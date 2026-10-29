Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Υιοθετεί μαζί με την ΤτΕ το αναθεωρημένο πλαίσιο TIBER-EU

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tην από κοινού υιοθέτηση του αναθεωρημένου πλαισίου TIBER-EU (Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming) σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Εγγράφου Υλοποίησης TIBERGR ανακοίνωσαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδιες Αρχές για το πλαίσιο σχετικά με τις δοκιμές παρείσδυσης βάσει απειλών (Threat-Led Penetration Testing – TLPT) στον ελληνικό χρηματοοικονομικό τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2554 (DORA) και τις διατάξεις του ν. 5193/2025.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η TIBER-GR

Επιπλέον, συστήνεται Ομάδα Συντονισμού Δοκιμών TIBER (TLPT Cyber Team Greece – TCT-GR), η οποία στελεχώνεται από προσωπικό των δύο Αρχών και είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την υποστήριξη των δοκιμών TLPT που διενεργούνται σύμφωνα με το πλαίσιο TIBER-GR. Η εφαρμογή του πλαισίου TIBER-GR αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας του ελληνικού χρηματοοικονομικού τομέα.

Το TIBER-EU αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διενέργεια δοκιμών TLPT. Το πλαίσιο εστιάζει στην προσομοίωση κυβερνοεπιθέσεων στα κρίσιμα παραγωγικά συστήματα και λειτουργίες των Χρηματοοικονομικών Οντοτήτων σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ψηφιακής ανθεκτικότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Οι δοκιμές TLPT

Το πλαίσιο TIBER-GR υιοθετεί τη μεθοδολογία του TIBER-EU και έχει καταρτισθεί κατά τρόπο ώστε οι δοκιμές που διενεργούνται σύμφωνα με αυτό να ανταποκρίνονται στις εφαρμοστέες απαιτήσεις του Κανονισμού DORA για τη διενέργεια δοκιμών TLPT.

Για τις Χρηματοοικονομικές Οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού DORA και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2025/1190, οι δοκιμές TLPT αποτελούν κανονιστική υποχρέωση.