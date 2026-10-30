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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά, αλλά κέρδη 1,7% για τον Stoxx 600 τον Οκτώβριο

Οι ευρωπαϊκές αγορές προσπάθησαν να βρουν αναχώματα στο διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 30.10.2026, 19:26
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά, αλλά κέρδη 1,7% για τον Stoxx 600 τον Οκτώβριο
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Με απώλειες έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς τα νέα στοιχεία από τις επιμέρους οικονομίες της Ευρώπης θόλωσαν περαιτέρω την εικόνα, ενώ οι μεγάλες πιέσεις στις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για το κόστος της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, σήμερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,38% στις 646 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,07% στις 10.729 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,85% στις 25.818 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,01% στις 7.969 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές αγορές προσπάθησαν να βρουν αναχώματα στο διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο, το οποίο ξεκίνησε μετά τα αποτελέσματα της Alphabet και εντάθηκε μετά τις ανακοινώσεις της Amazon και της Intel. Οι ανακοινώσεις ενίσυχσαν τους προβληματισμούς για το κατά πόσο η κούρσα ανάπτυξης υποδομών τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνει πλέον ουσιαστικά τους ισολογισμούς των τεχνολογικών εταιρειών.

Η σύνθεση του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού δείκτη, με μεγαλύτερη έκθεση στους κλάδους της ενέργειας, της άμυνας και των τραπεζών και μικρότερη συμμετοχή τεχνολογικών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης, έχει λειτουργήσει πάντως υποστηρικτικά. Έτσι, ο Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο περίπου 1,7% τον Οκτώβριο.

Ο μήνας χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι ανησυχίες για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω δανεισμού οδήγησαν τον Stoxx 600 στο χαμηλό των 625,5 μονάδων στις 8 Οκτωβρίου. Την προηγούμενη ημέρα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου είχε κορυφωθεί κοντά στο 5,36%.

Την ίδια περίοδο, οι πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις στη Γαλλία ώθησαν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων πάνω από το 5%, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου σε υψηλό πέντε μηνών συνέβαλε στην εντονότερη εβδομαδιαία πτώση του ευρωπαϊκού δείκτη από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Αντίβαρο στις πιέσεις αποτέλεσαν τα εταιρικά αποτελέσματα. Παρότι η περίοδος ανακοινώσεων του τρίτου τριμήνου ξεκίνησε με σημαντικές αποκλίσεις και ισχυρές απώλειες σε μετοχές του κλάδου πολυτελών ειδών, όπως η Kering, τα στοιχεία της LSEG δείχνουν ότι τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του Stoxx 600 οδεύουν προς αύξηση 23,6% σε ετήσια βάση. Εφόσον επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από το 2022.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος της αύξησης προέρχεται από τον ενεργειακό κλάδο, όπου τα κέρδη αναμένεται να ενισχυθούν κατά 139%. Εξαιρουμένης της ενέργειας, η εκτιμώμενη αύξηση των κερδών περιορίζεται στο 9,8%.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία υποχώρησε στο 2,8% τον Οκτώβριο, από 3,3% τον Σεπτέμβριο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,2%. Την ίδια ώρα, το ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Οκτώβριο, μειωμένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ήταν αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5%. Σε ετήσια βάση, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% στην Ευρωζώνη και κατά 1,5% στην ΕΕ, έναντι 1,2% και 1,4%, αντίστοιχα, το δεύτερο τρίμηνο.

Η γερμανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο, επιβραδύνοντας από το 0,3% του δεύτερου τριμήνου. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% σε όρους όγκου, έναντι 1% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ μετά την προσαρμογή και για τις ημερολογιακές επιδράσεις η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 1,2%.

Αντίθετα, η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (INSEE), επίδοση χαμηλότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Στο φίνις του Οκτωβρίου μάζεψε τις απώλειες το ΧΑ

Με μικρές απώλειες έκλεισε σήμερα, τελευταία συνεδρίαση του Οκτωβρίου, το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς βρήκε ισχυρές στηρίξεις από τα διυλιστήρια και την Coca Cola, προκειμένου να απορροφήσει τις πιέσεις που δέχτηκε από τον τραπεζικό κλάδο. Δεν κατάφερε όμως να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο του μήνα, με τις απώλειες να διαμορφώνονται στο 4,3%.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,15% στις 2.619,08 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.605,43 μονάδων (-0,67%) και 2.625,73 μονάδων (+0,19%). Ο τζίρος ανήλθε στα 424,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 55,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,7 εκατ. τεμάχια αξίας 48,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,23% στις 6.702,29 μονάδες, ενώ στο +0,12% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.082,15 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,56% στις 3.023,75 μονάδες.

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