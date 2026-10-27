Μονή Σινά: Τα αγκάθια μπροστά στην τελική υπογραφή

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Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών με την οποία προανήγγειλε τη βούληση του ιδίου, ως εκπροσώπου της σιναϊτικής αδελφότητας, να προσέλθει και να υπογράψει με τις αιγυπτιακές Αρχές συμφωνία για το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της μονής, αποτέλεσε την ηχηρή εκκίνηση για το «σπριντ των τελευταίων εκατό μέτρων».

Στο μικρό διάστημα που απομένει μέχρι την οριστική υπογραφή θα πρέπει να επιλυθούν μια σειρά επιμέρους ζητημάτων που αποτελούν τα αγκάθια της συμφωνίας τόσο πριν από την υπογραφή της όσο και μετά:

1. Οριστικοποίηση του κειμένου της συμφωνίας, που σήμερα είναι στα αγγλικά, στην αιγυπτιακή και την ελληνική γλώσσα, με παράλληλη αμοιβαία επικύρωσή τους ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα ερμηνειών στο μέλλον.

2. Δημοσιοποίηση του κειμένου έστω και την ημέρα υπογραφής, αν όχι νωρίτερα, όπως επιβάλλουν οι κανόνες καλής πίστεως.

3. Δημοσιοποίηση των εγκριτικών επιστολών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Ιεροσολύμων, του Αλεξανδρείας και των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου.

4. Διευκρίνιση, ακολούθως, του εύρους του όρου «θρησκευτική χρήση και κατοχή» που προβλέπεται ότι υπάρχει στη συμφωνία.

5. Διευκρίνιση για την αρμοδιότητα επί των ακινήτων της μονής που βρίσκονται εκτός Αιγύπτου.

6. Αντίστοιχη διευκρίνιση για την αρμοδιότητα επί των θησαυρών – κειμηλίων που βρίσκονται εκτός Αιγύπτου.

7. Θα δοθεί νομική υπόσταση στη μονή (ΝΠΔΔ) εντός της Αιγύπτου;

8. Θα αναγνωριστούν οι θεμελιώδεις κανονισμοί της μονής και ως ευρύτερο νομικό κείμενο που θα αναγνωρίζεται από τις αιγυπτιακές Αρχές ή η αναγνώρισή τους θα είναι «εσωτερικής χρήσης»;

9. Ανάδειξη νέας Σύναξης, όπως προβλέπεται μετά την εκλογή νέου ηγουμένου, καθώς σήμερα υφίσταται η παλαιά.

10. Ανάγκη συγκέντρωσης των αρχειακών τεκμηρίων και του υλικού της μονής, που σήμερα είναι διάσπαρτο σε Αθήνα, Κάιρο και Σινά, ώστε να ακολουθήσουν η καταγραφή, η τεκμηρίωση και η ψηφιοποίησή του.

11. Ενα τελευταίο διαφαινόμενο αγκάθι είναι ο χρόνος ισχύος των αδειών παραμονής της αδελφότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χρόνος αυτός εξετάζεται να είναι η τριετία.

Οπως δηλώνουν πηγές που γνωρίζουν εκ των έσω την πορεία των πολύμηνων συζητήσεων, το ιδιαιτέρως θετικό κλίμα των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων τις τελευταίες ημέρες – όπως αυτό αποτυπώθηκε στις πρώτες δηλώσεις τόσο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη όσο και του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών – αποτελεί ένα «ιδανικό πλαίσιο ταχείας ολοκλήρωσης των συνομιλιών», το οποίο πρέπει η πλευρά της μονής «να αξιοποιήσει στο έπακρο».

Μηνύματα

Κατ’ αρχάς, επισημαίνουν, ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών πρέπει άμεσα, «εντός και της σημερινής ημέρας», να αποστείλει προς την αιγυπτιακή κυβέρνηση συγκεκριμένη προτεινόμενη ημερομηνία υπογραφής. Η αδελφότητα έχει ήδη ερωτηθεί επί της συμφωνίας σε δύο – τρεις τηλεδιασκέψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εάν η πορεία της υγείας του Συμεών εξελιχθεί ομαλά, από εβδομάδα εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να ταξιδέψει στο Σινά. Παράλληλα με την άφιξη του Συμεών στην Αίγυπτο ή τον πρότερο ορισμό ημερομηνίας, η Αίγυπτος αναμένεται να προχωρήσει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος αναγνώρισής του, ώστε να μπορεί να υπογράψει. Τέλος, πολλαπλά μηνύματα θα σταλούν και από την επιλογή του τόπου υπογραφής της συμφωνίας. «Αλλοι οι συμβολισμοί εάν οι υπογραφές μπουν στη μονή, παρουσία των ηγετών Ελλάδας και Αιγύπτου, και άλλο εάν επιλεγεί τελικά κάποιος διοικητικός χώρος είτε στα υπουργεία Τουρισμού – Αρχαιοτήτων και Περιβάλλοντος που είναι συναρμόδια είτε στο Διοικητήριο Νοτίου Σινά», τόνισε χαρακτηριστικά εκκλησιαστική πηγή. Σημειωτέον, η Ελλάδα απλώς παρίσταται.

Τη δημοσιοποίηση της βούλησης του Συμεών να υπογράψει χαιρέτισαν ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για «ιστορικής σημασίας» συμφωνία, η οποία αντιμετωπίζει «μια θεσμική εκκρεμότητα 1.500 χρόνων, που άφηνε εκτεθειμένη την ίδια την υπόσταση της Ιεράς Μονής».

Πιέσεις για τη συμφωνία

Από την άλλη πλευρά, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς υπογράμμισαν την ανάγκη να δοθεί εγκαίρως στη δημοσιότητα η συμφωνία, ενώ την ίδια στιγμή η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα Μαρία Καρυστιανού απέστειλε εξώδικη δήλωση με την οποία καλεί να δημοσιοποιηθούν η συμφωνία και οι προβλέψεις της.

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