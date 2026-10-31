Η ΕΛΑΣ συγκροτεί οργανώσεις στην επικράτεια – Κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες

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Τοπικές οργανώσεις συγκροτεί στην επικράτεια η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), ενισχύοντας την οργανωτική της παρουσία.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτος Χατζηγιαννάκης έστειλε από το Αγρίνιο και τη συνάντηση των μελών και φίλων της Συμπαράταξης που πραγματοποιήθηκε εκεί, το μήνυμα της έναρξης της πολιτικής εξόρμησης με στόχο την επαφή με τους πολίτες.

Η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου γέμισε από μέλη και φίλους του κόμματος την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου αναδεικνύοντας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει αλλά και την ανάγκη των πολιτών να ακουστούν».

Τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, υποδέχθηκαν η Δώρα Μπάδα και ο Βασίλης Καραθανάσης, μέλη της συντονιστικής επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας και του εθνικού συμβουλίου καθώς και ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης. Στη συνάντηση μίλησε επίσης ο Βασίλης Αϊβαλής, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και συντονιστής της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ανέφερε ότι η παρουσία του στο Αγρίνιο σηματοδοτεί την αρχή μιας πολιτικής εξόρμησης με στόχο την άμεση επαφή με τους πολίτες. Όπως τόνισε, στόχος είναι «να τους ακούσουμε και να μας ακούσουν», ώστε το πρόγραμμα του κόμματος να διαμορφωθεί μέσα από ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και να καταλήξει στο προγραμματικό συνέδριο της ΕΛΑΣ. Ανέφερε ακόμη ότι έως τις γιορτές προγραμματίζονται πολιτικές δράσεις σε όλη τη χώρα, ενώ ως βασικές προτεραιότητες της προγραμματικής πρότασης ανέδειξε τη στήριξη της παραγωγής και της ελληνικής περιφέρειας.

Κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες

Αναφερόμενος στους όρους συμμετοχής, ο γραμματέας επισήμανε ότι η ΕΛΑΣ είναι ανοιχτή σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, με μόνη εξαίρεση τους εν ενεργεία βουλευτές, όσοι παραδώσουν την έδρα τους είναι ευπρόσδεκτοι.

Ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, χαιρέτησε τη συμμετοχή του κόσμου και σημείωσε ότι οι πολίτες αναζητούν προοδευτική διέξοδο, την οποία η ΕΛΑΣ έχει ως βασικό πολιτικό της στόχο με το πρόγραμμα της και τις σοβαρές κοστολογημένες προτάσεις.

Ο συντονιστής Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλής, χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ ως «κόμμα προοπτικής» και ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα τα μέλη στη Δυτική Ελλάδα θα κληθούν να στελεχώσουν τους θεματικούς τομείς και τις δομές του κόμματος στην περιοχή.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος την ίδια ημέρα είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Ο κ. Ζαμπάρας χαρακτήρισε την απόφασή του σωστή αλλά δύσκολη.

«Η συνάντηση του Αγρινίου εντάσσεται σε σειρά επαφών της συντονιστικής επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις συναντήσεις που προηγήθηκαν σε Αστακό, Παναιτώλιο, Καινούργιο και Μεσολόγγι. Ανάλογες συναντήσεις θα ακολουθήσουν και σε άλλες περιοχές του νομού», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Πηγή: in.gr