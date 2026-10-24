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Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά νέους καταλύτες – Κρίσιμο το τέλος του Οκτωβρίου

Τι θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο ρόλος των εταιρικών αποτελεσμάτων

Xρηματιστήριο Αθηνών 24.10.2026, 11:00
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητά νέους καταλύτες – Κρίσιμο το τέλος του Οκτωβρίου
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με απώλειες που ξεπερνούν το 7% από τις αρχές Οκτωβρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών αναζητά τους επόμενους καταλύτες που θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα και να δώσουν στην εγχώρια αγορά λόγους να κινηθεί διαφορετικά από τις διεθνείς αγορές, οι οποίες βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση.

Η απουσία σημαντικών εγχώριων γεγονότων το προηγούμενο διάστημα άφησε την αγορά περισσότερο εκτεθειμένη στις εξωτερικές εξελίξεις, κάτι που επισήμαναν οι περισσότεροι αναλυτές που καλύπτουν το ΧΑ, καθώς οι διεθνείς πιέσεις πέρασαν με μεγαλύτερη ένταση στο ταμπλό της Αθήνας, οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση του Γενικού Δείκτη.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, καθώς το πρόγραμμα δημοσιεύσεων πυκνώνει από την ερχόμενη εβδομάδα, την τελευταία του Οκτωβρίου. Τα οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές των εισηγμένων αναμένεται να αποτελέσουν βασικός καταλύτης για τις επόμενες κινήσεις των επενδυτών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως σε εταιρείες που μπορούν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις της αγοράς και να δικαιολογήσουν επιλεκτικές τοποθετήσεις.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα των εισηγμένων

Την αρχή κάνει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο οποίος ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου στις 27 Οκτωβρίου. Στις 29 Οκτωβρίου ακολουθεί η Eurobank, ενώ στις 30 Οκτωβρίου ανακοινώνουν τα μεγέθη τους η Alpha Bank, η Τράπεζα Πειραιώς και ο ΟΤΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τις επιδόσεις των τραπεζών παραμένει αυξημένο.

Στις 4 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της Coca-Cola HBC και της Lamda Development. Την επόμενη ημέρα ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου, η Titan και η Metlen, ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 10 Νοεμβρίου με τη Σαράντης και στις 11 Νοεμβρίου με την Optima Bank. Στις 12 Νοεμβρίου ανακοινώνουν αποτελέσματα η CrediaBank και η HELLENiQ ENERGY.

Η περίοδος των αποτελεσμάτων μπορεί να προσφέρει αφορμές για διαφοροποίηση των μετοχών, ακόμη και αν το διεθνές περιβάλλον εξακολουθήσει να επιβαρύνει την αγορά. Η πορεία των εσόδων, η κερδοφορία και οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια θα βρεθούν στο μικροσκόπιο, καθώς οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το ποιες εταιρείες διατηρούν ισχυρές επιδόσεις και ποιες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιέσεις.

Οι προσδοκίες φαίνεται να είναι θετικές, καθώς και η Goldman Dachs πρόσφατα διατήρησε τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες, καθώς οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) δείχνουν αύξηση κατά 13% φέτος και 9% το 2027. Ο στόχος του δείκτη P/E είναι στο 11,5x, με τη μερισματική απόδοση στο 4%.

Η ανάπτυξη και οι αποτιμήσεις της ελληνικής αγοράς

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% το 2026, έναντι 2,1% το 2025. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,9% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο δείκτης MSCI Greece διαπραγματεύεται στις 10,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, με βάση την προσδοκώμενη αύξηση της κερδοφορίας κατά 10%, σύμφωνα με την Jefferies.

Επίσης, η AXIA Alpha Finance θεωρεί ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ελκυστικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της κερδοφορίας των εισηγμένων και την αναβάθμιση των αποτιμήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Με βάση τις εκτιμήσεις για τους επόμενους 12 μήνες, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 11 φορές και δείκτη αξίας επιχείρησης προς λειτουργικά κέρδη (EV/EBITDA) 6,7 φορές, εμφανίζοντας discount 20%-30% έναντι των ομοειδών αγορών και περίπου 20% έναντι των επιπέδων πριν από την εγχώρια κρίση.

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