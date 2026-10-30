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Συνταξιούχοι: Στα «συρτάρια» του ΕΦΚΑ πέντε πακέτα αναδρομικών

«Οδύσσεια» δίχως τέλος για χιλιάδες συνταξιούχους και κληρονόμους – Καθυστερήσεις έως και τέσσερα έτη λόγω γραφειοκρατικών «αρρυθμιών» και δικαστικών εκκρεμοτήτων

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 30.10.2026, 06:45
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Συνταξιούχοι: Στα «συρτάρια» του ΕΦΚΑ πέντε πακέτα αναδρομικών
Ρεπορτάζ Ηλίας Γεωργάκης

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Νέα πακέτα αναδρομικών σε συνταξιούχους βρίσκονται στα «συρτάρια» του ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας σε μία απίστευτη ταλαιπωρία τους δικαιούχους, λόγω της γραφειοκρατίας αλλά και των αρρυθμιών στον ασφαλιστικό φορέα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει αναμονή για αναδρομικά τεσσάρων ετών, σε σημείο οι δικαιούχοι να πεθαίνουν και να παίρνουν τη σκυτάλη για τη διεκδίκησή τους οι κληρονόμοι τους.

Ειδικότερα τα αναδρομικά αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες συνταξιούχων:

Ο ΕΦΚΑ προχωρά, με αργούς ρυθμούς και σταδιακά, σε επανυπολογισμό 37.003 συντάξεων για όσους αποχώρησαν από την εργασία μετά τον Μάιο του 2016 και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης.

Οι δικαιούχοι ενδέχεται να λάβουν αυξήσεις έως 240 ευρώ μηνιαίως και αναδρομικά ποσά που φτάνουν έως και τα 19.643 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές τους. Οι εκκρεμείς υποθέσεις αφορούν συνταξιούχους από σχεδόν το σύνολο των μεγάλων ασφαλιστικών φορέων, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ εκκρεμεί ο επανυπολογισμός περίπου 12.000 συντάξεων, στο ΙΚΑ πάνω από 11.000 και στο Δημόσιο σχεδόν 9.000. Ακολουθούν το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με περίπου 1.500 περιπτώσεις και το ΤΑΠ-ΟΤΕ με σχεδόν 700.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των επανυπολογισμών συνδέεται με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες συντάξεις δεν αποτελούν απλές εκκρεμότητες, αλλά περιπτώσεις στις οποίες εξακολουθούν να εντοπίζονται ελλείψεις ή λάθη στα στοιχεία των πρώην ταμείων και στις αρχικές αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Σταδιακά οι διορθώσεις

Για τον λόγο αυτό, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται σταδιακά και το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ «τρέχει» επανυπολογισμούς σε μηνιαία βάση. Προτεραιότητα δίνεται στις περιπτώσεις που οδηγούν σε αυξήσεις, ενώ όταν από τον έλεγχο προκύπτει πιθανή μείωση, η υπόθεση επανεξετάζεται.

Συνταξιούχοι με δικαστικές προσφυγές που διεκδικούν επιστροφή των παρανόμως επιβληθέντων περικοπών στις επικουρικές τους συντάξεις και στα δώρα συντάξεων για το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016. Ηδη, σε μία απίστευτη περιπέτεια έχει οδηγήσει η άρνηση της κυβέρνησης να λύσει οριστικά και νομοθετικά το πρόβλημα με τα αναδρομικά του 11μήνου στους 370.000 συνταξιούχους που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Αντί να καταβάλει εφάπαξ τα αναδρομικά ποσά, έχει οδηγήσει συνταξιούχους και κληρονόμους τους, σε μία άνευ προηγουμένου «Οδύσσεια». Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι αρχικοί δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, με αποτέλεσμα οι κληρονόμοι τους να καλούνται να συγκεντρώσουν πλήθος δικαιολογητικών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών (έως και 4 χρόνια) οφείλονται στην τεράστια γραφειοκρατία, στον αργό επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων με τον νόμο Βρούτση, καθώς και στον προγραμματισμό των πιστώσεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Για περίπου 200.000 συνταξιούχους με αγωγές οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι ακόμη σε εκκρεμότητα καθώς δεν έχουν εκδικαστεί. Γι’ αυτή την κατηγορία ο χρόνος πληρωμής των αναδρομικών θα παραταθεί και το πιθανότερο είναι να αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στο 2027. Μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί αναδρομικά σε περίπου 20.000 συνταξιούχους (μόνο).

Συνταξιούχοι Δημοσίου που διεκδικούν αναδρομικά από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), για 23 μήνες, ήτοι από τον Φεβρουάριο του 2017 ως τον Δεκέμβριο του 2018, που είναι το διάστημα για το οποίο η εν λόγω κράτηση κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο με την πιλοτική απόφαση 244/2017.

Τα ποσά των επιστροφών φτάνουν ως και 9.568 ευρώ για συνταξιούχους του Δημοσίου που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, ενώ για συνταξιούχους υπουργείων, ΟΤΑ και δημοσίων οργανισμών, τα διεκδικούμενα ποσά φτάνουν ως 8.550 ευρώ.

Συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου οι οποίοι δικαιώθηκαν με αναδρομικά  από τους λάθος υπολογισμούς των συντάξεων χηρείας που απονεμήθηκαν στο διάστημα από τις 13 Μαΐου του 2016 ως τον Απρίλιο του 2019. Τα ποσά που επιστρέφονται ξεπερνούν και τα 7.500 ευρώ.

Περισσότεροι από 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη διεκδίκηση, με αυξήσεις στις κύριες συντάξεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 300 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά που μπορεί να υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ.

Πρόκειται για ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερα ταμεία, καταβάλλοντας επί χρόνια διπλές εισφορές, χωρίς να έχουν δει μέχρι σήμερα τον επιπλέον χρόνο ασφάλισής τους να αποτυπώνεται στο ποσό της κύριας σύνταξής τους. Μια εκκρεμότητα που παραμένει ανοιχτή εδώ και μία δεκαετία, κρατώντας χιλιάδες συνταξιούχους σε αναμονή για αυξήσεις και αναδρομικά που ενδέχεται να δικαιούνται.

Το ζήτημα έχει επανέλθει στο προσκήνιο, με τον e-ΕΦΚΑ να αναμένει οδηγίες από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν η εκκρεμότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με ερμηνευτική εγκύκλιο ή εάν απαιτείται νέα νομοθετική παρέμβαση.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, μέχρι να υπάρξει οριστική λύση, οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για την αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ασφάλισής τους, ώστε να καταγραφεί επισήμως η διεκδίκησή τους.

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