Καύσωνας: Σε πίεση υποδομές και επιχειρήσεις στην Ευρώπη – Ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου

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Υπό πίεση βρίσκονται οι υποδομές πολλών ευρωπαϊκών κρατών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να έχουν μπει σε τροχιά προσαρμογής προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που θέτει ο καύσωνας.

Η Eurostar, για παράδειγμα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προετοιμάζεται για μια άνευ προηγουμένου ζέστη σε όλη την Ευρώπη με έναν νέο στόλο τρένων σχεδιασμένο να αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 55 βαθμούς Κελσίου.

«Έχει ληφθεί απόφαση να εξοπλίσουμε τον νέο μας στόλο έως και 50 τρένων ‘Celestia’ με κλιματισμό ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως και 55 βαθμούς Κελσίου», δήλωσε εκπρόσωπος της Eurostar στο CNBC. «Αυτά τα τρένα θα τεθούν σε λειτουργία το 2031 και θα λειτουργήσουν μέχρι τη δεκαετία του 2060, επομένως είναι απαραίτητο να είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον».

Στη Νορβηγία, η ακραία ζέστη έχει ανεβάσει τις θερμοκρασίες της ασφάλτου στο αεροδρόμιο του Όσλο στους 52 βαθμούς Κελσίου, ωθώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να «σβήσουν» τον διάδρομο με χιλιάδες λίτρα νερό για να αποτρέψουν ζημιές σε χώρους στάθμευσης αεροσκαφών και τροχόδρομους.

Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο του Όσλο, το οποίο λειτουργεί η Avinor, δήλωσαν ότι κάθε ψυκτική μηχανή χρησιμοποιούσε περίπου 13.000 λίτρα νερού, με αυτές τις εργασίες να επαναλαμβάνονται κάθε ώρα κατά τις θερμότερες περιόδους.

Στη Σουηδία πάλι ο φορέας δημοσίων συγκοινωνιών SL της Στοκχόλμης έχει βάψει τις σιδηροδρομικές γραμμές με λευκό χρώμα για να μειώσει τον κίνδυνο διαταραχών που σχετίζονται με τη θερμότητα, όπως η μετατόπιση των γραμμών και η κάμψη των γραμμών.

Δεν αρκεί η προσαρμογή

Το κατεστραμμένο χωριό Le Porge, στο επίκεντρο της κρίσης άγριας ζωής στη Γαλλία, θα πρέπει να χρησιμεύσει ως μια έντονη υπενθύμιση της βασικής αιτίας της κλιματικής κρίσης, δήλωσε η Jan Rosenow, καθηγήτρια ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

«Για δεκαετίες, οι κλιματολόγοι μας έλεγαν ότι αυτό θα συνέβαινε πιο συχνά και ότι η σοβαρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και οι συνέπειές τους θα αυξάνονταν. Ο κόσμος δεν άκουσε και συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα σε επίπεδα ρεκόρ», δήλωσε ο Rosenow σε μια ανάρτηση στο LinkedIn που δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου.

«Η προσαρμογή από μόνη της δεν είναι μια βιώσιμη στρατηγική, όπως μας δείχνουν οι ακραίες πυρκαγιές», πρόσθεσε.

Πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη

Ο James Brennan, διευθυντής μοντελοποίησης κλιματικού κινδύνου στην Climate X, δήλωσε ότι οι ημέρες καύσωνα αναμένεται να διπλασιαστούν ή και να τριπλασιαστούν στην κεντρική Ευρώπη έως το 2050, σύμφωνα με ένα σενάριο υψηλών εκπομπών που χρησιμοποιεί η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC).

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ, δήλωσε στον CNBC ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση κινδύνων.

«Είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα και ο σκοπός όλων των πολιτικών τίθενται σε κίνδυνο από την κλιματική αλλαγή, εκτός εάν αυτή συνυπολογιστεί στον σχεδιασμό της πολιτικής», δήλωσε.

«Επομένως, ανεξάρτητα από το αν μιλάμε για ενεργειακή πολιτική, υποδομές, πολιτική μεταφορών, υγεία, πρέπει να είμαστε σε θέση να ρυθμίζουμε τις προσεγγίσεις και τις επενδύσεις μας σύμφωνα με τις πραγματικές κλιματικές συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να λειτουργούν αυτές οι πολιτικές», πρόσθεσε.

Καύσωνας: Μια αθόρυβη καταστροφή

Η Lena Fuldauer, επικεφαλής ανθεκτικότητας και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην Allianz Risk Consulting, δήλωσε ότι η πρόκληση της ακραίας ζέστης είναι «μια αθόρυβη καταστροφή» για τις επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις καταιγίδες ή τους σεισμούς.

Οι επιχειρήσεις συνήθως αντιμετωπίζουν βλάβες στον εξοπλισμό τους και μειωμένη λειτουργική αποδοτικότητα, καθώς και αυξημένη συντήρηση και χρόνο εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια περιόδων υπερβολικής ζέστης, ενώ οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι πιέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο και οι επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό μπορούν να επιδεινώσουν αυτά τα προβλήματα.

«Θερμοκρασίες άνω των 50°C, οι οποίες ήταν σχεδόν αδύνατες σε μεσογειακές περιοχές στον προβιομηχανικό κόσμο, είναι πλέον πιθανό να εμφανιστούν κατά 10 έως 1.000 φορές υπό την επίδραση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, χρησιμοποιώντας την πρόσφατη επιστήμη της κλιματικής απόδοσης», δήλωσε η Fuldauer στο CNBC.

Η ίδια υπογράμμισε επίσης ότι ο ασφαλιστικός κλάδος πρέπει να γίνει ένας εταίρος ανθεκτικότητας για την κοινωνία, περιγράφοντας τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως το κλειδί για την επιτυχία σε αυτόν τον τομέα.

«Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα μόνος του, αλλά πρέπει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και τους διεθνείς οργανισμούς για να αναπτύξει κλιμακούμενες λύσεις για την ακραία ζέστη», δήλωσε ο Φούλνταουερ.