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Alpha Bank: Στα 779 εκατ. τα κέρδη εννεαμήνου – Το μήνυμα Ψάλτη

Στα 421 εκατ. η διανομή μερίσματος στους μετόχους - Τα καθαρά έσοδα από τόκους σε τριμηνιαία βάση ανήλθαν σε 472,2 εκατ το 9μηνο

Τράπεζες 30.10.2026, 08:34
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Alpha Bank: Στα 779 εκατ. τα κέρδη εννεαμήνου – Το μήνυμα Ψάλτη
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Σε 779 εκατ. ανήλθαν τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank στο εννεάμηνο του 2026 αυξημένα κατά 14,2% σε ετήσια βάση, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 14,5%.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 10,7%, τα έσοδα από προμήθειες κατά 25,4% εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA, ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια διατήρησαν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης (+13,1%).

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Ειδικότερα, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους 2 διαμορφώθηκε σε 15,5 % το γ’ τρίμηνο 202 6, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή 2 ανήλθαν σε € 0, 11, ενώ ο Δείκτης CET 1 ανήλθε σε 14, 5%.

Το γ’ τρίμηνο, η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε € 0,4 δισ. (€2, 6 δισ. για το εννεάμηνο), ενώ οι εκταμιεύσεις ανήλθαν σε € 3,1 δισ. Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου, εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ανήλθε σε € 40,4 δισ., ενισχυμένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 1 3,1% σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,5 % σε τριμηνιαία βάση ή κατά € 1,5 δισ. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό του συνόλου των καταθέσεων της Τράπεζας ανήλθαν σε 29%, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta ) να ανέρχεται σε 22%. Τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων κατά 13,3 % σε ετήσια βάση και της αύξησης των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων ( AUMs) κατά 32% αντιστοίχως. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 77%.

Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 3,8% ενώ τ ο κόστος πιστωτικού Κινδύνου ανήλθε σε 43 μ.β. το γ’τρίμηνο και 42 μ.β. το εννεάμηνο 2026 .

Ο Δείκτης CET1 ανήλθε σε 14, 5% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος ύψους € 421 εκατ. για το εννεάμηνο , κυρίως ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 124 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του εννεαμήνου 2026 .

Η Ενσώματη Καθαρή Αξία της Τράπεζας ανήλθε σε € 7,9 δισ., ενισχυμένη κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση, και 4% σε ετήσια βάση , ή 10,7% ετησίως μη λαμβάνοντας υπόψη τις καταβολ ές μερισμάτων.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

To γ’ τρίμηνο , το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε €4 72,2 εκατ. αυξημένο κατά € 35,8 εκατ. ή 8,2 % σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς του χαρτοφυλακίου των δανείων και των ομολόγων, κυρίως λόγω αυξημένων υπολοίπων καθώς και επιτοκίων . Το Καθαρό Έσοδο Τόκων για το εννεάμηνο ενισχύθηκε κατά 10,7% σε ετήσια βάση.

Τα Έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε €1 56,3 εκατ. το γ’ τρίμηνο, μειωμένα κατά 16,3 % σε τριμηνιαία βάση, καθώς το β’ τρίμηνο επωφελήθηκε από το μέρισμα της PRODEA .

Εξαιρουμένου του μερίσματος της P RODEA , τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά + 6,2 % σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από Κάρτες και Πληρωμές καθώς και των υψηλότερων προμηθειών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου . Το εννεάμηνο 2026, τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά +3 2,2 % ή + 25,4 % σε ετήσια βάση, εξαιρουμένων των μερισμάτων από την PRODEA .

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €23 1 εκατ., μειωμένα κατά 3,6 % σε σχέση με το β’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εξόδων Προσωπικού (- 9,3 % σε τριμηνιαία βάση) καθώς και των μειωμένων αποσβέσεων ( – 7,2% σε τριμηνιαία βάση) , τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα υψηλότερα Γενικά έξοδα λόγω της αύξησης των φόρων, των αμοιβών τρίτων και των δαπανών κτιριακών εγκαταστάσεω ν. Για το εννεάμηνο 2026, τα επαναλαμβανόμενα έξοδα αυξήθηκαν κατά +1 2,2 %, κυρίως λόγω των υψηλότερων αμοιβών προσωπικού, καθώς και των αυξημένων γενικών εξόδων και των αποσβέσεων.

