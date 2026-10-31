 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε «θετικό βήμα» την αμερικανική προσπάθεια για την έναρξη διαλόγου με την Τεχεράνη και υπενθυμίζει ότι οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι

Κόσμος 31.10.2026, 18:15
Σχολιάστε
Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν τη φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, αποσπάσματα της οποίας μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Παρά την απουσία πρόθεσης για απευθείας συνομιλίες, ο Αραγτσί χαρακτήρισε «θετικό βήμα» την αμερικανική προσπάθεια για την έναρξη διαλόγου με την Τεχεράνη. Όπως αποκάλυψε, η επιστολή που απέστειλε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προς το Ιράν εξετάστηκε σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή Ιρανών αξιωματούχων.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι Ιρανός αξιωματούχος βρίσκεται στη Ντόχα του Κατάρ, προκειμένου να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές. «Ο συνεργάτης μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ για να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των συνομιλιών.

Η επιστολή Βανς και το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, απέστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μόχσεν Ρεζάι.

Οι New York Times και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρότεινε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, διέψευσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση αφορούσε αποκλειστικά την αποστολή ιατρικών προμηθειών.

Σε υψηλή ετοιμότητα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις

Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να δεχθεί νέα επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

«Οι δυνάμεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανανέωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναγνώρισε, επίσης, ότι η οικονομική πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη χώρα του, ωστόσο διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

«Δεν θα παραδοθούμε», τόνισε.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Black Friday: Πότε ξεκινούν οι προσφορές – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα

Black Friday: Πότε ξεκινούν οι προσφορές – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Λαγκάρντ: Μια πολιτικός που έγινε κεντρική τραπεζίτρια – 7 χρόνια στο τιμόνι της ΕΚΤ
World

Λαγκάρντ: Η Μαντάμ Κρίση που έγινε κουκουβάγια στο τιμόνι της ΕΚΤ
ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas: Τζίρος 381,5 εκατ. ευρώ και έκτακτη ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025
Business

ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas: Στα 381,5 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025
Binance: Κάλυψε το 90% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων
Kρυπτονομίσματα

Η Binance κάλυψε το 90% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση
Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ – Εξαπατούσαν καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες
Κοινωνία

Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ – Εξαπατούσαν καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες
Ευρωπαίοι κατασκευαστές φερέτρων: Οι κινεζικές εισαγωγές θα σημάνουν τον θάνατο του κλάδου
World

Φέρετρα: Οι κινεζικές εισαγωγές θα σημάνουν τον θάνατο του κλάδου στην ΕΕ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Νίκας: Τι παρέλαβε ο Υφαντής και το στοίχημα της επιστροφής στα κέρδη
Business

Υφαντής: Πώς θα επιστρέψει η Νίκας στα κέρδη – Ο πρώτος στόχος

Τι ταμείο έκανε η Νίκας πριν περάσει στην εποχή Υφαντής – Ποιους στόχους θέτει η νέα διοίκηση και πως σχεδιάζει να αναπτυχθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Περσικός Κόλπος: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα LNG carriers στον κόσμο
Ναυτιλία

Περσικός Κόλπος: Στις φλόγες ένα από τα μεγαλύτερα LNG carriers

Το πλοίο είναι ένα από τα γιγαντιαία Q-Max του Κατάρ, της μεγαλύτερης κατηγορίας πλοίων μεταφοράς LNG στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026
Τηλεπικοινωνίες

Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026

Ο Όμιλος ΟΤΕ (Telekom) επανέλαβε κατά την ενημέρωση των αναλυτών τις προβλέψεις για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ και CapEx άνω των 600 εκατ. ευρώ το 2026

Γιώργος Πολύζος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκοψε το ανοδικό νήμα του Euronext Athens ο Οκτώβριος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκοψε το ανοδικό νήμα του Euronext Athens ο Οκτώβριος

Η πίεση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κορυφώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.513 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλό τριμήνου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις εγκαταστάσεις σε σπίτια, σχολεία και δημόσια κτίρια
Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Ποιος ελέγχει τις δημόσιες εγκαταστάσεις;

Από τα σχολεία έως τις κατοικίες, στο επίκεντρο οι έλεγχοι και οι ευθύνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Δύο φορές τον χρόνο ελέγχεται από τον Διαχειριστή το δίκτυο διανομής, καλύπτοντας ετησίως το 200% της έκτασής του

