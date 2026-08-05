Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις ισορροπίας» σε στενό εύρος

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Σε «πλάγια» κίνηση βρίσκεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας από την αρχή της συνεδρίασης να ισορροπήσει εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων και έντονων διαφοροποιήσεων στις θέσεις.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,22% στις 2.634,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 132,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 19,8 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,17% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.725,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,57% στις 3.053,37 μονάδες.

Τετραπλή στήριξη

Με στηρίγματα από τις μετοχές της Coca-Cola HBC, της Aegean, της ΔΕΗ και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο Γενικός Δείκτης καταφέρνει να διατηρεί το θετικό του πρόσημο στη σημερινή συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Η εικόνα της αγοράς παραπέμπει περισσότερο σε μια διόρθωση σε χρόνο παρά σε ουσιαστική αλλαγή της ανοδικής τάσης. Μετά το ισχυρό ράλι που προηγήθηκε, η αγορά δείχνει να απορροφά τα κέρδη των τελευταίων εβδομάδων, ενώ οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών εξελίσσονται με ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς να διαταράσσουν τη συνολική εικόνα.

Ενδεικτικό της ανθεκτικότητας που εξακολουθεί να επιδεικνύει το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ότι, παρά τις πιέσεις, οι 2.600 μονάδες δεν φαίνεται προς το παρόν να απειλούνται, με τους αγοραστές να εμφανίζονται κάθε φορά που η αγορά επιχειρεί να κινηθεί χαμηλότερα.

Παράλληλα, η περίοδος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου διατηρεί ζωηρό το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για επιλεκτικές τοποθετήσεις και αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων. Οι περισσότερες εισηγμένες που έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας τους, ενώ οι αναλυτές συνεχίζουν, στη μεγάλη τους πλειονότητα, να διατηρούν θετική στάση για τις προοπτικές των «μεγάλων».

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Coca Cola, ΔΕΗ και Aegean σημειώνουν κέρδη άνω του 2%, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ακολουθεί με +1,76%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, CrediaBank, Motor Oil, Metlen, Jumbo και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, ΕΥΔΑΠ και Κύπρου χάνουν πάνω από 2%, με τον Τιτάνα να είναι στο -1,49%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Allwyn, Aktor, Cenergy, ΟΤΕ, Εθνική, Optima Bank, Πειραιώς, Eurobank, ΕΛΧΑ, Λάμδα, Helleniq Energy και Alpha Bank.