Το γ’ τρίμηνο 202 6, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου ανήλθε σε 43 μ.β. ενώ για το Εννεάμηνο διαμορφώθηκε ανήλθε σε 42 μ.β.

Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €2 83 εκατ. το γ’ τρίμηνο 202 6, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη μετά τον φόρο εισοδήματος ύψους € 269 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους € 0,2 εκατ. και β) των Λοιπών αναπροσαρμογών καθώς και των Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους € 11 εκατ.

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

“Στις 12 Οκτωβρίου η Alpha Bank παρουσίασε τη νέα εταιρική της ταυτότητα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου μετασχηματισμού που υλοποιήσαμε τα τελευταία χρόνια. Η νέα μας ταυτότητα τιμά την ιστορία σχεδόν 150 ετών της Τράπεζας, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τον νέο μας Σκοπό και τις Αξίες μας και αποτυπώνει με σαφήνεια τη στρατηγική μας τοποθέτηση για το μέλλον. Καθώς η Alpha Bank εξελίσσεται σε έναν ισχυρότερο οργανισμό, με περισσότερες δυνατότητες και δεξιότητες, ακόμη πιο κοντά στους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και τις κοινωνίες που υπηρετούμε, η νέα ταυτότη τα εκφράζει τόσο την πρόοδο που έχουμε πετύχει όσο και τις φιλοδοξίες μας για τα επόμενα χρόνια. Η θερμή ανταπόκριση που λάβαμε από τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας επιβεβαιώνει ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση.

Παράλληλα, προχωρήσαμε σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των ανθρώπων μας: τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος που προσφέρει στους ηλικιωμένους γονείς των εργαζομένων μας ασφάλιση υγείας και φροντίδα κατ’ οίκον, καθώς και τη χορήγηση μισθολο γικών αυξήσεων στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους μας. Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν έμπρακτα τη δέσμευσή μας απέναντι στους ανθρώπους μας και το είδος του οργανισμού που οικοδομούμε.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, το τρίτο τρίμηνο επιβεβαίωσε τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου, που ενισχύεται περαιτέρω από τη συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών μας και τη συνεχή ανθεκτικότητα του ισολογισμού μας, επιτρέποντας μας να εισέλθου με στην τελική ευθεία του 2026 από θέση ισχύος.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα €472 εκατ., καταγράφοντας την υψηλότερη τριμηνιαία επίδοση από το τέταρτο τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και το ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον. Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €156 εκατ., με βασικούς πυλώνες ανάπτυξης τις κάρτες και τις πληρωμές, καθώς και την ενίσχυση των εργασιών διαχείρισης κεφαλαίων μετά από ένα πιο ήπιο δεύτερο τρίμηνο. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €634 εκατ., ενώ η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους διατήρησε τον δείκτη κόστους προς έσοδα εντός των αναμενόμενων επιπέδων. Τα προσαρμοσμένα κέρδη του τριμήνου ανήλθαν σε €283 εκατ., ενώ τα αντίστοιχα κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €779 εκατ. Παρά τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη χρηματοοικονομική ισχύ της Τράπεζας. Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, οι προβλέψεις μας διαμορφώνονται με σύνεση και η χρημ ατοδοτική μας βάση είναι στέρεη και διαφοροποιημένη. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και ένα διαρκώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών σχεδίων.

Οι συνθήκες αυτές ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι τα θεμέλια για την επόμενη φάση ανάπτυξης της Alpha Bank είναι ήδη καλά εδραιωμένα. Την επόμενη εβδομάδα, στο Investor Day, θα παρουσιάσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες έως το 2030. Οι οικονομικές επιδόσεις που αποτυπώνονται στα αποτελέσματα αυτά, σε συνδυασμό με τη νέα ταυτότητα που παρουσιάσαμε τον Οκτώβριο, μας προσφέρουν μια στ έρεη βάση για να ανοίξουμε το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της Alpha Bank. Έχουμε πολλά να μοιραστούμε για το μέλλον και προσβλέπουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον διάλογο που θα έχουμε στις 5 Νοεμβρίου .”

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Η METLEN Energy & Metals εξόφλησε κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, στις 30 Οκτωβρίου 2026, τις ομολογίες ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,25%

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