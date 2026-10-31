Περσικός Κόλπος: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα LNG carriers στον κόσμο

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Ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας.

Το πλήγμα της Παρασκευής, στα ανοικτά του Ιράν, προστίθεται σε ένα ιδιαίτερα βίαιο 24ωρο για τη ναυτιλία στην περιοχή.

Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 18:00 GMT της Παρασκευής, όταν το πλοίο βρισκόταν 40 ναυτικά μίλια (74 χιλιόμετρα) από το ιρανικό νησί Λαβάν.

Πλοίο της Nakilat

Η UKMTO δεν κατονόμασε το πλοίο, ωστόσο η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech ανέφερε ότι το περιστατικό αφορά το Al Mayeda, χωρητικότητας 267.000 κυβικών μέτρων LNG, ναυπηγημένο το 2009, το οποίο ανήκει στην καταριανή ναυτιλιακή εταιρεία Nakilat.

Το πλοίο είναι ένα από τα γιγαντιαία Q-Max του Κατάρ, της μεγαλύτερης κατηγορίας πλοίων μεταφοράς LNG στον κόσμο.

Σε ενημέρωση προς τους πελάτες της, η Vanguard ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε τρία πλήγματα από βλήματα άγνωστης προέλευσης.

«Σύμφωνα με τις αναφορές, τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στο συγκρότημα ενδιαίτησης του πλοίου, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά», ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμα που διανεμήθηκε μέσω WhatsApp.

«Όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντική επίπτωση. Η πλήρης έκταση των ζημιών και η προέλευση των βλημάτων παραμένουν άγνωστες».

Οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι, σύμφωνα με την αναφορά του πλοιάρχου, το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, προκαλώντας πυρκαγιά.

Συστάσεις για αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση

«Συνιστάται στα πλοία να διέρχονται από την περιοχή με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην UKMTO, ενώ οι αρχές διερευνούν το περιστατικό», ανακοίνωσε η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας του Βασιλικού Ναυτικού.

Βρετανικές και πακιστανικές αρχές, καθώς και εταιρείες ναυτικής ασφάλειας, ανέφεραν δύο ακόμη επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μέση Ανατολή την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Αργά την Παρασκευή, η UKMTO ανακοίνωσε επίσης ότι έλαβε αναφορά για επίθεση που είχε σημειωθεί δύο ημέρες νωρίτερα εναντίον δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε γνωστή, επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Δεν δημοσιοποιήθηκαν άλλες λεπτομέρειες.