέντες εκτοπισμένων.

Πυρκαγιές: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου
Επικαιρότητα

Πυρκαγιές: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου

Ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πολιτικά κόμματα εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του δύο μελών του πληρώματος ελικοπτέρου που επιχειρούσε κατά της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Η νέα μάχη της τεχνητής νοημοσύνης περνά στα «ανοιχτά» μοντέλα AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Η νέα μάχη ΗΠΑ-Κίνας για την AI

Μικρές αμερικανικές startups επιχειρούν να ανακόψουν την επέλαση των κινεζικών μοντέλων

Holcim: Πουλά τη μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ. στην κινεζική Huaxin
World

H Holcim πουλά μονάδα της στις Φιλιππίνες για 807 εκ. δολ.

Η Holcim είχε δηλώσει ότι διέθετε έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε εξαγορές έως το 2030

Ενοίκια: Μπορούν ποτέ να αποδώσουν τα μέτρα ελέγχου;
World

Μπορούν οι «κόφτες» να μειώσουν τα ενοίκια;

Η πολιτική ελέγχου στα ενοίκια έχει ξανακερδίσει την εύνοια των προοδευτικών, αλλά οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ωφελεί μόνο τους υφιστάμενους ενοικιαστές και αποθαρρύνει τις επενδύσεις

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies