Νετανιάχου: Προειδοποιεί ότι το Ισραήλ κινδυνεύει με πυρηνικό ολοκαύτωμα, αν χάσει τις εκλογές

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Οργή στο Ισραήλ έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον λογαριασμό του στο Χ, όπου αναπαράγει μια εικόνα δημιουργημένη με ΑΙ, που αναπαριστά πυρηνική έκρηξη στο Τελ Αβίβ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, κοινοποιεί στην ουσία μια προειδοποίηση του δεξιού σχολιαστή Γιουβάλ Μπλούμπεργκ.

Η ανάρτηση έγινε μία μέρα μετά τη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση στο Ισραήλ, με τους πολίτες να καταγγέλλουν την κυβέρνηση Νετανιάχου για την αποτυχία να προβλεφθεί η επίθεση της Χαμάς.

Ο Μπλούμπεργκ υποστηρίζει ότι αν στο Ισραήλ εκλεγεί ένας ηγέτης «ανίκανος να αντιμετωπίσει το Ιράν», τότε «θα μπορούσε να θέσει τους Ισραηλινούς στον κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος». Το οποίο εικονοποιεί ως έκρηξη πυρηνικής βόμβας στο Τελ Αβίβ.

Νετανιάχου: «Διαβάστε τον Γιουβάλ»

Στη δική του ανάρτηση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καλεί τους Ισραηλινούς να διαβάσουν «τη σημαντική ανάλυση του Γιουβάλ», ισχυριζόμενος ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει μια «πραγματική και απτή υπαρξιακή απειλή».

תקראו את הדברים החשובים של יובל בלומברג: מדינת ישראל נמצאת בסכנה קיומית אמיתית ומוחשית. אם האיראנים ישיגו גרעין, שום דבר כבר לא ישנה יותר. הכל כל כך טפל אל מול הסכנה הקיומית של איראן והציר השיעי. הסערות המבוימות והמומצאות חדשות לבקרים נועדו להסיט את תשומת הלב מהדבר האחד שהוא החשוב ביותר: סיום העבודה באיראן. זה נוגע בקיום הפיזי של כל אדם ואדם כאן. יש לנו עוד שנתיים של טראמפ לסיים את העבודה באיראן, ואין לדעת מה יהיה לאחר מכן, אם זו תהיה קמאלה האריס, או תואם מאמדני כלשהו. זה חלון הזמן שנותר לנו כדי להשלים את העבודה הנדרשת כדי להבטיח את הקיום הפיזי שלנו לשנים הבאות. כל משאבי המדינה הנדרשים, צריכים להיות מושקעים במשימה הזו. קטאר, חרדים, אוריך, גיוס, התראות.

הכל מסך עשן ענקי כדי להסתיר את הנושא היחיד שניצב מעל כולם בפער.

אם יפלו במרכז הארץ שתי פצצות אטום, את מי יעניינו כל סערות הסרק האלה? הדורות הבאים לא יסלחו לנו אם נפספס את חלון ההזדמנויות ההיסטורי שמאפשר לנו לנסות ולהשלים את המשימה הקריטית ביותר שעומדת בפני הדור שלנו. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שמוחזק בצווארו על ידי האחים המוסלמים וסייעני הטרור. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל להרים את הטלפון ולנהל שיחה אינטימית רציפה עם טראמפ. זה לא יקרה עם ראש ממשלה שלא מסוגל לעמוד בלחץ של ראיון טלויזיה. השינאה לנתניהו, ככל שהיא עולם ומלואו עבור מחנה שלם, לא תעזור מול הגרעין האיראני. כל אחד שדואג לקיום הפיזי שלו, של משפחתו, ושל אהוביו, ידו צריכה לרעוד לפני שהוא בוחר במישהו שלא יהיה מסוגל להשלים את המשימה, ובכך לדון את עצמו ואת משפחתו לסכנה של שואה שניה, בגלל השינאה הפוליטית שלו או בגלל סערת דמה מטופשת וחסרת חשיבות. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 25, 2026



«Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, τίποτα άλλο δεν θα έχει πλέον σημασία», αναφέρει, υποστηρίζοντας ότι οι αντιπαραθέσεις γύρω από την κυβέρνηση —συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης «Qatargate» και της αποφυγής στράτευσης από τους υπερορθόδοξους Εβραίους— αποτελούν «ένα τεράστιο προπέτασμα καπνού, σχεδιασμένο για να συγκαλύψει το μοναδικό ζήτημα που επισκιάζει όλα τα άλλα».

«Αν έπεφταν δύο ατομικές βόμβες στο κεντρικό Ισραήλ, ποιος θα νοιαζόταν για όλες αυτές τις άνευ ουσίας αντιπαραθέσεις;» διερωτάται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Και ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ διαθέτει ένα περιορισμένο χρονικό παράθυρο ευκαιρίας για να αντιμετωπίσει το Ιράν. Αυτό, κατά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πρόεδρος των ΗΠΑ. Και προειδοποιεί ότι οι μελλοντικές γενιές «δεν θα μας συγχωρήσουν αν χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, οι ψηφοφόροι κινδυνεύουν να εκθέσουν τις οικογένειές τους στον «κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος» εάν εκλέξουν έναν ηγέτη ανίκανο να αντιμετωπίσει το Ιράν. Και υπονοεί σαφώς ότι μόνο ο ίδιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση.

Νετανιάχου σε δύσκολη θέση

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ δείχνουν ότι ούτε η αντιπολίτευση ούτε η συμμαχία του Νετανιάχου έχουν πιθανότητα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αν χάσει τις εκλογές, διότι υπάρχουν ανοιχτές δικαστικές διώξεις εις βάρος του για σκάνδαλα διαφθοράς.

Επιπλέον, οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι επιδιώκει την αναζωπύρωση του πολέμου κατά του Ιράν, προκειμένου να επηρεάσει ή να καθυστερήσει την εκλογική διαδικασία της 27ης Οκτωβρίου. Ο ίδιος το αρνείται, ωστόσο φέρεται ότι έχει προσπαθήσει, μεταξύ άλλων, να προκαλέσει πλήγμα από το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF (Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις), Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σε πρόσφατη ιδιωτική συνάντηση ότι δεν διαβλέπει επιχειρησιακή αναγκαιότητα για πλήγμα κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές. Και όταν ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα διασφαλίσει τη διεξαγωγή των εκλογών» στις 27 Οκτωβρίου.

Πυρά από την αντιπολίτευση

Η ανάρτηση με την ΑΙ εικόνα πυρηνικού ολοκαυτώματος στο Τελ Αβίβ έχει προκαλέσει την οργή των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος του κόμματος «Γιασάρ», Γκάντι Άιζενκοτ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Νετανιάχου με αφορμή την εν λόγω ανάρτηση. Και το κατηγορεί για σπορά φόβου ενόψει των εκλογών.

«Νετανιάχου, είσαι υστερικός», γράφει στο X. «Όπως σε κάθε προεκλογική εκστρατεία, ακολουθείς την ίδια μέθοδο με ψέματα και τακτικές εκφοβισμού. Αυτήν τη φορά, απειλείς τους Ισραηλινούς πολίτες με μαζική καταστροφή. Κι αυτό, αφού απέτυχες να υλοποιήσεις τους στόχους του πολέμου στο Ιράν», προσθέτει. Και καταλήγει: «Απέτυχες. Και σε δύο ημέρες, ο λαός του Ισραήλ θα σου το δείξει αυτό στην κάλπη».

Από τη δική του πλευρά, ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκρατικοί», Γιαΐρ Γκολάν, γράφει στο X: «Ενημέρωση: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δημοσίευσε μια εικόνα μιας ατομικής βόμβας πάνω από το Τελ Αβίβ. Ζητώ να κρατηθεί μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός ο άνθρωπος και όσοι βρίσκονται γύρω του έχουν χάσει τα λογικά τους. Η πίεση κορυφώνεται», λέει ο Γκολάν.

Και καταλήγει: «Την Τρίτη, θα αντικαταστήσουμε εκείνους που σπέρνουν τον πανικό και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και τη λογική στο Ισραήλ».

Πηγή: in.gr