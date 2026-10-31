Αραγτσί: Καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ σε αυτήν την φάση

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Το Ιράν δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν τη φάση, παρά την απειλή επανάληψης της σύρραξης, δήλωσε στο δίκτυο Al Jazeera ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Στο σημερινό πλαίσιο, το Ιράν δεν βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη για συνάντηση με τους Αμερικανούς. Οι όροι του Ιράν είναι ξεκάθαροι και διεξάγονται διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, αποσπάσματα της οποίας μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Παρά την απουσία πρόθεσης για απευθείας συνομιλίες, ο Αραγτσί χαρακτήρισε «θετικό βήμα» την αμερικανική προσπάθεια για την έναρξη διαλόγου με την Τεχεράνη. Όπως αποκάλυψε, η επιστολή που απέστειλε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προς το Ιράν εξετάστηκε σε συσκέψεις υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή Ιρανών αξιωματούχων.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι Ιρανός αξιωματούχος βρίσκεται στη Ντόχα του Κατάρ, προκειμένου να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές. «Ο συνεργάτης μου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ για να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες εξετάζονται στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των συνομιλιών.

Η επιστολή Βανς και το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, απέστειλε επιστολή στον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μόχσεν Ρεζάι.

Οι New York Times και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρότεινε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, διέψευσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση αφορούσε αποκλειστικά την αποστολή ιατρικών προμηθειών.

Σε υψηλή ετοιμότητα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις

Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να δεχθεί νέα επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

«Οι δυνάμεις μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανανέωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναγνώρισε, επίσης, ότι η οικονομική πίεση που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη χώρα του, ωστόσο διαμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

«Δεν θα παραδοθούμε», τόνισε.

Πηγή: in.gr