Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι

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Επεισόδια σημειώθηκαν στην Πολωνία το βράδυ της Παρασκευής έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, που έχει μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κεντροδεξιά κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ και την εθνικιστική αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση Τουσκ, που είναι στην εξουσία από το 2023, ενέτεινε τις προσπάθειές της να ανατρέψει τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που είχε προωθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση του κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) η οποία είχε στελεχώσει το Συνταγματικό Δικαστήριο με δικούς της ανθρώπους – μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Μπογντάν Σβιετσκόφσκι καθώς και ο αναπληρωτής του.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο έχει τη δικαιοδοσία να ακυρώνει νομοθεσίες, συνέβαλε στην επιβολή της σχεδόν καθολικής απαγόρευσης των αμβλώσεων επί κυβέρνησης PiS, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ έναντι του πολωνικού δικαίου.

Η απομάκρυνση της ηγεσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου

Δικαστές – στους οποίους είχε απαγορευθεί η εκδίκαση υποθέσεων – κινήθηκαν για την απομάκρυνση της ηγεσίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα η Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, δικαστής του δικαστηρίου, διέταξε την αναστολή των καθηκόντων του προέδρου Μπογκντάν Σβιετσκόφσκι και του αναπληρωτή του για διάστημα ενός μηνός, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει η ίδια τη διοίκηση.

Ο Σβιεντσκόφσκι αμφισβήτησε τη νομιμότητα της ενέργειάς της, κάνοντας λόγο για «πραξικόπημα», ενώ ο αναπληρωτής του εμποδίστηκε να εισέλθει στο κτίριο.

🚨 CHAOS IN POLAND: Court chief cuts through gate chains as president rushes back to Warsaw! In extraordinary scenes outside Poland’s Constitutional Tribunal, its disputed chief, Bogdan Święczkowski, attempted to enter the building with opposition lawmakers. A locksmith cut through the gate’s metal fastening, but police still blocked access to the building. Meanwhile, President Karol Nawrocki has landed in Warsaw after turning his plane around mid-flight to Senegal as the constitutional crisis escalates. Opposition leaders accuse PM Donald Tusk’s government of attempting a “coup.” The government says it is restoring the rule of law. Poland’s two political camps are now openly clashing over control of one of the country’s highest courts. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Οι προηγούμενες προσπάθειες για αλλαγή της σύνθεσης του δικαστηρίου είχαν συναντήσει αντίσταση. Ο πρόεδρος της Πολωνίας – που στηρίζεται από τους εθνικιστές – Κάρολ Ναβρότσκι, αρνήθηκε να ορκίσει πέντε δικαστές που είχαν εκλεγεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του Τουσκ.

Αν και ορκίστηκαν ενώπιον του κοινοβουλίου, ο Σβιετσκόφσκι τους εμπόδισε να εκδικάζουν υποθέσεις.

Έξω από το δικαστήριο που είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές ενώ επικράτησε ένταση. Ο πρόεδρος Ναβρότσκι διέκοψε το προγραμματισμένο του ταξίδι στη Σενεγάλη και επέστρεψε εσπευσμένα στην Πολωνία για να βρεθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, κατηγορώντας τον Τουσκ για πραξικόπημα.

🚨🇵🇱 President Karol Nawrocki has arrived at the protesters’ gathering in Warsaw! After cutting short his foreign trip, the president appeared at the scene of the ongoing constitutional crisis. Protesters, politicians, and a large police presence have gathered at the site. Towards the end of the video, clashes with police officers can also be seen. 🎥 Footage by a NEXTA reporter. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Ο ηγέτης του PiS, Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, συμμετείχε επίσης στη διαδήλωση και επιχείρησε να εισέλθει βίαια στο κτίριο του δικαστηρίου. Κατηγόρησε τον Τουσκ ότι ενορχηστρώνει «πραξικόπημα» κατά του δικαστηρίου και μετατρέπει την Πολωνία σε «αστυνομικό κράτος», ζητώντας παράλληλα την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Έξω από το δικαστήριο, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, εκτοξεύτηκαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, ενώ τρία άτομα συνελήφθησαν αφού σκαρφάλωσαν στον φράχτη του κτιρίου. Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε αναπτυχθεί στο σημείο για λόγους ασφαλείας, κατόπιν προειδοποιήσεων για απειλές κατά δικαστών και προσωπικού, χωρίς ωστόσο να εισέλθει στο κτίριο.

Αμετακίνητος ο Τουσκ

Ο Τουσκ εμφανίστηκε αμετακίνητος. «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Μετά από χρόνια ανομίας επί διακυβέρνησης PiS, πρόκειται για μια δύσκολη, ενίοτε επώδυνη διαδικασία, η οποία απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ απέδωσε την αναταραχή στον Σβιετσκόφσκι, κατηγορώντας τον ότι μετέτρεψε τον θεσμό σε «προσωπικό του φέουδο» και ότι εμπόδισε τους νεοεκλεγέντες δικαστές να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

«Και τώρα, οι δικαστές μίλησαν», δήλωσε ο Ζούρεκ στο POLITICO.

Ο Ζούρεκ ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Πολωνίας, ανέφερε ότι υπέβαλε πέντε αιτήματα για την άρση της ασυλίας του Σβιεντσκόφσκι και του αναπληρωτή του, συνοδευόμενα από 50 τόμους δικογραφιών. Υπεραμύνθηκε της ενέργειας της Πιοτρόφσκα, χαρακτηρίζοντάς την απόφαση μιας νόμιμα διορισμένης δικαστή, και επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή σε αυτήν.

Πηγή: in.gr