Μάχη Τράτσα
Λάμψα: «Κλείδωσε» η μίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο Κολωνάκι για 30 χρόνια
Τουρισμός

Επένδυση στην Κριεζώτου για τον Ομιλο Λάμψα

Η σύμβαση μίσθωσης ειναι διάρκειας 30 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 65.000 ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλή: Αποσύρθηκε η διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers
Economy

Ρυθμίσεις δανείων: Αποσύρθηκε η διάταξη μετά τις αντιδράσεις

Η απόσυρση βάζει φρένο σε μια παρέμβαση που θα συντόμευε τη διαδρομή από την απώλεια της ρύθμισης στην αναγκαστική εκτέλεση

Αθανασία Ακρίβου
LC Waikiki: Η εκτόξευση των καθαρών κερδών, το «μάζεμα» του κόστους και η προειδοποίηση του ορκωτού
Business

Οι Τούρκοι της LC Waikiki και η φλέβα χρυσού στην Ελλάδα

Πολλαπλασιασμό κερδών και αύξηση του κύκλου εργασιών πέτυχε η LC Waikiki το 2025 - Τα πλάνο για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Κόσμος
Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση
Κόσμος

Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση λέει το Ιράν

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε «θετικό βήμα» την αμερικανική προσπάθεια για την έναρξη διαλόγου με την Τεχεράνη και υπενθυμίζει ότι οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι

Κίεβο: Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο
Κόσμος

Μιάμιση ώρα ρεύμα το 24ωρο στο Κίεβο

Δραματική η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση του Κιέβου, μετά από τα νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι
Κόσμος

Έκρυθμη η κατάσταση στην Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι

Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τουσκ με την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της χώρας κλιμακώνεται με φόντο την απομάκρυνση δικαστών από το Συνταγματικό Δικαστήριο

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στις απειλές Τραμπ κατά εκλογικών αξιωματούχων
Κόσμος

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στις απειλές Τραμπ κατά εκλογικών αξιωματούχων

Δικαστής διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει να απειλεί με διώξεις εκλογικούς αξιωματούχους

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία

Οι αρχές στη Γαλλία αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν και πάλι στις διαδηλώσεις

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween
Κόσμος

Φάρσα ή Κέρασμα; Η Ιστορία του Halloween

Από το αρχαίο κελτικό Samhain και τον θρύλο της φωτισμένης κολοκύθας μέχρι την Αμερική και την επιστροφή του Halloween στην Ευρώπη

Σωτηρία Δημητρίου
Τραμπ: Σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου
Κόσμος

Ο Τραμπ σχεδιάζει να χτυπήσει το Ιράν στις 4 Νοεμβρίου

Ελπίζοντας ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται έτοιμος να πλήξει το Ιράν ακόμη και την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Latest News
Black Friday: Πότε ξεκινούν οι προσφορές – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα

Black Friday: Πότε ξεκινούν οι προσφορές – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πλησιάζει η φετινή Black Friday με τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά καταστήματα να προετοιμάζονται για εκπτώσεις και προσφορές

Λαγκάρντ: Μια πολιτικός που έγινε κεντρική τραπεζίτρια – 7 χρόνια στο τιμόνι της ΕΚΤ
World

Λαγκάρντ: Η Μαντάμ Κρίση που έγινε κουκουβάγια στο τιμόνι της ΕΚΤ

Η Λαγκάρντ είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της ΕΚΤ - Ξεκίνησε ως αουτσάιντερ και ηγήθηκε με πολιτική διπλωματία σε δύσκολες περιόδους - Το ισοζύγιο της θητείας της

Τζούλη Καλημέρη
ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas: Τζίρος 381,5 εκατ. ευρώ και έκτακτη ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025
Business

ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas: Στα 381,5 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025

Τα EBITDA της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas διαμορφώθηκαν στα 84,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 67,1 εκατ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 1,3%

Binance: Κάλυψε το 90% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων
Kρυπτονομίσματα

Η Binance κάλυψε το 90% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση

Η Binance δεσμεύτηκε να καλύψει το 100% των απωλειών από την επίθεση, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων

Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ – Εξαπατούσαν καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες
Κοινωνία

Απάτη εκατομμυρίων μέσω ΜΚΟ – Εξαπατούσαν καλλιτέχνες, αθλητές κι επιχειρηματίες

Από την έως τώρα οικονομική έρευνα και την εξέταση γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών, το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2.829.516 ευρώ

