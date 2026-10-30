Wall Street: Βουτιά για τον Nasdaq, στροφή σε αμυντικούς τίτλους

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Ισχυρές πιέσεις δέχονται και σήμερα οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street, με τους μεγάλους κολοσσούς να σημειώνουν μεγάλες απώλειες, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη στροφή πολλών κεφαλαίων σε πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,36% στις 52.151 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 1,32% στις 7.618 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 2,48% στις 25.536 μονάδες.

Πιέσεις στην τεχνολογία

Στη σκιά των μεγάλων τεχνολογικών πιέσεων, οι επενδυτές μετακινούνται προς πιο αμυντικούς κλάδους, όπως τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και η υγειονομική περίθαλψη. Η Procter & Gamble, η Walmart και η Coca-Cola ενισχύονταν κατά περίπου 2%, όπως και οι Johnson & Johnson και Merck.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται τα αποτελέσματα και οι προοπτικές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η Amazon υποχωρεί κατά 6%, καθώς τα έσοδα και τα κέρδη τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street. Παράλληλα, ανακοίνωσε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές 42,4 δισ. δολαρίων, διατηρώντας την πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 220 δισ. δολαρίων το 2026.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση της Intel, η οποία χάνει σχεδόν 24% μετά τις αδύναμες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο, εν μέσω επιβράδυνσης στην αγορά προσωπικών υπολογιστών. Τα έσοδα της μονάδας Client Computing and Physical AI υποχώρησαν κατά 5%, στα 8,1 δισ. δολάρια.

Η Sandisk καταγράφει απώλειες 9%, παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα, ενώ η AMD υποχωρεί κατά 8% και οι Nvidia και Broadcom κατά περίπου 3% έκαστη.

Η νέα υποχώρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επανεξετάζουν κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μεταφραστούν σε αντίστοιχα έσοδα και κέρδη. Την Πέμπτη, η Alphabet είχε υποχωρήσει κατά 12%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατώτερων των προσδοκιών και αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών 9,07 δισ. δολαρίων, παρασύροντας τον Nasdaq Composite σε πτώση 1,4%.

Όπως σημείωσαν traders της JPMorgan, οι ανανεωμένες ανησυχίες για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να συντηρήσουν τη μετατόπιση κεφαλαίων από τις τεχνολογικές μετοχές προς άλλους κλάδους. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η επιφυλακτικότητα απέναντι στις εταιρείες υποδομών cloud που εξυπηρετούν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, λόγω του υψηλού δανεισμού τους.

Η CoreWeave έχει χάσει περίπου 30% τον Οκτώβριο και η Nebius οδεύει προς πτώση 27%, ενώ το Roundhill Memory ETF υποχωρεί κατά 14% και το iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF κατά 10% μέσα στον μήνα.

Αυξημένη μεταβλητότητα

Η τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου βρίσκει τις αγορές αντιμέτωπες με αυξημένη μεταβλητότητα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τόσο το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών όσο και τις προοπτικές απόδοσής τους.

Η Alphabet και η Microsoft δεν έχουν αυξήσει τις προβλέψεις τους για τις επενδύσεις τους, εντείνοντας τα ερωτήματα για τον ρυθμό ανάπτυξης των υποδομών AI.

Σε επίπεδο μηνιαίας επίδοσης, ο Nasdaq Composite οδεύει προς απώλειες 2,5%, την ώρα που ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,9% και ο Dow Jones κέρδη 2,8%, αποτυπώνοντας τη στροφή των επενδυτών μακριά από τις τεχνολογικές μετοχές προς πιο αμυντικές επιλογές.