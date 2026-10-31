LC Waikiki: Η εκτόξευση των καθαρών κερδών, το «μάζεμα» του κόστους και η προειδοποίηση του ορκωτού

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Σχεδόν οκταπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της τουρκική αλυσίδας λιανικής πώλησης ρούχων LC Waikiki το 2025, η οποία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα το 2018.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η πορεία της εταιρείας χαρακτηρίζεται για το κλειόμενο έτος ικανοποιητική. Κατά την χρήση του 2025, η LC Waikiki κινήθηκε προς την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ελληνική αγορά, στοχεύοντας παράλληλα στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών της.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με προμηθευτές και συνεργάτες, αποσκοπώντας στη συνεχή και δραστική μείωση του λειτουργικού της κόστους.

Άνοδος του τζίρου – «Κόφτης» στο κόστος αγοράς προϊόντων

Ο κύκλος εργασιών της LC Waikiki κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθε στο ποσό των 35,93 εκατ. ευρώ έναντι 34,66 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,27 εκατ. ευρώ ή κατά ποσοστό 3,67%.

Παράλληλα, η εταιρεία συρρίκνωσε το κόστος αγοράς εμπορευμάτων από 21,40 εκατ. ευρώ το 2024 σε 18,15 εκατ. ευρώ το 2025.

Έπειτα, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 16,83 εκατ. ευρώ έναντι 13,90 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,935 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά 21,11%.

Εκτόξευση κερδών και μείωση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων

Τα αποτελέσματα προ φόρων περίπου τριπλασιάστηκαν στα 4,27 εκατ. ευρώ έναντι 804.397 χιλ.ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,47 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 432,05%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τo γενικό σύνολο ενεργητικού έπεσε στο ποσό των 16,08 εκατ. ευρώ έναντι 17,28 εκατ. ευρώ το 2024. Αυτή η μεταβολή μεταφράζεται σε μείωση κατά 1,20 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό -6,96 %.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των 3,36 εκατ. ευρώ έναντι 4,75 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 1,39 εκατ. ευρώ ή κατά ποσοστό -29,30%.

Η καθαρή θέση ανέρχεται στο ποσό των 11,94 εκατ. ευρώ έναντι 8,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,27 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 37,83%.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας έπεσαν στο ποσό των 4,04 εκατ. ευρώ έναντι 8,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας μείωση κατά 4,48 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό -52,62%.

LC Waikiki: Η προειδοποίηση του ορκωτού

Σύμφωνα με τον ορωκτό λογιστή, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2020 μέχρι 2025. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά.

Όπως σημειώνει, η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την πιθανή υποχρέωση.

Μάλιστα, ο ορκωτός αναφέρει ότι δεν κατέστη εφικτό να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται να σχηματιστεί.

Προοπτικές

Μετά από ένα 2025 που σημαδεύτηκε από πολλαπλασιαμό κερδών και αύξηση του κύκλου εργασιών, η LC Waikiki προβλέπει ότι η αναπτυξιακή της πορεία θα συνεχιστεί και το 2026.

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της, με παράλληλη διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων.