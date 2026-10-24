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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής :

«Τρία καλώδια μπλέκουν στη Μεσόγειο»

Πώς «χάθηκε» η Λιβύη – Η αμηχανία Γεραπετρίτη και ο πόλεμος για τις άδειες.

Πώς το νέο γεωπολιτικό σκηνικό επηρεάζει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου. Η τουρκική αντι-NAVTEX για το δίκτυο East to Med Corridor και το διπλωματικό παρασκήνιο στο έργο Blue-Raman. To crash test με τη Chevron.

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TO BHMA: Φάντασμα στην Ευρώπη, γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Από τότε που ο Μαρξ και ο Ένγκελς προειδοποίησαν για το φάντασμα που πλανάται πάνω από την Ευρώπη, μας έγιναν συνήθεια τα φαντάσματα.

Πρώτα ήταν ο κομμουνισμός και οι επαναστάσεις. Ύστερα ο φασισμός και ο ναζισμός του Μεσοπολέμου. Μετά τα «μολυβένια χρόνια» της τρομοκρατίας.

Και τώρα; Ένα μείγμα νεανικής διαμαρτυρίας, αγωνιστικού μπάχαλου και ληστρικού πλιάτσικου που εξαπλώνεται από μεγαλούπολη σε μεγαλούπολη.

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Λευκός καπνός για τη Μονή Σινά

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας

Συνέντευξη, Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’: «Καθήκον μας η προστασία των Παναγίων Προσκυνημάτων»

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Γαλλία ώρα μηδέν, ανταπόκριση Μανώλης Σπινθουράκης

ΟΤ, πόσο τρομάζει η γαλλική κρίση

Συνεντεύξεις, Λικ Ρουμπάν Καθηγητής Science Po και Φαμπιέν Τρουόνγκ, Καθηγητής Paris 8, συγγραφέας

Μαρτυρίες Διονύσης Δέρβης Μπουρνιάς, κάτοικος Παρισιού καλλιτεχνικός διευθυντής Festum π και Φωτεινή Γκιουζέπη, καθηγήτρια σε Λύκειο στο Παρίσι

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Αποστολή στα Τίρανα

«Ζούμε σε μια συγκαλυμμένη δικτατορία», Σίντυ Χατζή

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Εφ’ όλης της ύλης – Ισαάκ Χέρζογκ «Εμείς, εσείς και το αγκάθι της Τουρκίας»

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Συνέντευξη στο «Β»: Μαρία Λεπτίν «Η έρευνα δεν είναι πεταμένα λεφτά»

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Το ΝΑΤΟ στα μέλη

Ορόσημο το 2029 «Πείτε μας τι στρατό μπορείτε να μας δώσετε»

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Οι σκοτεινές ώρες του μπάσκετ

«Και τώρα αρχίζει το ματς»

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Η Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας – Τόμος Α’», VITA, Μαθητική εφημερίδα Λεωνίδιο & ΒΗΜΑGAZINO

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο πρώτος τόμος της σειράς εκδόσεων «Η Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας», το περιοδικό VITA, η μαθητική εφημερίδα του Λεωνιδίου, το «Μενού της Εβδομάδας» και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας – Τόμος Α΄

Η Αθήνα αποτελεί μία από τις αρχαιότερες αδιάλειπτα κατοικημένες πόλεις της Ευρώπης. Η ιστορία της εκτείνεται από την προϊστορική εποχή έως σήμερα αποτυπώνοντας τη διαρκή συνέχεια της ανθρώπινης παρουσίας και ζωής στον ίδιο τόπο. Η καταγραφή της ιστορίας της θα καταλάβει τρεις τόμους.

Στον πρώτο τόμο εξετάζονται η γέννηση και η διαμόρφωση της Αθήνας από τους προϊστορικούς χρόνους έως το τέλος της κλασικής εποχής. Παρουσιάζονται οι απαρχές της ανθρώπινης παρουσίας η εξέλιξη των πρώτων οργανωμένων κοινοτήτων ως την μυκηναϊκή Αθήνα, η οποία αναπτύσσεται ως σημαντικό πολιτικό και διοικητικό κέντρο.

Έμφαση δίνεται στη συγκρότηση της Αθήνας ως πόλης–κράτους και στην ανάδειξή της ως ηγεμονικής δύναμης και κορυφαίου πολιτιστικού και πολιτικού κέντρου του ελληνικού κόσμου. Εξετάζεται, ακόμη, η πόλη στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, όταν παρά την απώλεια της πολιτικής ηγεμονίας της παραμένει ένα σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο.

Στη Μεγάλη Ιστορία της Αθήνας, ένα συλλογικό έργο με την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζονται περισσότεροι από σαράντα εξειδικευμένοι επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης, αρχιτέκτονες, κ.ά.

Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις με τη χρήση ενός μεγάλου όγκου πρωτογενών πηγών, την αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας και με την παράθεση ενός μοναδικού εικονογραφικού υλικού επιχειρείται για πρώτη φορά με τόσο συστηματικό τρόπο η διαχρονική καταγραφή της ιστορίας της Αθήνας, από την προϊστορική αρχαιότητα ως σήμερα.

VITA

Το νέο τεύχος είναι γεμάτο πληροφορίες και γνώση που κάνουν την καθημερινότητά μας καλύτερη.

Με οδηγό την επιστήμη και την έγκυρη ενημέρωση, το νέο φθινοπωρινό τεύχος έρχεται να μας δώσει απαντήσεις σε καθημερινούς προβληματισμούς, να μας αποκαλύψει χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα και να μας προτείνει πρακτικά tips που μπορούμε να εντάξουμε εύκολα στη ζωή μας.

Από τη σωματική υγεία και τη διατροφή μέχρι την ψυχική ευεξία και τις μικρές, καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά, το νέο τεύχος συγκεντρώνει όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε για να φροντίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας.

Θωρακίζουμε τον οργανισμό μας απέναντι στις ιώσεις, μαθαίνουμε πώς μια αγχωτική μέρα από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα επηρεάζει την υγεία μας, αλλά και όλα όσα μπορούμε να κάνουμε για να το αντιστρέψουμε.

Η Μαρία Αντωνά, που φέτος μας κρατάει συντροφιά μέσα από την εκπομπή «MEGA Non Stop», φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο και παραχωρεί μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Μαθητική εφημερίδα του Λεωνιδίου

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Λεωνιδίου αναζητούν απαντήσεις σε ζητήματα που τους απασχολούν, συνομιλούν με ανθρώπους που έχουν κάτι ουσιαστικό να μοιραστούν και ανακαλύπτουν τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από πρόσωπα, κτίρια και καθημερινές εμπειρίες.

ΒΗΜΑGAZINO

Το νέο τεύχος παρουσιάζει τη συναυλία της ΕΛΣ «Νίκος Καζαντζάκης An Odyssey in Music» στη Νέα Υόρκη.

Το Carnegie Hall ένα από τα γνωστότερα και πλέον εμβληματικά κτίρια που φιλοξενούν διεθνή πολιτιστικά γεγονότα, υποδέχθηκε στις 15 Οκτωβρίου τη μεγάλη συναυλία «Νίκος Καζαντζάκης Art Odyssey in Music» με τη χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η Εθνική Λυρική Σκηνή πραγματοποίησε την πρώτη εμφάνιση στον ιστορικό χώρο για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής της εξωστρέφειας στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων φιλανθρωπικής δράσης του ΙΣΝ.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: “Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΤΟΜΟΣ Α”: Τιμή: 1,70 €)