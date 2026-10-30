Χρηματιστήριο Αθηνών: Με Coca Cola και ΕΛΧΑ ελέγχει την πτώση του

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Υπό έλεγχο συντηρεί τις πιέσεις του το χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας σημαντικά στηρίγματα από ελάχιστες όμως μετοχές, μεταξύ των οποίων και η δεικτοβαρής Coca Cola, έναντι των κινήσεων μείωσης ρίσκου ενόψει κλεισίματος μήνα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,40% στις 2.612,49 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 148,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22,3 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,29% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.698,78 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 1,20% στις 3.034,74 μονάδες.

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Ο Οκτώβριος οδεύει στο να κόψει το νήμα των έξι ανοδικών μηνών για το ελληνικό χρηματιστήριο, με τις πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της αγοράς. Ωστόσο, τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου των τραπεζών επιβεβαιώνουν την ισχυρή λειτουργική τους δυναμική και δικαιολογούν την πρόσφατη αντίδραση των μετοχών.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε μεγέθη υψηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ η Eurobank κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται κατά 5% σε τριμηνιαία βάση και κατά 8,7% στο εννεάμηνο. Θετική είναι και η εικόνα για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εμφάνισε κέρδη ανά μετοχή 0,68 ευρώ στο εννεάμηνο. Τα τραπεζικά αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας του κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αναταράξεις και η αυξημένη μεταβλητότητα επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Σε οικονομικό επίπεδο, η Citi εκτιμά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, χάρη στην ευνοϊκή διάρθρωση του δημόσιου χρέους και τη δυναμική των επενδύσεων. Οι αναλυτές προβλέπουν ανάπτυξη 1,8% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει την ανθεκτικότητά της παρά την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Optima Bank, Πειραιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΑΑ σημειώνουν απώλειες άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Credia Bank, Aktor, Eurobank, Κύπρου, Εθνική, Λάμδα, ΕΥΔΑΠ και Cenergy.

Ήπια πτωτικά οι Motor Oil, Aegean, Metlen, Jumbo και ΔΕΗ, ενώ η Helleniq Energy είναι αμετάβλητη. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Allwyn και Τιτάν, με τις Alpha Bank και ΟΤΕ να κινούνται λίγο πάνω από το +1%. Στο +2,75% είναι η Βιοχάλκο, με τις ΕΛΧΑ και Coca Cola να κερδίζουν πάνω από 3%.