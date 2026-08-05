Wall Street: Αφομοιώνει τα ιστορικά υψηλά

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Με ήπια άνοδο κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, μετά το ισχυρό ράλι της χθεσινής συνεδρίασης που οδήγησε τον S&P 500 και τον Dow Jones σε νέα ιστορικά υψηλά. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στα νέα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και στα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,88% στις 54.563 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,61% στις 7.783 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,22% στις 26.642 μονάδες.

Οι μετοχές

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η SpaceX βρίσκεται στο επίκεντρο, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 10%, μετά τη δημοσίευση των πρώτων τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο. Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) εκτινάχθηκαν στα 18,4 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, εξαπλάσιες σε σχέση με έναν χρόνο πριν και υψηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε έργα τεχνητής νοημοσύνης.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται και η Advanced Micro Devices (AMD), με τη μετοχή να χάνει περίπου 7%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη της ξεπέρασαν οριακά μόνο τις προβλέψεις της αγοράς.

Στον αντίποδα, η Disney ενισχύεται περισσότερο από 3%, καθώς τα κέρδη του τρίτου τριμήνου χρήσης της ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αν και τα έσοδα ήταν ελαφρώς χαμηλότερα των προσδοκιών, ο τομέας των θεματικών πάρκων και των λοιπών δραστηριοτήτων εμπειρίας κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 10% σε ετήσια βάση.

Η Eli Lilly καταγράφει άνοδο άνω του 6,5%, καθώς ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων και αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις του 2026, χάρη στη συνεχιζόμενα ισχυρή ζήτηση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας Zepbound και του διαβήτη Mounjaro.

Τα επιτόκια

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, ο πρόεδρος της Federal Reserve της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, υποστήριξε ότι τα επιτόκια θα πρέπει πλέον να κινηθούν υψηλότερα προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός.

Όπως δήλωσε στο CNBC, η ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων, η ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και της αγοράς εργασίας δεν υποδηλώνουν ότι η σημερινή νομισματική πολιτική είναι ιδιαίτερα περιοριστική.

«Τα εταιρικά κέρδη κινούνται σε εξαιρετικά επίπεδα, ο καταναλωτής αντέχει και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουμε σταδιακά να αυξάνουμε τα επιτόκια, καθώς θα έχουμε περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της ADP έδειξαν σημαντική επιβράδυνση στις προσλήψεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούλιο. Οι νέες θέσεις εργασίας, εξαιρουμένου του δημόσιου τομέα, ανήλθαν σε 44.000, έναντι αναθεωρημένων 95.000 τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν περίπου 75.000 νέες θέσεις.