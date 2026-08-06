Οι «ψίθυροι» του Κρεμλίνου στις γερμανικές κάλπες

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Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι γερμανικές αρχές ασφαλείας, καθώς η Ρωσία φαίνεται (και φέρεται) να εντείνει δραματικά τις επιχειρήσεις επηρεασμού και παραπληροφόρησης ενόψει των κρίσιμων τοπικών εκλογικών αναμετρήσεων του Σεπτεμβρίου. Στο στόχαστρο των συντονισμένων αυτών επιθέσεων έχουν βρεθεί τα παραδοσιακά κόμματα της χώρας -οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU), οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι Πράσινοι και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες (FDP)- με αντικειμενικό σκοπό τη σπίλωση της φήμης των στελεχών τους και την περαιτέρω πόλωση του πολιτικού κλίματος. Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο, οι ρωσικοί μηχανισμοί -κατά τους Γερμανούς -διοχετεύουν κατασκευασμένο υλικό, όπως παραποιημένα βίντεο που φέρουν παρανόμως τα λογότυπα έγκριτων διεθνών και εγχώριων δημοσιογραφικών οργανισμών, όπως το BBC και η ARD.

Οι ψευδείς αυτές αναρτήσεις εξαπολύουν βαρύτατες, ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον τοπικών πολιτικών, εμπλέκοντάς τους σε υποθέσεις κατάχρησης δημόσιου χρήματος ή ακόμη και σε σεξουαλικά σκάνδαλα, με προφανή στόχο την καταρράκωση της αξιοπιστίας τους.

Ωστόσο, ένα παράδοξο στοιχείο προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αναλυτές των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών: η πλειονότητα των παραποιημένων αυτών βίντεο και αναρτήσεων διακινείται στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη στόχευση και την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας στο γερμανόφωνο κοινό. Παρά τη γλωσσική αυτή ιδιομορφία, η προέλευση των επιθέσεων θεωρείται βέβαιο ότι καθοδηγείται κεντρικά από τη Μόσχα, η οποία επιστρατεύει μια πληθώρα ιδιωτικών εταιρειών για την υλοποίηση των ψηφιακών αυτών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η δράση των ρωσικών μηχανισμών δεν περιορίζεται μόνο στον κυβερνοχώρο. Στο κέντρο του Βερολίνου εντοπίστηκαν τσιμεντένια εμπόδια με χαραγμένα συνθήματα όπως «Ακόμη περιμένω τη σύνταξή μου», μια ενέργεια που επίσης αποδίδεται σε πράκτορες ή εγχώριους συνεργάτες του Κρεμλίνου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης ψυχολογικού πολέμου.

Το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της κλιμάκωσης είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο, καθώς οι κάλπες στο Βερολίνο, τη Σαξονία-Άνχαλτ και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αναμένεται να αναδείξουν περαιτέρω την εκλογική δυναμική της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). Με τα δημοσκοπικά ποσοστά της ακροδεξιάς παράταξης να αγγίζουν ακόμη και το 40% στη Σαξονία-Άνχαλτ, φέρνοντας κοντά το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε κυβερνητικό σχήμα, η Μόσχα φαίνεται να ποντάρει στην ενίσχυση δυνάμεων που τάσσονται ανοιχτά κατά της γερμανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές υπηρεσίες διευρύνουν το οπλοστάσιό τους αναπτύσσοντας εγχειρήματα όπως η δημιουργία ενός πιστού «κλώνου» της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia για τη διοχέτευση φιλορωσικών συνδέσμων, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η εκστρατεία «Ματριόσκα», με στόχο την αναζωπύρωση των ιστορικών αισθημάτων διχασμού ανάμεσα στους πολίτες της ανατολικής και της δυτικής Γερμανίας.

Πηγή: in.gr