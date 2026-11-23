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Σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδο της κυβερνοασφάλειας, η αμερικανική CrowdStrike συμφώνησε να εξαγοράσει τη Zscaler έναντι περίπου 43,9 δισ. δολαρίων.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών και, εφόσον ολοκληρωθεί στην αποτίμηση που ανακοινώθηκε, θα καταγράψει νέο ρεκόρ για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η κίνηση αποτυπώνει την προσπάθεια των μεγάλων εταιρειών να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες πλατφόρμες προστασίας, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται πιο σύνθετες και η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει τις δυνατότητες τόσο των αμυνόμενων όσο και των επιτιθέμενων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε στις 23 Νοεμβρίου και προβλέπει ότι οι μέτοχοι της Zscaler θα λάβουν 1,135 μετοχές της CrowdStrike για κάθε μετοχή που κατέχουν. Με βάση την τιμή κλεισίματος της CrowdStrike στις 20 Νοεμβρίου, η προσφορά αποτιμά κάθε μετοχή της Zscaler στα 260,41 δολάρια, δηλαδή με premium περίπου 34% σε σχέση με την τελευταία τιμή της πριν από την ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι σημερινοί μέτοχοι της CrowdStrike αναμένεται να κατέχουν περίπου το 84,1% της νέας εταιρείας και εκείνοι της Zscaler το υπόλοιπο 15,9%. Η ολοκλήρωση τοποθετείται στο δεύτερο μισό του οικονομικού έτους 2028 της CrowdStrike, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από μετόχους και ρυθμιστικές αρχές.

Συμπληρωματικές τεχνολογίες και μεγαλύτερη αγορά

Οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά πεδία.

Η CrowdStrike προστατεύει τις λεγόμενες τελικές συσκευές (endpoints), όπως υπολογιστές και smartphones, ενώ παρέχει εργαλεία εντοπισμού και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων.

Η Zscaler επικεντρώνεται στην ασφάλεια των δικτύων και στον έλεγχο της πρόσβασης: προσδιορίζει ποιες εφαρμογές και υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι συσκευές και οι χρήστες.

Με την εξαγορά, η CrowdStrike επιδιώκει να συνδυάσει την προστασία κάθε συσκευής με τον έλεγχο κάθε σύνδεσης. Η εταιρεία εκτιμά ότι η προσθήκη της Zscaler θα διευρύνει τη δυνητική αγορά της κατά περισσότερα από 185 δισ. δολάρια έως το 2029, ενώ θα της δώσει πρόσβαση σε περίπου 8.000 πελάτες της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Οι δύο όμιλοι υπολογίζουν ότι η συνδυασμένη δραστηριότητα θα ξεκινήσει με ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της CrowdStrike, Τζορτζ Κουρτς, υποστήριξε ότι η κυβερνοασφάλεια αλλάζει ριζικά με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. «Η ασφάλεια παλαιότερα αφορούσε το να κρατάς τον αντίπαλο έξω. Σήμερα, απαιτείται ασφάλεια για να επιτρέψεις στην τεχνητή νοημοσύνη να εισέλθει», ανέφερε, περιγράφοντας την ανάγκη προστασίας των νέων συστημάτων και των αυτόνομων ψηφιακών πρακτόρων.

Οι διακοπές και το προηγούμενο της CrowdStrike

Η συμφωνία έρχεται ενώ πρόσφατες τεχνολογικές διακοπές έχουν επηρεάσει οργανισμούς όπως η Microsoft και η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ειδικοί στον κυβερνοχώρο έχουν επισημάνει ότι ορισμένες από αυτές τις διαταραχές συνδέονται με την πίεση που ασκείται στις επιχειρήσεις να διορθώνουν γρήγορα σφάλματα λογισμικού τα οποία εντοπίζονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι διακοπές οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις ή στην ίδια τεχνολογική αιτία.

Για την CrowdStrike, η εξέλιξη έχει και μια ιδιαίτερη διάσταση: το καλοκαίρι του 2024, προβληματική ενημέρωση λογισμικού της προκάλεσε μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες διακοπές πληροφοριακών συστημάτων, επηρεάζοντας εκατομμύρια συσκευές που λειτουργούσαν με Windows. Η εταιρεία ανέκαμψε χρηματιστηριακά από τις αρχικές απώλειες, αλλά το περιστατικό παραμένει υπενθύμιση του πόσο εκτεταμένες μπορεί να είναι οι συνέπειες ενός τεχνικού σφάλματος.

Η εξαγορά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα συγκέντρωσης στον κλάδο, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν λιγότερους προμηθευτές που να καλύπτουν περισσότερες ανάγκες. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την έγκριση της συμφωνίας και την επιτυχή ενοποίηση των δύο πλατφορμών, σε μια αγορά όπου η τεχνολογική υπεροχή και η αξιοπιστία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.