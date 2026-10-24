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Φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο

Τι ισχύει για φιλοδωρήματα μέσω ψηφιακών πλατφορμών - Τα νέα φορολογικά μπόνους για τους εργαζόμενους

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 24.10.2026, 08:00
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Φιλοδωρήματα: Αφορολόγητα έως 6.000 ευρώ τον χρόνο
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Ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, την εστίαση και τις υπηρεσίες διανομής φέρνει η νέα ρύθμιση για τα φιλοδωρήματα.

Με τη νέα διάταξη, επεκτείνεται το όριο απαλλαγής των φιλοδωρημάτων που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από τους πελάτες, από το φόρο εισοδήματος το οποίο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ το χρόνο. Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει και για όσους απασχολούνται με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

Τα φιλοδωρήματα

Η αλλαγή περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα φορολογικά μέτρα της ΔΕΘ και εφαρμόζεται αναδρομικά από τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το κλειδί της νέας ρύθμισης βρίσκεται στη μετατροπή του μηνιαίου αφορολόγητου ορίου σε ετήσιο. Μέχρι σήμερα, η απαλλαγή περιορίζεται στα 300 ευρώ κάθε μήνα, δηλαδή σε 3.600 ευρώ σε ετήσια βάση για κάποιον που λαμβάνει φιλοδωρήματα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Με το νέο καθεστώς, το αφορολόγητο ανεβαίνει στα 6.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 500 ευρώ τον μήνα, χωρίς όμως να τίθεται ξεχωριστό μηνιαίο πλαφόν.

Η διαφορά είναι σημαντική για εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται τέσσερις, πέντε ή έξι μήνες τον χρόνο και να εισπράττουν υψηλότερα φιλοδωρήματα κατά την τουριστική περίοδο.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος σε εποχική τουριστική επιχείρηση που λαμβάνει φιλοδωρήματα 1.000 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες θα συγκεντρώνει συνολικά 6.000 ευρώ, τα οποία, με τη νέα διάταξη, θα παραμένουν αφορολόγητα.

Με το υφιστάμενο μηνιαίο όριο, η απαλλαγή για τους ίδιους έξι μήνες περιορίζεται στα 1.800 ευρώ.

Ποια απαλλάσσονται

Η απαλλαγή αυτή δεν αφορά φιλοδωρήματα που καταβάλλονται στους εργαζόμενους ως συγκεκριμένο ποσοστό του μισθού ή ημερομισθίου, ή σταθερό ποσό με βάση όρο ατομικής συμφωνίας, σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης και εισπράττονται τακτικά, επαυξάνοντας τις αποδοχές τους.

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά το 2024 καθιερώθηκε το αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς έως τότε τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους.

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