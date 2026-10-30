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Wall Street: Η χειρότερη επίδοση του Nasdaq από τον Ιούνιο

Η Wall Street έκλεισε με απότομη πτώση, καθώς οι φόβοι για απώλεια μετρητών από την τεχνητή νοημοσύνη πυροδοτούν πωλήσεις στην τεχνολογία

Wall Street 30.10.2026, 22:15
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Wall Street: Η χειρότερη επίδοση του Nasdaq από τον Ιούνιο
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Στο κόκκινο έκλεισε η Wall Street  με τον Nasdaq να σημειώνει τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση του από τις 5 Ιουνίου, μετά τα απογοητευτικά τριμηνιαία αποτελέσματα της Intel και της Amazon, τα οποία ενέτειναν τις αυξανόμενες ανησυχίες γύρω από τις τεράστιες δαπάνες των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στην αναδυόμενη τεχνολογία.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 2,86 % καθώς εντάθηκε η μαζική πώληση που τροφοδοτήθηκε από την τεχνολογία χάνοντας 747,73 μονάδες και έκλεισε στις 25.440,68 μονάδες. Ο δείκτης βρέθηκε επίσης περίπου 8% χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 571,98 μονάδων, ή 1,09%, διαμορφούμενος στις 51.770,58 μονάδες και ο δείκτης S&P 500  υποχώρησε κατά 139,30 μονάδες, ή 1,80%, κλείνοντας στις 7.580,21 μονάδες.

Οι πιέσεις για πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά τις απογευματινές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποίηση κερδών ενόψει της λήξης του μήνα, αλλά και των αμφίρροπων ενδιάμεσων εκλογών της επόμενης εβδομάδας.

Στο ταμπλό της Wall Street

Η Amazon είδε τις μετοχές της να υποχωρούν κατά περισσότερο από 1%, αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη και έσοδα για το τρίτο τρίμηνο που υπολείπονταν των προσδοκιών της Wall Street.

Η εταιρεία κατέγραψε επίσης αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 42,4 δισ. δολαρίων, ενώ διατήρησε την πρόβλεψή της για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 220 δισ. δολαρίων για το 2026.

Η Intel , από την πλευρά της, σημείωσε πτώση 29% μετά την ανακοίνωση μιας αδύναμης πρόβλεψης για το τρέχον τρίμηνο, υποδεικνύοντας επιβράδυνση στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών (PC).

Τα έσοδα του τμήματος υπολογιστικών συστημάτων για πελάτες και φυσικής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, διαμορφούμενα στα 8,1 δισ. δολάρια.

Η Sandisk κατέγραψε επίσης απώλειες 13%, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του πρώτου οικονομικού τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Η εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων ανακοίνωσε τη διενέργεια διάσπασης μετοχών (stock split) σε αναλογία 8 προς 1. Ο κλάδος των κατασκευαστών ημιαγωγών βρέθηκε επίσης υπό πίεση.

Η Advanced Micro Devices υποχώρησε κατά 11%, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η Nvidia και η Broadcom , σημείωσαν πτώση 4% και 5% αντίστοιχα.

Καθώς οι επενδυτές απομακρύνονταν από τον τεχνολογικό κλάδο, αμυντικοί τομείς —όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγεία— κατέγραψαν κέρδη.

Η Walmart και η Coca-Cola ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 1% η καθεμία, περιορίζοντας τις απώλειες του δείκτη Dow. Άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στον Dow, όπως η Merck και η Amgen , σημείωσαν επίσης άνοδο.

«Το κλίμα έχει αλλάξει κάπως, και μένει να φανεί αν αυτό επηρεάζει τη βιωσιμότητα αυτής της μετατόπισης των επενδύσεων» εξηγεί στο CNBC ο Keith Buchanan της Globalt, επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα αγορά χαρακτηρίζεται από «αυστηρή αξιολόγηση» και «διακριτική ικανότητα».

«Πέρυσι κυριαρχούσε η ελπίδα. Φέτος το ερώτημα είναι: Στην πράξη, πώς λειτουργούν όλα αυτά; Πώς χρηματοδοτούνται και ποιος καρπώνεται τα οικονομικά οφέλη; Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ πιο δύσκολο να απαντηθούν». «Υπάρχουν κίνδυνοι που αφορούν την πραγματική οικονομία και η αγορά αρχίζει να τους αντιλαμβάνεται», πρόσθεσε ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου.

Κέρδη για τις μετοχές του πετρελαικού κλάδου

Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί Exxon Mobil  και Chevron  ξεπέρασαν τις προσδοκίες για τα τριμηνιαία κέρδη τους, επωφελούμενοι από την κατακόρυφη άνοδο των περιθωρίων κέρδους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις διαταραχές στον εφοδιασμό ενέργειας, οι οποίες προκλήθηκαν από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πετρέλαιο

Ενώ τα κέρδη παραμένουν στο επίκεντρο, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν υψηλότερα, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις αγορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν στα 117,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο (WTI) έφτασε τα 113,43 δολάρια το βαρέλι.

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