Ευρωπαίοι κατασκευαστές φερέτρων: Οι κινεζικές εισαγωγές θα σημάνουν τον θάνατο του κλάδου
World

Φέρετρα: Οι κινεζικές εισαγωγές θα σημάνουν τον θάνατο του κλάδου στην ΕΕ

ένα νέο λόμπι ετοιμάζει καταγγελία για πρακτικές ντάμπινγκ, υποστηρίζοντας ότι οι φθηνές εισαγωγές φερέτρων θέτουν σε κίνδυνο τους Ευρωπαίους παραγωγούς

Telekom: Νέο router με WiFi 7 και υπηρεσία επέκτασης ασύρματης κάλυψης
Τηλεπικοινωνίες

Νέο router και υπηρεσία WiFi Mesh από την Telekom

Το Fiber Router 7 παρέχεται δωρεάν με σύνδεση FTTH - Παράλληλα διατίθεται η υπηρεσία Power WiFi για επέκταση της ασύρματης κάλυψης

Legislation to Modernize, Upgrade Georgios Karaiskakis Stadium Nears Final Stage
English Edition

Legislation to Modernize, Upgrade Georgios Karaiskakis Stadium Nears Final Stage

Proposed 49-year concession would pave the way for a 52,000-seat stadium, a new roof, expanded facilities and at least 1,800 parking spaces, with Olympiacos financing the works

Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση
Κόσμος

Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση λέει το Ιράν

Ο Αραγτσί χαρακτήρισε «θετικό βήμα» την αμερικανική προσπάθεια για την έναρξη διαλόγου με την Τεχεράνη και υπενθυμίζει ότι οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι

Σαρωτές barcode: Κενά ασφαλείας απειλούν τη λειτουργία των αποθηκών
Τεχνολογία

Κενά ασφαλείας στους σαρωτές barcode απειλούν τη λειτουργία των αποθηκών

Μια νέα μέθοδο κυβερνοεπίθεσης μέσω ευρέως διαδεδομένου μοντέλου σαρωτή barcode

Satori Analytics: Πώς οι επιχειρήσεις μετατρέπουν την τεχνητή νοημοσύνη σε αποτέλεσμα
Tεχνητή νοημοσύνη

Η επόμενη μέρα της AI στις ελληνικές επιχειρήσεις

Το 3ο συνέδριο της Satori Analytics έφερε στη σκηνή ηγέτες μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, κυβερνητικά στελέχη, διεθνείς ομιλητές και έργα AI που ήδη εφαρμόζονται και αποδίδουν

Λευκορωσία: «Πράσινο φως» των ΗΠΑ στην Belavia για συνεργασία με την Boeing
World

«Πράσινο φως» των ΗΠΑ στη λευκορωσική Belavia για συνεργασία με την Boeing

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ χορήγησε στην Boeing άδεια συνεργασίας με την λευκορωσική αεροπορική εταιρεία Belavia

Ντομπρόβσκις: Η ΕΕ έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει το ενεργειακό της κενό με τη Ρωσία
World

Η ΕΕ έκλεισε το ενεργειακό της κενό με τη Ρωσία υποστηρίζει ο Ντομπρόβσκις

O Ντομπρόβσκις kατονόμασε τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τους κύριους προμηθευτές ενέργειας της EE

Κυβερνοασφάλεια: Γιατί σας καλούν στο τηλέφωνο και δεν μιλάνε;
Τεχνολογία

Γιατί σας καλούν στο τηλέφωνο και δεν μιλάνε;

Τι κρύβεται πίσω από τις «σιωπηλές» τηλεφωνικές κλήσεις, πώς συνδέονται με τις σύγχρονες πρακτικές εξαπάτησης και ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ρωσία: «Βυθίστηκαν» οι εξαγωγές σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα
World

«Βυθίστηκαν» οι εξαγωγές ρωσικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα

Η Βαλτική και η Κασπία αναδεικνύονται σε εναλλακτικές διαδρομές των ρωσικών σιτηρών

Κριστίν Λαγκάρντ: Υπερασπίστρια μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων που φθίνει
World

Η μοναχική «επόμενη σελίδα» της Κριστίν Λαγκάρντ

«Κρεμάει τα παπούτσια» ή ετοιμάζεται για εντυπωσιακή ρελάνς; Η Κριστίν Λαγκάρντ κρατάει μυστικά τα σχέδιά της μετά την παραίτηση από την ΕΚΤ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies