Θεοχάρης: Άνοιγμα νέων αγορών και λιγότερα εμπόδια για τις ελληνικές εξαγωγές

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Την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών, το άνοιγμα νέων αγορών και τη διασφάλιση σταθερών όρων για τις επιχειρήσεις έθεσε ως βασικές προτεραιότητες ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης, κατά τη συμμετοχή του στο ‘Ατυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εμπόριο, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 22 και 23 Οκτωβρίου.

Στις συζητήσεις για τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, ο κ. Θεοχάρης τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του εποικοδομητικού διαλόγου, της εφαρμογής των συμφωνημένων δεσμεύσεων και της ανάπτυξης αμοιβαία επωφελών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διεύρυνση της πρόσβασης των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, στον περιορισμό των εμπορικών εμποδίων και στη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των επιχειρήσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελληνικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Κόλπου, με ιδιαίτερη αναφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Στηρίζουμε συμφωνίες που αντανακλούν τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεών μας, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ευαισθησίες, ιδίως στον αγροδιατροφικό τομέα», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-