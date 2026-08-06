Γραφεία: Στα 31 ευρώ τα ενοίκια γραφείων στο κέντρο της Αθήνας

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Μικτή εικόνα εμφάνισαν οι τιμές στα γραφεία κατά τη διάρκεια του 2025. Η ισχυρή ζήτηση για γραφεία υψηλών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την περιορισμένη νέα προσφορά, διατήρησε την αγορά γραφείων σε τροχιά ανάπτυξης το 2025, παρά την επιβράδυνση της μισθωτικής δραστηριότητας στις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με έρευνα της Danos, η αγορά της Αθήνας συνέχισε να κινείται με δύο ταχύτητες, καθώς τα γραφεία Κατηγορίας Α (Grade A) σε προνομιακές τοποθεσίες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Η ενεργειακή απόδοση, οι πράσινες πιστοποιήσεις και η πρόσβαση σε μέσα σταθερής τροχιάς αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν τις αξίες των ακινήτων.

Οι τιμές στα γραφεία

Η στροφή μεγάλων εταιρειών σε γραφεία υψηλών ενεργειακών αποδόσεων ενισχύει την κινητικότητα στις νέες μισθώσεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Danos, τα υψηλότερα ενοίκια καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας με 31 ευρώ/τ.μ./μήνα, ενώ ακολουθούν η Λ. Κηφισίας με 29 ευρώ/τ.μ., η Βασ. Σοφίας με 28 ευρώ/τ.μ./μήνα, η Λ. Βουλιαγμένης με 24 ευρώ/τ.μ., η Λ. Συγγρού με 19 ευρώ/τ.μ., ενώ με 18 ευρώ/τ.μ./μήνα υπάρχουν χώροι σε Λ. Mεσογείων και άλλες περιοχές.

Το ποσοστό των κενών γραφειακών χώρων διαμορφώθηκε στο 9,8%-10% στο τέλος του 2025, έναντι περίπου 9,5% έναν χρόνο νωρίτερα, παραμένοντας πάντως σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα της αγοράς. Το συνολικό απόθεμα γραφείων αυξήθηκε στα 2,98 εκατ. τ.μ. έως τα μέσα του έτους, ενώ η απορρόφηση το τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε περίπου 50.000 τ.μ.

Το κέντρο της Αθήνας εξακολούθησε να αποτελεί τον βασικό πόλο της αγοράς, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% της συνολικής ζήτησης, ενώ οι ανακαινίσεις παλαιότερων κτιρίων συνέβαλαν στη συγκράτηση των διαθέσιμων κενών χώρων.

Την ίδια στιγμή, έντονη παρέμεινε η επενδυτική δραστηριότητα από ελληνικές ΑΕΕΑΠ και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε ακίνητα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η ανάλυση της Danos αναφέρει ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές προχώρησαν στην απόκτηση χαρτοφυλακίου γραφείων Κατηγορίας Α αξίας περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ η Dimand απέκτησε κτίριο γραφείων στο Μαρούσι. Παράλληλα, ο Όμιλος ION ανακοίνωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δισ. ευρώ στο Ελληνικό, το οποίο περιλαμβάνει και σημαντικές αναπτύξεις γραφειακών χώρων.

Σημειώνεται ότι η στροφή των επιχειρήσεων προς βιοκλιματικά και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια υπολογίζεται σε περίπου 350.000 τ.μ., αναμένεται να διατηρήσει την επενδυτική κινητικότητα και τη ζήτηση για ποιοτικούς γραφειακούς χώρους και το 2026.

Την ίδια στιγμή οι αποδόσεις αποτυπώνουν τη διαφοροποίηση της αγοράς ανάλογα με την ποιότητα και τη θέση των ακινήτων.

Για τα σύγχρονα γραφεία υψηλής κατηγορίας (Grade A) σε prime τοποθεσίες διαμορφώνονται στο εύρος 5,75% έως 7%, ενώ για ακίνητα Grade B σε αντίστοιχες περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 7% και 7,5%. Σε δευτερεύουσες τοποθεσίες, οι αποδόσεις για ακίνητα Grade B διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα, από 7,5% έως και 8%, αντανακλώντας το αυξημένο ρίσκο και τη χαμηλότερη ποιότητα των χώρων.